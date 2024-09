Mac

/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data

/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001

Esses arquivos do Mac são ocultos. Para exibi-los, pode ser necessário abrir a pasta FLEXnet. No Finder > menu Ir > Ir para a pasta, insira este caminho na caixa Ir para a pasta e clique em Ir:

/Library/Preferences/FLEXnet Publisher/FLEXnet/

A exclusão do arquivo .data excluirá as ativações existentes para todos os produtos Autodesk 2010 e posteriores, que precisarão ser reativados. Os produtos de outras empresas, como Adobe, podem usar a mesma tecnologia de licenciamento e ter arquivos semelhantes na mesma localização. Por isso, não remova outros arquivos que não sejam da Autodesk.