Nasıl satın alınır?
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Maya, gerçekçi karakterler ve gişe rekorları kıran efektler oluşturmaya yönelik profesyonel bir 3B yazılımdır.
Etkileşimli animasyon araçları ile gerçekçi karakterlere hayat verin.
Pratik modelleme araçlarıyla 3B nesneleri ve sahneleri şekillendirin
Patlamalardan kumaş simülasyonlarına kadar gerçekçi efektler oluşturun.
Autodesk hem bireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Account hesaplarında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Ürünler ve güncellemelerin indirilebileceği yerler sayfasını ziyaret edin.
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı verir. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.
Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa dönemlik ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alıp otomatik yenileme özelliğini devre dışı bırakabilir (ücretli abonelik süresini bir aya sınırlandırmak için) veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex belirteci satın alabilirsiniz.
Yükleme veya ürün indirme işleminiz başarısız olursa bunun yerine Tarayıcıdan İndirme yöntemini kullanmayı deneyin (macOS'ta mevcut değildir). Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme (İngilizce) kılavuzumuza göz atın.
Öğrenci ve eğitimciler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişebilir ve uygun olduğu sürece bu süreyi yenileyebilirler. Öğrenci veya eğitimciyseniz, Autodesk Eğitim planıyla ücretsiz Maya yazılımına erişebilirsiniz.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Maya ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.