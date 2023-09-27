利用數位式專案交付來改造團隊

透過數位式專案交付來統整員工、專案和資料，以符合日新月異的 AEC 產業標準，並支援新興的混合式工作型態。

什麼是數位式專案交付？

數位式專案交付是種互動式工作方式，也是您數位轉型旅程中要邁向的下一步。透過這種方式，您可在雲端式的通用資料環境中將整個專案生命週期的員工、資料和程序連結在一起。

 

數位式專案交付會將多領域的即時資料 (例如建築資訊模型 (BIM) 和地理資訊系統 (GIS)資料) 整合在集中管理的事實來源中。 從規劃到設計協同合作、設計管理、營造管理和營運，每個利害關係人 (無論其所在位置為何) 都可以即時存取專案並協同合作。

 

集中管理的事實來源為自動化和跨領域工作流程開啟了新的可能性，可提高精確度、聯繫全球團隊並節省時間。最棒的是，這項方法已經過測試、驗證並且立即可用。

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BIM 可協助工程上的資訊交付任務
瞭解 BIM 如何讓專案管理更高效

將每個利害關係人與集中管理的事實來源建立連結

數位式專案交付透過互動式 3D 模型和整合式檔案擷取整個專案生命週期，讓每個人都能清楚地瞭解專案狀態，以便多領域團隊在每個階段保持相同進度。

厭倦發生代價高昂的錯誤、返工和資料遺失的問題了嗎？
探索數位式專案交付的優勢

將團隊整合在一起

透過即時協同合作和共建功能來精簡審閱和交付程序，建立團隊和利害關係人的緊密連結。

 

探索功能

管理專案風險

複雜的變更分析工具有助於充分降低設計階段的錯誤發生率，避免造成在下游變更命令時產生的高昂成本與時間浪費。

 

探索功能

標準化資料和程序

透過可促進一致性的共用工作區，實現跨領域和符合 ISO 標準的工作流程，取得真正的互通性。

 

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數位式專案交付的實際範例

數位式專案交付的常見問題

什麼是數位式專案交付？

數位式專案交付是種工作方式，可在雲端的互動式共用空間中構思、規劃、設計、建置和經營專案。此方法會整合雲端式一般資料環境中多個應用程式的多領域資料 (例如建築資訊模型 (BIM) 和地理資訊系統 (GIS) 資料)，以便所有利害關係人 (包括擁有者、建築師、總承包商、工程師、交易人和業主) 能夠加以存取。透過統一團隊、工作流程和資訊，數位式專案交付可協助您提高效率、自動執行繁瑣的工作，並改善交付品質。

整合專案交付與數位式專案交付的差異為何？

整合式專案交付 (IPD) 是擁有者、總承包商和設計師之間的一種合約方法，所有專案利害關係人可藉此以團隊的身分管理和驗收設計和營造風險。IPD 會整合負責交付專案的團隊。

 

數位式專案交付 (DPD) 是種協同合作的方式。這種方式能在共用的雲端式通用資料環境中，將整個專案生命週期中的資料統整在一起，讓所有利害關係人進行即時協作。數位式專案交付可用來支援 IPD，但 DPD 的方法適用範圍比 IPD 的合約性質來得更廣。

數位式專案交付是否可用於不同的專案交付方法？

數位式專案交付幾乎可以在使用不同的專案交付方法的任何設計、工程或營造專案上實作。交付專案時，3D 模型和檔案可用來協助改善資產維護和作業。

 

數位式專案交付工具並無特定的使用規範，因此能為部署提供彈性。您可以根據個別專案和合約的需求，定義自己的工作流程、資料整合、程式和檔案。

整合式專案交付與先設計後建置交付的差異為何？

整合式專案交付 (IPD) 和先設計後建置交付都是採用合約式協議，可定義交付專案和管理風險的責任。在先設計後建置交付中，擁有者會透過單一設計-建置實體來執行單一合約。使用先設計後建置交付的廠商會負責滿足合約需求，包括在規範需求與績效標準之間發現不一致之處，並將這些不一致之處報告給擁有者和其他利害關係人。

 

在 IPD 中，擁有者、建築師和總承包商都是透過單一協議來締結彼此的協作關係，並在所有利害關係人之間共同承擔責任。透過在專案開始之前定義合約，擁有者從一開始就能所有承包商、分包商交流交易資訊。許多整合式專案交付合約都包含給予設計和營造團隊的獎勵，這都是為了促進協同合作、達成目標，並鼓勵精益營造管理。

 

數位式專案交付可以彈性支援整合式專案交付、先設計後建置交付和其他專案交付方法。

整合式專案交付與傳統的承包方法有何不同？

傳統的專案交付通常會將領域和工作放在不同的途徑和資料孤島中。建築師和工程師會各自在其應用程式中工作。資訊會如瀑布般一股腦地流向建築商和交易人，而他們再將計畫付諸實行。在規劃中的疏漏要等到了工址現場才顯現，並在之後導致停工，造成變更命令與重新設計的連鎖效應。審閱、批准和文件管理也各自為政。

 

與傳統的專案交付相比，整合式專案交付更具協同合作性和效率。此方法為所有利害關係人提供了專案成功的共識，並共同監督風險和回報，讓專案團隊能夠按順序地同步工作。

哪些 Autodesk 產品和軟體支援數位式專案交付？

我們主要的數位式專案交付工具是 Autodesk BIM Collaborate Pro，此工具會在 Autodesk Construction Cloud 中執行。在搭配運作下，將全套 Autodesk 建築、工程、建模和營造應用程式連入整合式互動式環境中。

 

以下是可用於數位式專案交付的部分 (但並非全部) Autodesk 工具：

 

我的組織適合哪種專案交付解決方案？

管理 AEC 專案的方式有許多種。從工作表、電子郵件和共用磁碟機到雲端式服務 (例如 Autodesk BIM Collaborate Pro)，您都可以將 AEC 應用程式、檔案管理系統和明細表的資料整合到單一雲端環境中。如需協助權衡利弊得失，請閱讀您適合哪種 AEC 協同合作解決方案？

Autodesk BIM Collaborate Pro 與 Autodesk Construction Cloud 的差異為何？

Autodesk Construction Cloud 是全方位的數位式專案交付平台，可將多個設計和建構模組整合到整合式解決方案中。它為所有專案資料提供了集中管理的事實來源，並精簡了工作流程，在整個專案生命週期中實現協同合作。此平台包含專案管理、設計管理、營造明細表、現場管理、成本管理等解決方案。

 

Autodesk BIM Collaborate Pro 是雲端式產品，專門用於協同合作與協調建築資訊模型 (BIM) 工作流程。BIM Collaborate Pro 是可在 Autodesk Construction Cloud 中存取的一組模組。這些模組包括 Docs、Design Collaboration 和 Model Coordination。 BIM Collaborate Pro 讓專案利害關係人能夠以集中管理的事實來源即時共用專案資訊，減少錯誤和重複工作，並確保每個人都能使用最新資料。BIM Collaborate Pro 是數位式專案交付解決方案，可協助改善協同合作，確保專案能及時交付。

 

簡而言之，Autodesk Construction Cloud 為整個專案生命週期的設計和營造提供了全方位的解決方案，而 BIM Collaborate Pro 則專注於 BIM 協同合作與協調。

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準備好數位式專案交付了嗎？

我們在此協助您的團隊脫離孤立工作的窘境，轉為雲端協同合作。從規劃、實作到評估工作流程，我們的專家可以協助您進行試驗、設置試驗項目以及調整數位專案交付。

 

請提交此表單以要求電話聯絡，或直接撥打 (02)6606-6958。