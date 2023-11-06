Hayal gücünüzü oyun ekranlarına taşıyın: Ortalığı kasıp kavuracak bir oyun geliştirmek için ihtiyacınız olan her şey. 

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Resim Saga Alayyoubi sağlanmıştır

Neden Media & Entertainment Collection’ı tercih etmelisiniz? 

En iyi yetenekler için cazibe merkezi olun 

Cephaneliğinizdeki sayısız araç, oyun varlıklarınızı oluşturmasını istediğiniz sanatçıların aklını çelmenizi kolaylaştırır.

İş yükü kapasitesinin artırın  

Bifrost'u 15 makinede çalıştırma olanağıyla son derece ayrıntılı efektler yaratın.

Üretim hattınızın kararlılığını artırın  

Zaman ve kaynak kaybını önlemek için sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen DCC araçlarına erişin.

Media & Entertainment Collection kullanan oyun stüdyolarının sahip olduğu avantajlar

Autodesk Media and Entertainment tanıtım filmi (video: 1:10 dk.)
Resim Playground Games tarafından sağlanmıştır

Özelliklere göz atın
Japon tarzı birçok yapının göründüğü bir köy

Tibor Janas’ın Maya ile oluşturduğu, Japon kültüründen esinlenilmiş bir ortam. Resim Tibor Janas tarafından sağlanmıştır.

Özelliklere göz atın
Elinde mavi gözlü bir kafatası tutan fantastik karakter

Konstantin Gdalevich tarafından Maya’da oluşturulan Diablo Necromancer. Resim Konstantin Gdalevich tarafından sağlanmıştır.

Özelliklere göz atın

Autodesk Media and Entertainment tanıtım filmi (video: 1:10 dk.)
Resim Playground Games tarafından sağlanmıştır

Özelliklere göz atın
Japon tarzı birçok yapının göründüğü bir köy

Tibor Janas’ın Maya ile oluşturduğu, Japon kültüründen esinlenilmiş bir ortam. Resim Tibor Janas tarafından sağlanmıştır.

Özelliklere göz atın
Elinde mavi gözlü bir kafatası tutan fantastik karakter

Konstantin Gdalevich tarafından Maya’da oluşturulan Diablo Necromancer. Resim Konstantin Gdalevich tarafından sağlanmıştır.

Özelliklere göz atın

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