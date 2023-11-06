©️ 2022 Marvel. Resim Framestore tarafından sağlanmıştır

Neden Media & Entertainment Collection’ı tercih etmelisiniz? 

İş yükü kapasitesinin artırın

Bifrost'u 15 makinede çalıştırabilme özelliğiyle karmaşık efektler yaratın.

Kalite çıtasını zirveye taşıyın 

Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla en karmaşık görsel efekt projelerinizi bile kolayca işleyin.

Üretim hattınızın kararlılığını artırın  

Zaman ve kaynak kaybını önlemek için sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen DCC araçlarına erişin.

Media & Entertainment Collection kullanan görsel efekt stüdyolarının sahip olduğu avantajlar

Autodesk Media and Entertainment tanıtım filmi (video: 1:10 dk.)
Resim Framestore tarafından sağlanmıştır

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Çoklu evrende Doctor Strange'in CG dublörü

Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında. © 2022 Marvel. Resim Framestore tarafından sağlanmıştır.

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Büyük yeşil orman

Resim Henry Yamin tarafından sağlanmıştır

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Altın kaplı karakter

Watchmen © 2019 HBO. Tüm Hakları Saklıdır. Resim Pixomondo tarafından sağlanmıştır

Özelliklere göz atın

Autodesk Media and Entertainment tanıtım filmi (video: 1:10 dk.)
Resim Framestore tarafından sağlanmıştır

Özelliklere göz atın
Çoklu evrende Doctor Strange'in CG dublörü

Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında. © 2022 Marvel. Resim Framestore tarafından sağlanmıştır.

Özelliklere göz atın
Büyük yeşil orman

Resim Henry Yamin tarafından sağlanmıştır

Özelliklere göz atın
Altın kaplı karakter

Watchmen © 2019 HBO. Tüm Hakları Saklıdır. Resim Pixomondo tarafından sağlanmıştır

Özelliklere göz atın

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