Inventor’ı üretim için entegre özelliklerle genişletin

Takım yolu stratejileri ve fabrika düzenleri için entegre araçlarla tasarımdan üretime geçişi kolaylaştırın

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Neden çözüm paketini kullanmalısınız?

Üretim verimini artırma

Makine kullanılabilirliği, hat performansı ve malzeme akışı için simülasyon ve optimizasyon yaparken artan üretkenlikle işletme büyümesini destekleyin.

Pazara Sürüm Süresinin İyileştirilmesi

Zaman alıcı ve maliyetli çakışmaları önlemek için fabrika düzeninizin kurulumunu ve devreye alınmasını erkenden planlayın.

Fabrika tasarımının optimize edilmesi

Ürününüzün verimli şekilde üretimi için üretim süreçlerinizi optimize ederken zaman çizelgenize ve bütçenize bağlı kalın.

İmalat mühendisleri Product Design & Manufacturing Collection’ı nasıl kullanır?

Inventor CAM genel görünümü (video: 1:41 dk.)

4 ve 5 eksenli frezeleme (video: 1:56 dk.)

Inventor Yuvalama genel görünümü (video: 1:59 dk.)

Inventor CAM genel görünümü (video: 1:41 dk.)

4 ve 5 eksenli frezeleme (video: 1:56 dk.)

Inventor Yuvalama genel görünümü (video: 1:59 dk.)

Üretim mühendisleri Product Design & Manufacturing Collection’ı nasıl kullanır?

Fabrika düzeni ve planlaması (video: 2:22 dk.)

Kurulum ve devreye alma (video: 2:35 dk.)

AutoCAD'de malzeme akış analizi (video: 2:13 dk.)

Fabrika düzeni ve planlaması (video: 2:22 dk.)

Kurulum ve devreye alma (video: 2:35 dk.)

AutoCAD'de malzeme akış analizi (video: 2:13 dk.)

Büyük ölçekli derleme işbirliğini geliştirme

Inventor ve Navisworks ile büyük ölçekli tasarım projelerinde işbirliği yapmaya yönelik en iyi uygulamaları öğrenmek için bu web seminerini izleyin.

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