Nasıl satın alınır?
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Civil 3D® tasarım yazılımı, inşaat mühendislerinin geleceğin altyapısını bugünden hayata geçirmesini sağlar.
Daha iyi tasarım kararları ve proje kalitesi için model tabanlı ortam ile çalışın
Plan üretimine yönelik tasarım odaklı yaklaşım ile dokümantasyonu kolaylaştırın
Daha iyi iş birliği ve proje koordinasyonu için BIM'in (Yapı Bilgi Modellemesi) gücünden yararlanın
Autodesk, bireysel kullanıcılar için ve yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. İndirdiklerinizden kullanılabilir olanlar Autodesk Account veya eğitim sitesinde görünür. Ürününüzü bulup sürüm, platform, dil ve indirme yöntemi seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network'ü ziyaret edin.
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı verir. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.
Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ayla sınırlayabilir veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex belirteci satın alabilirsiniz.
Yükleme veya ürün indirme işleminiz başarısız olursa bunun yerine Tarayıcıdan İndirme yöntemini kullanmayı deneyin (macOS'ta mevcut değildir). Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme (İngilizce) kılavuzumuza göz atın.
Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitimciyseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz Civil 3D yazılımına erişebilirsiniz.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Civil 3D ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi alın.