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Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla en karmaşık animasyon projelerinizi bile kolayca işleyin.
Bifrost'u 15 makinede çalıştırabilme özelliğiyle karmaşık efektler yaratın.
Zaman ve kaynak kaybını önlemek için sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen DCC araçlarına erişin.
– Enrique Caballero, CG Başkanı, One Animation
– Axis Studios
– Claus Kogsboell, Görsel Efekt Süpervizörü, Ghost VFX