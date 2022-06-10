BIM Collaborate Pro'yu ücretsiz deneyin

BIM Collaborate Pro nedir?

Bulut tabanlı tasarım iş birliği yazılımı olan BIM Collaborate Pro ekiplerin aşağıdaki avantajları elde etmesini sağlar:

  • Proje verilerini düzenleme, erişimi demokratikleştirme ve ekipler arasında bağlantı kurma

  • Projeleri zamanında teslim etmek için proje görünürlüğünü artırma

  • Giderek karmaşık hale gelen projelerde birlikte çalışma

  • Revit, Civil 3D veya Plant 3D'de birlikte çalışma

BIM Collaborate Pro'ya genel bakış videosu (2:01 dk.)

Sıkça sorulan sorular (SSS)

BIM Collaborate Pro'yu nasıl indiririm?

Autodesk hembireysel kullanıcılar  hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Hesaplarında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Knowledge Network' ü ziyaret edin.

BIM Collaborate Pro ücretsiz deneme sürümünün süresi nedir?

Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı verir. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.

BIM Collaborate Pro ücretsiz deneme sürümümün kullanım süresini nasıl uzatabilirim?

Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay ile sınırlayabilirsiniz.

BIM Collaborate Pro'yu indirme ile ilgili sorunları nasıl gideririm?

Kurulum veya ürün indirmelerinizde sorunla karşılaşırsanız Tarayıcıdan İndirme  yöntemini (macOS'de mevcut değil) deneyin. Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme kılavuzumuza göz atın.

BIM Collaborate Pro ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme sürümü yazılımınızı başlatın ve deneme sürümü ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya BIM Collaborate Pro ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme  hakkında daha fazla bilgi edinin.

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