Civil 3D'yi 30 gün boyunca ücretsiz deneyin

Civil 3D: İnşaat altyapı tasarımı için BIM yazılımı

Civil 3D® tasarım yazılımı, inşaat mühendislerinin geleceğin altyapısını bugünden hayata geçirmesini sağlar.

  • Daha iyi tasarım kararları ve proje kalitesi için model tabanlı ortam ile çalışın

  • Plan üretimine yönelik tasarım odaklı yaklaşım ile dokümantasyonu kolaylaştırın

  • Daha iyi iş birliği ve proje koordinasyonu için BIM'in (Yapı Bilgi Modellemesi) gücünden yararlanın

Civil 3D genel görünüm (video: 2:18 dk.)

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Sıkça sorulan sorular (SSS)

Civil 3D'yi nasıl indirebilirim?

Autodesk, bireysel kullanıcılar için ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. İndirdiklerinizden kullanılabilir olanlar Autodesk Account veya eğitim sitesinde görünür. Ürününüzü bulup sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.

Civil 3D ücretsiz deneme sürümünün kullanım süresi nedir?

Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı verir. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.

Civil 3D ücretsiz deneme sürümümün kullanım süresini nasıl uzatabilirim?

Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ayla sınırlayabilir veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex belirteci satın alabilirsiniz.

Civil 3D'yi indirme ile ilgili sorunları nasıl gideririm?

Yükleme veya ürün indirme işleminiz başarısız olursa bunun yerine Tarayıcıdan İndirme yöntemini kullanmayı deneyin (macOS'ta mevcut değildir). Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme (İngilizce) kılavuzumuza göz atın.

Öğrenciler için ücretsiz Civil 3D yazılımını nereden indirebilirim?

Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitimciyseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz Civil 3D yazılımına erişebilirsiniz.

Civil 3D ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Civil 3D ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi alın.

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Destek ve eğitim (İngilizce)

Civil 3D ile ilgili belgelere, öğreticilere, indirilebilecek öğelere ve desteğe ulaşın.