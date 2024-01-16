建築資訊模型 (BIM) 是以 3D 模型為基礎的流程，可協助土木工程師以數位方式探索替代設計決策、擷取更多詳細資料，並增強協調性，同時視覺化專案，幫助您得標。

使用 BIM 可提升整個專案生命週期的精確度、可預測性和資訊掌握程度，進而創造引人注目的結果，並以資料為基礎，向利害關係人保證專案能按進度表和預算交付。