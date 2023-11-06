Resim IGNITE Animation tarafından sağlanmıştır

Neden Media & Entertainment Collection’ı tercih etmelisiniz?

Kalite çıtasını zirveye taşıyın

Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla en karmaşık animasyon projelerinizi bile kolayca işleyin.

İş yükü kapasitesini artırın 

Bifrost'u 15 makinede çalıştırabilme özelliğiyle karmaşık efektler yaratın.

Üretim hattınızın kararlılığını artırın

Zaman ve kaynak kaybını önlemek için sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen DCC araçlarına erişin.

Media & Entertainment Collection kullanan animasyon stüdyolarının sahip olduğu avantajlar

Autodesk Media and Entertainment tanıtım filmi (video: 1:10 dk.)
Resim Mundoloco Animation Studio tarafından sağlanmıştır

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Bir jaguar modeli

Maya ile oluşturulmuş Jaguar modeli. Resim Alexandre Mougenot tarafından sağlanmıştır.

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Morticia ve Gomez Addams birlikte dans ediyor

Addams Ailesi. Resim Cinesite tarafından sağlanmıştır.

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Naridon’un karnında yatan Onari

ONI: Thunder God’s Tale, Arnold ile oluşturuldu. Görsel Megalis VFX tarafından sağlanmıştır.

Özelliklere göz atın

Autodesk Media and Entertainment tanıtım filmi (video: 1:10 dk.)
Resim Mundoloco Animation Studio tarafından sağlanmıştır

Özelliklere göz atın
Bir jaguar modeli

Maya ile oluşturulmuş Jaguar modeli. Resim Alexandre Mougenot tarafından sağlanmıştır.

Özelliklere göz atın
Morticia ve Gomez Addams birlikte dans ediyor

Addams Ailesi. Resim Cinesite tarafından sağlanmıştır.

Özelliklere göz atın
Naridon’un karnında yatan Onari

ONI: Thunder God’s Tale, Arnold ile oluşturuldu. Görsel Megalis VFX tarafından sağlanmıştır.

Özelliklere göz atın

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