Nasıl satın alınır?
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Bulut tabanlı tasarım iş birliği yazılımı olan BIM Collaborate Pro ekiplerin aşağıdaki avantajları elde etmesini sağlar:
Proje verilerini düzenleme, erişimi demokratikleştirme ve ekipler arasında bağlantı kurma
Projeleri zamanında teslim etmek için proje görünürlüğünü artırma
Giderek karmaşık hale gelen projelerde birlikte çalışma
Revit, Civil 3D veya Plant 3D'de birlikte çalışma
Autodesk hembireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Hesaplarında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network' ü ziyaret edin.
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı verir. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.
Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay ile sınırlayabilirsiniz.
Kurulum veya ürün indirmelerinizde sorunla karşılaşırsanız Tarayıcıdan İndirme yöntemini (macOS'de mevcut değil) deneyin. Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme kılavuzumuza göz atın.
Deneme sürümü yazılımınızı başlatın ve deneme sürümü ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya BIM Collaborate Pro ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.