土木工程與設計

拓展您的視野

土木工程工具幫助您以更全面的觀點處理專案。

監督而非忽視

當您負責工程領域最具野心的壯舉時，擁有全面的視角是基本要求。因此，我們的軟體從投標到建設都經過精心設計，讓土木工程師可以一覽無遺，不放過任何細節。

土木工程與設計產業

交通運輸

探索可協助您推動世界運輸的工具。

探索運輸產業解決方案 (英文)

水利

我們全面的水利管理數位解決方案，讓您無論晴雨天、暴風雨或洪水，都能輕鬆因應。

探索水利產業解決方案 (英文)

土地開發

無論您要瞭解土地的地形，還是改變其形狀，我們都能幫助您。

探索土地開發產業解決方案 (英文)

瞭解公司如何改變當今的基礎設施

使用單一事實來源打造的低碳軌道

CFL 可讓利害關係人參與動態數位分身技術。

觀賞影片 (2 分鐘 11 秒)

3D 工作流程促進洛杉磯機場數百萬人潮流動

HDR 引領 37 位合作夥伴一同完成美國最大的 BIM 專案之一。

閱讀更多 (英文)

推動使用中的水資源處理廠升級

Hunziker Betatech AG 瞭解數位協同合作的優勢。

閱讀他們的故事 (英文)

土木工程與設計解決方案

專為土木工程打造的 BIM

建築資訊模型 (BIM) 是以 3D 模型為基礎的流程，可協助土木工程師以數位方式探索替代設計決策、擷取更多詳細資料，並增強協調性，同時視覺化專案，幫助您得標。 

 

使用 BIM 可提升整個專案生命週期的精確度、可預測性和資訊掌握程度，進而創造引人注目的結果，並以資料為基礎，向利害關係人保證專案能按進度表和預算交付。 

瞭解更多 (英文)

為未來和當下設計

土木工程的核心是改善現在和未來世代的生活。隨著我們對氣候變遷的認識更深刻，權衡專案的短期影響與長期環境影響變得至關重要。

 

我們的軟體與影響模型解決方案可為您提供所需工具，讓您探索並找到各種創新方法，將所有專案的材料使用量、能源消耗和碳排放降到最低，確保專案永續且符合道德。

瞭解更多 (英文)

連結每個利害關係人

數位專案交付軟體讓您將所有即時、多領域資料整合至單一雲端式共用資料環境，可建立集中的事實來源。

 

此種彙集資料可讓團隊和利害關係人即時存取專案並協同合作，無論身在何處都無妨。此外，這也是自動化、完全整合文件，以及創造流暢工作流程、提升效率的基礎。

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查看土木工程的最新創新

綠燈亮了

為您介紹落實永續運輸目標的鐵路數位化專案。

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230 歲的雙胞胎

數位分身技術如何讓世界上最古老的海洋間運河重獲新生。

觀賞影片 (5 分 39 秒) (英文)

推動城市的極限

城市的恢復力和生活品質取決於能否反映其複雜性的能力。

閱讀文章 (英文)

2023 年 Design & Make 報告

請閱讀 AEC 業界領袖針對今年技術趨勢與關鍵要點所撰寫的Autodesk 報告。

檢視報告 (英文)

Autodesk + Esri

當世界頂尖的 GIS 軟體供應商與全球 BIM 軟體供應商龍頭攜手合作時，會發生什麼事呢？

為何選擇使用 Autodesk 進行土木工程與設計

更多專案優勢

提升自身能力，以處理更大規模的專案、符合 BIM 要求，並透過清晰詳細的視覺效果，更清楚解釋並銷售您的設計。

改善設計品質

您可以利用更詳細且更有效率的工作流程，大幅減少重複工作、達成合規目標，並提高設計品質。

協同合作更順利

傳達專案詳細資訊、時程和後勤安排，以便讓專案團隊成員之間更有效地協調，提高生產力。

最佳化恢復力

我們增強的模型功能可提升您控制決策的能力，並深入瞭解其影響，進而協助您減少失敗並最大化資產預期壽命。

Autodesk 土木工程與設計產品

Architecture, Engineering & Construction Collection

適合設計師、工程師和承包商的強大 BIM 和 CAD 工具，包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D、Autodesk Forma 及更多產品

產品詳細資料
BIM Collaborate Pro

適用於建築、工程與營造團隊的雲端式設計共同製作、協同合作和協調軟體。「Pro 版」功能可在 Revit、Civil 3D 和 AutoCAD Plant 3D 中即時協同合作。

