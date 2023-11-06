Nasıl satın alınır?
Gizlilik (İngilizce) | Çerez tercihleri | Uyumsuzluk bildirin | Kullanım şartları (İngilizce) | © 2024 Autodesk Inc. Tüm hakları saklıdır.
Bifrost'u 15 makinede çalıştırabilme özelliğiyle karmaşık efektler yaratın.
Koleksiyondaki 5 Arnold lisansıyla en karmaşık görsel efekt projelerinizi bile kolayca işleyin.
Zaman ve kaynak kaybını önlemek için sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen DCC araçlarına erişin.
– Amaan Akram, Görsel Efekt Yöneticisi, Untold Studios
– Claus Kogsboell, Görsel Efekt Süpervizörü, Ghost VFX
– Camille Poiriez, Öğrenci Direktörü, ARTFX Montpellier
—Sean Willis, Kıdemli Teknik Sanatçı ve Üretim Hattı TD, Crafty Apes