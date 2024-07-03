Autodesk Forma'nın mimarlar için çevresel etki analizi

 AEC Collection veya Autodesk Forma aboneleri tarafından kullanılabilir.

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Autodesk Forma'nın analiz araçlarını keşfedin

Autodesk Forma, kapsamlı ve kullanımı kolay çevresel etki analizleri sağlayarak mimarlara güç katar, fizibilite çalışmalarına ve konsept tasarımına yardımcı olur. Konseptleri keşfedin, yaşam kalitesini ve sürdürülebilirliği optimize edin.

Forma'daki analizlerin genel görünümü

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Autodesk Forma'da alan analizi

Alan analizi

Sahanızla ilgili alan metriklerini anlayın ve tasarım kararlarının projenizin kapsamını nasıl etkilediğini değerlendirin.

 

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Autodesk Forma'da güneş saati analizi

Güneş saatleri analizi

Herhangi bir tarih için zemindeki veya bina cephesindeki çeşitli noktalarda güneş ışığı saatlerini değerlendirerek sahanızın güneşe maruz kalma oranını değerlendirin.

 

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Autodesk Forma'da gün ışığı potansiyeli analizi

Gün ışığı potansiyeli analizi

Yetersiz veya aşırı gün ışığı alan alanları belirleyip yeniden tasarlayarak projenizin gün ışığı gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

 

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Autodesk Forma'da rüzgar analizi

Rüzgar analizi

Bina kütlenizin sahadaki rüzgar koşullarından nasıl etkilendiğini değerlendirmek için ayrıntılı veya hızlı rüzgar analizi kullanın.

 

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Autodesk Forma'da mikro iklim analizi

Mikro iklim analizi

Güneş, rüzgar ve yerel hava durumu verileriyle bilgilendirilen analiz sonuçlarını kullanarak dış mekanların termal konforunu artırın.

 

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Autodesk Forma'da Gömülü Karbon analizi

Gömülü karbon analizi (teknik önizlemede)

Yapıların somutlaşmış karbon etkisini ölçün ve yinelemeli tasarım ve parametre değişiklikleriyle karbon hedeflerine yönelik çalışın.  

 

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Autodesk Forma'da gürültü analizi

Gürültü analizi (beta)

Hızlı veya ayrıntılı gürültü analizi ile sahanın demiryolu ve karayolundan kaynaklanan gürültü koşullarını değerlendirin ve tasarım kararlarının gürültü azaltma üzerindeki etkisini ölçün.

 

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Autodesk Forma'da Güneş Enerjisi analizi

Güneş enerjisi analizi (beta)

Bir sahanın yıllık güneş enerjisi potansiyelini ve optimum panel yerleşimlerini belirleyin ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için tasarım kararlarını iyileştirin.

 

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Autodesk Forma'daki uzantı kitaplığı

Analiz uzantıları

Kendi kişiselleştirilmiş analiz uzantılarınızı oluşturmak için Forma API'sini kullanarak Forma'nın becerilerini genişletin.

 

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Mimarlar için toplam karbon analizi

Daha sürdürülebilir bir yapılaşmış çevre için tasarım

Konseptten ayrıntılı mimari tasarıma kadar gömülü ve operasyonel karbonu optimize etmek için Forma ve Insight for Revit'teki karbon analizi araçlarının bir kombinasyonunu kullanın. AEC Collection’da mevcuttur.

AEC Collection'da Autodesk Forma ile tasarruf edin*

*Dahil olan ürünlerin ayrı ayrı satın alındığı durumla kıyaslandığında

AEC Collection tasarlayan, inşa eden ve üretenler için uygun maliyetli bir CAD, BIM ve bulut yazılımı paketi sunar. Bağımsız sürüme kıyasla AEC Collection’da Forma, Revit, AutoCAD ve diğer ürünler için yılda binlerce dolar tasarruf edersiniz.

Forma'nın analizine bugün başlayın

AEC Collection'ın bir parçası olarak veya bağımsız bir abonelik olarak sunulur.