產品詳細資料
Civil 3D

土木工程設計和施工圖

產品詳細資料
InfraWorks

用於規劃、設計和分析的地理空間與工程 BIM 平台

產品詳細資料
AutoCAD

適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。

產品詳細資料
Navisworks

Navisworks Manage、Navisworks Simulate 軟體與 Navisworks Freedom 3D 檢視器，適用於 5D 分析、設計模擬和專案審閱。

產品詳細資料

利用我們的軟體，提升您的專業知識並實現更多可能

BIM 與 GIS 融合

背景資訊是一切重點。所以當地理資訊與設計資料結合在一起，就會改變全局。

閱讀電子書

工程線上研討會

隨選觀看或即時參與線上研討會，瞭解土木工程的最新消息、技術和趨勢。

觀看線上研討會 (英文)

軟體自學課程

尋找精心設計的軟體學習內容，以及一系列教您如何在各種土木工程設計專案中使用這些軟體的自學課程。

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土木工程與設計的常見問題

Autodesk 為土木工程師提供哪些必要軟體？

工程建設軟體集是土木工程的標準配備。包括但不限於 AutoCADCivil 3DRevitInfraWorks (英文)、ReCap Pro (英文) 和 Navisworks (英文)。這些平台可協助土木工程師精準設計和建立重要專案詳細資料。還可讓使用者清楚而準確地傳達設計意圖。您也可以使用 Autodesk Construction Cloud (土木工程專案的通用資料環境)，儲存、審閱和評估模型完整的背景詳細資料。 

誰適合使用 Autodesk 土木工程軟體？

規劃者、設計師、工程師、建築師 (英文)、承包商 (英文)及經營者。工程建設軟體集Autodesk Construction Cloud 旨在支援專案生命週期的各階段。規劃者可以建立概念並評估替代方案。工程師可以產生詳細的設計模型。設計團隊可以在審閱週期和營造實施期間有效地協同合作。在營運過程中，基礎設施經營者可以存取專案詳細資料和檔案，以進行專案管理和資產維護。 

土木工程中採用 BIM 是否可節省成本？

在設計實踐中採用 BIM 的初始成本可能會較高，因為設計模型中提供更多詳細資料。但在協調和設計過程中，我們能收獲巨大價值。在營造實施、設計審閱週期和資產管理期間，節省的成本可能相當可觀。採用 BIM 可降低整體設計與營造風險，並有助於將現場衝突和營造重工降至最低。

土木工程師的整合式專案遞送功能是什麼？

土木工程師的傳統交付方式大多涉及 2D 平面圖紙和文件。整合式專案遞送包含連線的智慧資訊，可提升品質並詳細描述專案元素。這可讓工程師將整合模型做為最終資產的一部分進行交付。平面圖紙和文件從智慧模型中擷取建立。然後，計畫、報告和模型會交付給承包商和經營者，以建構和管理資產。

在土木工程專案中使用數位分身技術有哪些優勢？

數位分身技術提供實際基礎設施近乎精確的模型或虛擬分身。數位分身技術的優點是讓您評估和檢查模型，以便當下或未來參考。數位分身 (英文)包含模型特定元素或功能的後設資料和詳細資料。此資訊有助於資產維護、驗證現有條件，以及提供可能影響指定模型區域的未來專案相關資訊。

Autodesk 如何支援有韌性且抗災的土木工程設計？

Autodesk 土木工程設計技術透過多種方式支援基礎設施的韌性。包括評估基礎設施的結構強度和限制、模擬疏散規劃的流量，以及視覺化洪水對基礎設施的影響。Autodesk 土木工程設計技術可協助預測任何類型天氣事件期間的雨水流動，進一步加強我們對潛在風險的認識，並改善我們面對風險的應變方式。

GIS 是什麼，對土木工程有何影響？

GIS 或地理資訊系統是建立、管理、分析及對應所有類型資料的系統。GIS 將資料連接至地理位置，並強調基礎設施元素的詳細資料和量化指標。這是一個功能強大的工具，可供工程師使用，因為可說明現有條件、基礎設施詳細資料，並提供從特定區域收集的資料，這些資料可做為基礎設施設計 (英文)的根基。

Autodesk 解決方案是否符合 ISO 19650 標準？

是，Autodesk 技術支援文件記錄和文件控制。ISO 19650 等標準定義了專案生命週期中管理資訊的協同合作流程。確保文件控制一致是滿足專案需求並避免重工的關鍵。

什麼是土木工程？

土木工程是專業的工程領域，涉及設計、建構和維護環境中的基礎設施和實體元素。這些元素包括道路 (英文)、橋梁 (英文)、公共事業、水壩、機場 (英文)、水資源處理設施 (英文)和排水系統 (英文)。這些元素專為公眾使用和權益而設計和建置。土木工程分為多個工程領域，包括運輸、水資源、結構、環境和地理技術。

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