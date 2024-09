Por razões de segurança, as localizações físicas dos servidores da Autodesk não são divulgadas. O serviço de licenciamento não armazena os dados que recolhe para fins de licenciamento além do tempo necessário para a resolução de problemas, em conformidade com as diretrizes de retenção de dados da Autodesk. Para fins de conformidade e criação de relatórios a longo prazo, os dados são armazenados noutros sistemas, que cumprem as diretrizes de segurança e privacidade da Autodesk (inglês).