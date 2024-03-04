Ürün kutucuğunda mevcut seçili olan yöntem gösterilir ve ilgili ürün için kullanabileceğiniz tüm yöntemleri görebilirsiniz. Bazı ürün ve platformlar için tek seçenek İndirme yöntemidir.

İndirme yöntemleri :

Yükleme: Autodesk ürünlerinin tek bilgisayara yüklenmesi için kullanılan bu yöntem, tek bir işlemde ürünü indirip yükler.

Bu yöntemde varsayılan olarak en son ürün güncellemeleri de yüklenir.

Autodesk ürünlerinin yüklenmesi için kullanılan bu yöntem, tek bir işlemde ürünü indirip yükler. Bu yöntemde varsayılan olarak en son ürün güncellemeleri de yüklenir. İndirme: Bu yöntemle bir ürünün herhangi bir sürümü bir veya birden çok bilgisayara yüklenebilir. İlk adımda ürün indirilip ikinci adımda yüklendiğinden, ikisi arasında beklemek mümkündür.

Yüklemede olduğu gibi İndirme yönteminde de en son ürün güncellemeleri yüklenir.

Bu yöntemle bir ürünün herhangi bir sürümü yüklenebilir. İlk adımda ürün indirilip ikinci adımda yüklendiğinden, ikisi arasında beklemek mümkündür. Yüklemede olduğu gibi İndirme yönteminde de en son ürün güncellemeleri yüklenir. Doğrudan İndirme: Bu yöntem çevrimdışı olarak açılıp yüklenebilen kendiliğinden açılan bir yürütülebilir dosya edinmenizi sağlar. Bu seçeneğe erişmek için: Tüm Ürün ve Hizmetler sayfasından bir ürüne tıklayın. Ürün ayrıntıları sayfasında, doğrudan indirme yöntemini seçin.

Bu yöntem çevrimdışı olarak açılıp yüklenebilen kendiliğinden açılan bir yürütülebilir dosya edinmenizi sağlar. Bu seçeneğe erişmek için: Özel yükleme: Autodesk Account hesabı sayfasının Ürünler ve Hizmetler bölümündeki Özel Yükleme aracıyla uygulanabilen bu yöntemde, tek tek bilgisayarlara özel ayarlarla yapılandırılmış ürünler yükleyebilir veya birden çok bilgisayar için özel dağıtımlar oluşturabilirsiniz. Ürünleri indirmeden önce Autodesk Account hesabı sayfasından seçip yükleme ayarlarını belirtirsiniz. Daha fazla bilgi için Autodesk Account hesabı sayfasından özel yükleme başlıklı makaleye göz atın.

Yöntem özeti



Aşağıdaki tabloda, dört indirme yönteminin özellikleri kabaca özetlenmiş ve eğitim amaçlı kullanım için en uygun yöntemler belirtilmiştir.