Autodesk Docs 2025’teki yenilikleri keşfedin

 Autodesk Docs ile daha fazlasını yapın

YENİ

 İçerik Kataloğu

Bulut tabanlı dijital varlık yönetimi çözümü, BIM modelleri için merkezi bir onaylı dijital varlık kaynağı sağlayarak tasarım ekipleri için verimliliği ve üretkenliği artırır. (video: 2:16 dk.)
 Video: İçerik Kataloğu’nun genel görünümü

YENİ

AutoCAD İşaretleme İçe Aktarma

İşaretleme İçe Aktarma ile Autodesk Docs’taki PDF biçimlendirme dosyalarını doğrudan AutoCAD’e aktarın ve senkronize edin.

YENİ

3B Sorun İşaretlemeleri

3B modelleri ve toplamaları incelerken tespit edilen sorunları ve soruları kolayca iletin. (video: 53 sn.)

Autodesk Docs özellikleri

AEC iş birliği artık çok daha basit

Tasarım ile inşaatı bağlayın

Ekipleri Autodesk Construction Cloud platformunda birbirine bağlayarak tasarımdan inşaata bilgi aktarımını kolaylaştırın.

Belge kontrolü

Yapılandırılmış klasörler ve güçlü izin araçlarıyla doğru bilgilerin doğru kişilere ulaştığından emin olun.

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Belge onayları

Manuel çalışmaları azaltın ve çizimlerin, modellerin ve belgelerin yayınlanmadan veya paylaşılmadan önceki inceleme sürecini otomatikleştirin.

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Kapsamlı işaretleme araçları seti

İşaretleme araçlarından faydalanarak proje ekipleriyle iletişim ve iş birliği sağlayın.

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Merkezi sorun takibi

Sorunları izleyip giderin ve merkezi tek bir listeyle hesap verebilirliği artırın.

İletim oluşturma ve takip etme

Kolayca iletim oluşturup proje ekipleriyle paylaşın ve tam denetim yoluyla iletimleri takip edin.

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Desktop Connector

Desktop Connector ile dosyaları doğrudan masaüstünüzden açın, kaydedin, taşıyın, yeniden adlandırın ve silin.

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AutoCAD, Revit ve Civil 3D ile entegrasyon

AutoCAD, Revit ve Civil 3D gibi Autodesk araçlarıyla entegrasyon sayesinde iş akışlarını kolaylaştırın ve tekrarları azaltın.

2B ve 3B desteği

Ekiplere doğru bilgileri sağlamak için 2B çizimleri ve 3B modelleri kolayca yükleyip görüntüleyin.

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GELİŞTİRİLMİŞ

Köprü 

Genel yükleniciden alt yükleniciye kadar hesaplar arasında verileri paylaşın. Ekipler arası iş birliğini geliştirin, iş tekrarını azaltın ve proje bilgileri üzerindeki kontrol ve tasarrufu geliştirin.

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Ortak yönetim deneyimi

Kullanıcıları, izin denetimini, şablonları ve diğer proje kurulum araçlarını merkezi bir konumdan yönetin.

Saha için mobil erişim

Autodesk Build PlanGrid mobil uygulamasına erişerek ofisi ve sahayı birbirine bağlayın.

BuildingConnected ile entegrasyon

İki yönlü dosya senkronizasyonu ile BuildingConnected ve Autodesk Docs arasında merkezi bir doğruluk kaynağı elde edin.

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