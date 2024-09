Disponíveis em fevereiro de 2023, os relatórios de uso unificam os relatórios de uso de assentos e Flex. Os filtros permitem selecionar produtos e cronogramas para o relatório.

Com essas informações, os administradores podem otimizar as atribuições de licenças e as decisões de compra de coleções, produtos individuais e Flex para uso ocasional. Há disponíveis relatórios de uso de assentos somente para produtos com acesso de usuário único e medem apenas a atividade dos usuários conectados à Internet.