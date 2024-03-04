Bireyler için kurulum

İndirme yöntemleri

Autodesk Autodesk Account hesabınızın Ürünler ve Hizmetler bölümünden ürününüz ve yükleme yönteminiz için uygun indirme yöntemini seçin. Ürün kutucuğunda mevcut seçili olan yöntem gösterilir ve ilgili ürün için kullanabileceğiniz tüm yöntemleri görebilirsiniz. Bazı ürün ve platformlar için tek seçenek İndirme yöntemidir.

Ürün kutucuğunda mevcut seçili olan yöntem gösterilir ve ilgili ürün için kullanabileceğiniz tüm yöntemleri görebilirsiniz. Bazı ürün ve platformlar için tek seçenek İndirme yöntemidir.

 

İndirme yöntemleri:

  • Yükleme: Autodesk ürünlerinin tek bilgisayara yüklenmesi için kullanılan bu yöntem, tek bir işlemde ürünü indirip yükler.
    Bu yöntemde varsayılan olarak en son ürün güncellemeleri de yüklenir. 
  • İndirme: Bu yöntemle bir ürünün herhangi bir sürümü bir veya birden çok bilgisayara yüklenebilir. İlk adımda ürün indirilip ikinci adımda yüklendiğinden, ikisi arasında beklemek mümkündür. 
    Yüklemede olduğu gibi İndirme yönteminde de en son ürün güncellemeleri yüklenir. 
  • Doğrudan İndirme: Bu yöntem çevrimdışı olarak açılıp yüklenebilen kendiliğinden açılan bir yürütülebilir dosya edinmenizi sağlar. Bu seçeneğe erişmek için:
    1. Tüm Ürün ve Hizmetler sayfasından bir ürüne tıklayın.
    2. Ürün ayrıntıları sayfasında, doğrudan indirme yöntemini seçin.
  • Özel yükleme: Autodesk Account hesabı sayfasının Ürünler ve Hizmetler bölümündeki Özel Yükleme aracıyla uygulanabilen bu yöntemde, tek tek bilgisayarlara özel ayarlarla yapılandırılmış ürünler yükleyebilir veya birden çok bilgisayar için özel dağıtımlar oluşturabilirsiniz. Ürünleri indirmeden önce Autodesk Account hesabı sayfasından seçip yükleme ayarlarını belirtirsiniz. Daha fazla bilgi için Autodesk Account hesabı sayfasından özel yükleme başlıklı makaleye göz atın.

 

Yöntem özeti

Aşağıdaki tabloda, dört indirme yönteminin özellikleri kabaca özetlenmiş ve eğitim amaçlı kullanım için en uygun yöntemler belirtilmiştir. 

Yöntem Birden çok
bilgisayar için mi?		 İşletim
sistemi		 Açıklama Ürün
güncellemeleri yapılacak mı?		 Eğitim amaçlı kullanım
Yükle Hayır Windows Tek işlemde indirip
yükler		 Evet Öğrenci ve eğitmenler
İndir Evet Linux,
macOS ve
Windows		 -Tarayıcının
indirme özelliklerini kullanır

-2022 ve sonrasında çıkan çoğu
Windows ürünü için Autodesk Create
yükleyicisini kullanır

-En son güncellemeleri içerir.

 

 Evet Öğrenciler, eğitimciler ve kurumlar
Doğrudan İndirme Evet

Linux, macOS


Windows

Tarayıcının indirme özelliklerini kullanır


 

Çoğu ürün için güncellemeleri içermeyen basit bir yükleyici indirir.

Hayır: Küçük yama güncellemeleri olan ürünler için kullanılır


Evet: Tam yükleyicilerdeki gibi güncellemeler içeren ürünler için kullanılır

 Öğrenciler, eğitimciler ve kurumlar
Özel kurulum Evet Windows Birden çok ürün için özelleştirilmiş yükleyiciyi indirir Hayır Kurumlar ve öğrenci laboratuvarı kurulumları

Not: Bu yöntemlerden herhangi birini kullanmadan önce açılır pencere engelleyicilerini devre dışı bırakmayı unutmayın.

Ayrıca bkz.

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