固定期限使用授權方案的眾多權益之一是存取舊版軟體。我們對所有目前版本的 Autodesk 軟體以及某些舊版提供支援*。Autodesk 軟體必須在廠商支援的作業系統上執行，才有資格享受支援。如果廠商取消支援某個作業系統，我們也會取消支援在該作業系統上執行的 Autodesk 產品，即使這些產品屬於合格舊版產品也是一樣。

對於未列出的舊版產品，將不提供支援。為避免造成等待的情形，請在舊版產品的支援終止前，將該產品升級至支援的版本。對於不會失效的有效固定期限使用授權方案，您可以繼續使用先前安裝並啟用的版本，即使該版本已終止支援亦然。如果您擁有某個版本的永久授權，而該版本已終止支援，則您仍有權無限期使用該授權。

但是，對於不受支援的版本，您無法取得新啟用碼在任何裝置上重新啟用該版本。我們也不會針對已終止支援* 的版本發佈軟體更新或 Hotfix。

*支援包括技術支援、軟體更新和 Hotfix。