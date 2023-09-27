利用數位式專案交付來改造團隊

數位式專案交付是種工作方式，可在雲端的互動式共用空間中構思、規劃、設計、建置和經營專案。此方法會整合雲端式一般資料環境中多個應用程式的多領域資料 (例如建築資訊模型 (BIM) 和地理資訊系統 (GIS) 資料)，以便所有利害關係人 (包括擁有者、建築師、總承包商、工程師、交易人和業主) 能夠加以存取。透過統一團隊、工作流程和資訊，數位式專案交付可協助您提高效率、自動執行繁瑣的工作，並改善交付品質。
數位式專案交付是種工作方式，可在雲端的互動式共用空間中構思、規劃、設計、建置和經營專案。此方法會整合雲端式一般資料環境中多個應用程式的多領域資料 (例如建築資訊模型 (BIM) 和地理資訊系統 (GIS) 資料)，以便所有利害關係人 (包括擁有者、建築師、總承包商、工程師、交易人和業主) 能夠加以存取。透過統一團隊、工作流程和資訊，數位式專案交付可協助您提高效率、自動執行繁瑣的工作，並改善交付品質。
數位式專案交付幾乎可以在使用不同的專案交付方法的任何設計、工程或營造專案上實作。交付專案時，3D 模型和檔案可用來協助改善資產維護和作業。
數位式專案交付工具並無特定的使用規範，因此能為部署提供彈性。您可以根據個別專案和合約的需求，定義自己的工作流程、資料整合、程式和檔案。
整合式專案交付 (IPD) 和先設計後建置交付都是採用合約式協議，可定義交付專案和管理風險的責任。在先設計後建置交付中，擁有者會透過單一設計-建置實體來執行單一合約。使用先設計後建置交付的廠商會負責滿足合約需求，包括在規範需求與績效標準之間發現不一致之處，並將這些不一致之處報告給擁有者和其他利害關係人。
在 IPD 中，擁有者、建築師和總承包商都是透過單一協議來締結彼此的協作關係，並在所有利害關係人之間共同承擔責任。透過在專案開始之前定義合約，擁有者從一開始就能所有承包商、分包商交流交易資訊。許多整合式專案交付合約都包含給予設計和營造團隊的獎勵，這都是為了促進協同合作、達成目標，並鼓勵精益營造管理。
數位式專案交付可以彈性支援整合式專案交付、先設計後建置交付和其他專案交付方法。
傳統的專案交付通常會將領域和工作放在不同的途徑和資料孤島中。建築師和工程師會各自在其應用程式中工作。資訊會如瀑布般一股腦地流向建築商和交易人，而他們再將計畫付諸實行。在規劃中的疏漏要等到了工址現場才顯現，並在之後導致停工，造成變更命令與重新設計的連鎖效應。審閱、批准和文件管理也各自為政。
與傳統的專案交付相比，整合式專案交付更具協同合作性和效率。此方法為所有利害關係人提供了專案成功的共識，並共同監督風險和回報，讓專案團隊能夠按順序地同步工作。
我們主要的數位式專案交付工具是 Autodesk BIM Collaborate Pro，此工具會在 Autodesk Construction Cloud 中執行。在搭配運作下，將全套 Autodesk 建築、工程、建模和營造應用程式連入整合式互動式環境中。
以下是可用於數位式專案交付的部分 (但並非全部) Autodesk 工具：
管理 AEC 專案的方式有許多種。從工作表、電子郵件和共用磁碟機到雲端式服務 (例如 Autodesk BIM Collaborate Pro)，您都可以將 AEC 應用程式、檔案管理系統和明細表的資料整合到單一雲端環境中。如需協助權衡利弊得失，請閱讀您適合哪種 AEC 協同合作解決方案？
Autodesk Construction Cloud 是全方位的數位式專案交付平台，可將多個設計和建構模組整合到整合式解決方案中。它為所有專案資料提供了集中管理的事實來源，並精簡了工作流程，在整個專案生命週期中實現協同合作。此平台包含專案管理、設計管理、營造明細表、現場管理、成本管理等解決方案。
Autodesk BIM Collaborate Pro 是雲端式產品，專門用於協同合作與協調建築資訊模型 (BIM) 工作流程。BIM Collaborate Pro 是可在 Autodesk Construction Cloud 中存取的一組模組。這些模組包括 Docs、Design Collaboration 和 Model Coordination。 BIM Collaborate Pro 讓專案利害關係人能夠以集中管理的事實來源即時共用專案資訊，減少錯誤和重複工作，並確保每個人都能使用最新資料。BIM Collaborate Pro 是數位式專案交付解決方案，可協助改善協同合作，確保專案能及時交付。
簡而言之，Autodesk Construction Cloud 為整個專案生命週期的設計和營造提供了全方位的解決方案，而 BIM Collaborate Pro 則專注於 BIM 協同合作與協調。
我們在此協助您的團隊脫離孤立工作的窘境，轉為雲端協同合作。從規劃、實作到評估工作流程，我們的專家可以協助您進行試驗、設置試驗項目以及調整數位專案交付。
請提交此表單以要求電話聯絡，或直接撥打 (02)6606-6958。