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Autodesk Community

Autodesk Community 是連接客戶、合作夥伴和員工的全球化網路，可以彼此互相學習、開發專業實踐做法，並在各自的產業領域推動創新。Autodesk Community 方案可協助大家彼此交流、解決問題、分享專業知識並實現業務價值。

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  • Construction of the U.S. Olympic Museum in Colorado Springs, Colorado. Autodesk customer, GE Johnson, is the construction manager and general contractor for the museum. GE Johnson uses BIM 360, as well as Revit to visualize projects with 3D modeling and Navisworks to schedule and coordinate subcontractors. Bringing the ambitious design to life required relying on laser scanning to ensure absolute precision.

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產業社群

  • 工程建設業

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