Nasıl satın alınır?
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Sahanızla ilgili alan metriklerini anlayın ve tasarım kararlarının projenizin kapsamını nasıl etkilediğini değerlendirin.
Herhangi bir tarih için zemindeki veya bina cephesindeki çeşitli noktalarda güneş ışığı saatlerini değerlendirerek sahanızın güneşe maruz kalma oranını değerlendirin.
Yetersiz veya aşırı gün ışığı alan alanları belirleyip yeniden tasarlayarak projenizin gün ışığı gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
Bina kütlenizin sahadaki rüzgar koşullarından nasıl etkilendiğini değerlendirmek için ayrıntılı veya hızlı rüzgar analizi kullanın.
Güneş, rüzgar ve yerel hava durumu verileriyle bilgilendirilen analiz sonuçlarını kullanarak dış mekanların termal konforunu artırın.
Yapıların somutlaşmış karbon etkisini ölçün ve yinelemeli tasarım ve parametre değişiklikleriyle karbon hedeflerine yönelik çalışın.
Hızlı veya ayrıntılı gürültü analizi ile sahanın demiryolu ve karayolundan kaynaklanan gürültü koşullarını değerlendirin ve tasarım kararlarının gürültü azaltma üzerindeki etkisini ölçün.
Bir sahanın yıllık güneş enerjisi potansiyelini ve optimum panel yerleşimlerini belirleyin ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için tasarım kararlarını iyileştirin.
Kendi kişiselleştirilmiş analiz uzantılarınızı oluşturmak için Forma API'sini kullanarak Forma'nın becerilerini genişletin.
Konseptten ayrıntılı mimari tasarıma kadar gömülü ve operasyonel karbonu optimize etmek için Forma ve Insight for Revit'teki karbon analizi araçlarının bir kombinasyonunu kullanın. AEC Collection’da mevcuttur.
*Dahil olan ürünlerin ayrı ayrı satın alındığı durumla kıyaslandığında
AEC Collection tasarlayan, inşa eden ve üretenler için uygun maliyetli bir CAD, BIM ve bulut yazılımı paketi sunar. Bağımsız sürüme kıyasla AEC Collection’da Forma, Revit, AutoCAD ve diğer ürünler için yılda binlerce dolar tasarruf edersiniz.
AEC Collection'ın bir parçası olarak veya bağımsız bir abonelik olarak sunulur.