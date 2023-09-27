利用數位式專案交付來改造團隊

數位式專案交付是種互動式工作方式，也是您數位轉型旅程中要邁向的下一步。透過這種方式，您可在雲端式的通用資料環境中將整個專案生命週期的員工、資料和程序連結在一起。

數位式專案交付會將多領域的即時資料 (例如建築資訊模型 (BIM) 和地理資訊系統 (GIS)資料) 整合在集中管理的事實來源中。 從規劃到設計協同合作、設計管理、營造管理和營運，每個利害關係人 (無論其所在位置為何) 都可以即時存取專案並協同合作。

集中管理的事實來源為自動化和跨領域工作流程開啟了新的可能性，可提高精確度、聯繫全球團隊並節省時間。最棒的是，這項方法已經過測試、驗證並且立即可用。