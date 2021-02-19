Yükleme veya ürün indirme işleminiz başarısız olursa bunun yerine Tarayıcıdan İndirme yöntemini kullanmayı deneyin (macOS'ta mevcut değildir). Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme (İngilizce) kılavuzumuza göz atın.