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YENİ
İçerik Kataloğu
Bulut tabanlı dijital varlık yönetimi çözümü, BIM modelleri için merkezi bir onaylı dijital varlık kaynağı sağlayarak tasarım ekipleri için verimliliği ve üretkenliği artırır. (video: 2:16 dk.)
Belge kontrolü
Yapılandırılmış klasörler ve güçlü izin araçlarıyla doğru bilgilerin doğru kişilere ulaştığından emin olun.
Belge onayları
Manuel çalışmaları azaltın ve çizimlerin, modellerin ve belgelerin yayınlanmadan veya paylaşılmadan önceki inceleme sürecini otomatikleştirin.
Kapsamlı işaretleme araçları seti
İşaretleme araçlarından faydalanarak proje ekipleriyle iletişim ve iş birliği sağlayın.
İletim oluşturma ve takip etme
Kolayca iletim oluşturup proje ekipleriyle paylaşın ve tam denetim yoluyla iletimleri takip edin.
Desktop Connector
Desktop Connector ile dosyaları doğrudan masaüstünüzden açın, kaydedin, taşıyın, yeniden adlandırın ve silin.
2B ve 3B desteği
Ekiplere doğru bilgileri sağlamak için 2B çizimleri ve 3B modelleri kolayca yükleyip görüntüleyin.
GELİŞTİRİLMİŞ
Köprü
Genel yükleniciden alt yükleniciye kadar hesaplar arasında verileri paylaşın. Ekipler arası iş birliğini geliştirin, iş tekrarını azaltın ve proje bilgileri üzerindeki kontrol ve tasarrufu geliştirin.
Ortak yönetim deneyimi
Kullanıcıları, izin denetimini, şablonları ve diğer proje kurulum araçlarını merkezi bir konumdan yönetin.
Saha için mobil erişim
Autodesk Build PlanGrid mobil uygulamasına erişerek ofisi ve sahayı birbirine bağlayın.
BuildingConnected ile entegrasyon
İki yönlü dosya senkronizasyonu ile BuildingConnected ve Autodesk Docs arasında merkezi bir doğruluk kaynağı elde edin.