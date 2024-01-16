工程建設軟體集是土木工程的標準配備。包括但不限於 AutoCAD、Civil 3D、Revit、InfraWorks (英文)、ReCap Pro (英文) 和 Navisworks (英文)。這些平台可協助土木工程師精準設計和建立重要專案詳細資料。還可讓使用者清楚而準確地傳達設計意圖。您也可以使用 Autodesk Construction Cloud (土木工程專案的通用資料環境)，儲存、審閱和評估模型完整的背景詳細資料。
建築資訊模型 (BIM) 是以 3D 模型為基礎的流程，可協助土木工程師以數位方式探索替代設計決策、擷取更多詳細資料，並增強協調性，同時視覺化專案，幫助您得標。
使用 BIM 可提升整個專案生命週期的精確度、可預測性和資訊掌握程度，進而創造引人注目的結果，並以資料為基礎，向利害關係人保證專案能按進度表和預算交付。
土木工程的核心是改善現在和未來世代的生活。隨著我們對氣候變遷的認識更深刻，權衡專案的短期影響與長期環境影響變得至關重要。
我們的軟體與影響模型解決方案可為您提供所需工具，讓您探索並找到各種創新方法，將所有專案的材料使用量、能源消耗和碳排放降到最低，確保專案永續且符合道德。
數位專案交付軟體讓您將所有即時、多領域資料整合至單一雲端式共用資料環境，可建立集中的事實來源。
此種彙集資料可讓團隊和利害關係人即時存取專案並協同合作，無論身在何處都無妨。此外，這也是自動化、完全整合文件，以及創造流暢工作流程、提升效率的基礎。
當世界頂尖的 GIS 軟體供應商與全球 BIM 軟體供應商龍頭攜手合作時，會發生什麼事呢？
提升自身能力，以處理更大規模的專案、符合 BIM 要求，並透過清晰詳細的視覺效果，更清楚解釋並銷售您的設計。
您可以利用更詳細且更有效率的工作流程，大幅減少重複工作、達成合規目標，並提高設計品質。
傳達專案詳細資訊、時程和後勤安排，以便讓專案團隊成員之間更有效地協調，提高生產力。
我們增強的模型功能可提升您控制決策的能力，並深入瞭解其影響，進而協助您減少失敗並最大化資產預期壽命。
工程建設軟體集是土木工程的標準配備。包括但不限於 AutoCAD、Civil 3D、Revit、InfraWorks (英文)、ReCap Pro (英文) 和 Navisworks (英文)。這些平台可協助土木工程師精準設計和建立重要專案詳細資料。還可讓使用者清楚而準確地傳達設計意圖。您也可以使用 Autodesk Construction Cloud (土木工程專案的通用資料環境)，儲存、審閱和評估模型完整的背景詳細資料。
規劃者、設計師、工程師、建築師 (英文)、承包商 (英文)及經營者。工程建設軟體集和 Autodesk Construction Cloud 旨在支援專案生命週期的各階段。規劃者可以建立概念並評估替代方案。工程師可以產生詳細的設計模型。設計團隊可以在審閱週期和營造實施期間有效地協同合作。在營運過程中，基礎設施經營者可以存取專案詳細資料和檔案，以進行專案管理和資產維護。
在設計實踐中採用 BIM 的初始成本可能會較高，因為設計模型中提供更多詳細資料。但在協調和設計過程中，我們能收獲巨大價值。在營造實施、設計審閱週期和資產管理期間，節省的成本可能相當可觀。採用 BIM 可降低整體設計與營造風險，並有助於將現場衝突和營造重工降至最低。
土木工程師的傳統交付方式大多涉及 2D 平面圖紙和文件。整合式專案遞送包含連線的智慧資訊，可提升品質並詳細描述專案元素。這可讓工程師將整合模型做為最終資產的一部分進行交付。平面圖紙和文件從智慧模型中擷取建立。然後，計畫、報告和模型會交付給承包商和經營者，以建構和管理資產。
數位分身技術提供實際基礎設施近乎精確的模型或虛擬分身。數位分身技術的優點是讓您評估和檢查模型，以便當下或未來參考。數位分身 (英文)包含模型特定元素或功能的後設資料和詳細資料。此資訊有助於資產維護、驗證現有條件，以及提供可能影響指定模型區域的未來專案相關資訊。
Autodesk 土木工程設計技術透過多種方式支援基礎設施的韌性。包括評估基礎設施的結構強度和限制、模擬疏散規劃的流量，以及視覺化洪水對基礎設施的影響。Autodesk 土木工程設計技術可協助預測任何類型天氣事件期間的雨水流動，進一步加強我們對潛在風險的認識，並改善我們面對風險的應變方式。
GIS 或地理資訊系統是建立、管理、分析及對應所有類型資料的系統。GIS 將資料連接至地理位置，並強調基礎設施元素的詳細資料和量化指標。這是一個功能強大的工具，可供工程師使用，因為可說明現有條件、基礎設施詳細資料，並提供從特定區域收集的資料，這些資料可做為基礎設施設計 (英文)的根基。
是，Autodesk 技術支援文件記錄和文件控制。ISO 19650 等標準定義了專案生命週期中管理資訊的協同合作流程。確保文件控制一致是滿足專案需求並避免重工的關鍵。