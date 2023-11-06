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Cephaneliğinizdeki sayısız araç, oyun varlıklarınızı oluşturmasını istediğiniz sanatçıların aklını çelmenizi kolaylaştırır.
Bifrost'u 15 makinede çalıştırma olanağıyla son derece ayrıntılı efektler yaratın.
Zaman ve kaynak kaybını önlemek için sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen DCC araçlarına erişin.
– Arthur Munoz, Kıdemli Oyun Animasyonu ve İskelet Modelleme Sorumlusu, Spider Games
– Maxime Jeanmougin, Teknik Sanatçı, Platinum Games
– Shirzad Bahrami, Teknik Sanatçı, KeelWorks
– Maciej Pietras, Sinematik Animasyon Sorumlusu, CD PROJEKT RED