Nasıl satın alınır?
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Autodesk Forma, fizibilite çalışmaları ve konsept tasarımı için güçlü ve kullanımı kolay yapay zekâ destekli araçlar sunan bir bulut yazılımıdır. Mimarlar ve tasarımcılar Forma'yı şu amaçlarla kullanır:
Gerçek dünya bağlamsal verileriyle coğrafi konumlu bir proje oluşturmak ve karmaşık 3B tasarımları dakikalar içinde modellemek
Konseptleri keşfetmek ve yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği optimize etmek için otomatik kütle çıkarımlarını ve gerçek zamanlı çevresel etki analizlerini kullanmak
Revit, Rhino ve Dynamo ile akıcı bir şekilde bağlantı kurarak ayrıntılı bir tasarım süreci devam ettirmek
Aboneler ve deneme sürümü kullanıcıları, Autodesk hesaplarıyla Forma'da oturum açabilir. Forma'ya buradan giriş yapın.
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı tanır. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.
Deneme sürümünüzün süresi dolduktan sonra deneme sürümünü uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ayla sınırlandırabilirsiniz.
Öğrenci ve eğitimciler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişebilir ve uygun oldukları sürece bu süreyi yenileyebilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı (İngilizce) ile ücretsiz Forma yazılımına erişebilirsiniz.
Autodesk Forma ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz deneme sürümünde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Forma, AEC Collection yazılım paketine de dahildir. Daha fazla bilgi edinin.