Autodesk 不再支援以離線啟用方式來啟用 2021 版和更早版本的產品。如果您擁有永久授權，則您只需對軟體執行一次線上啟用。進行線上啟用後，即可繼續離線使用 2021 版和更早版本的軟體。這項變更並不適用於已離線啟用的舊版；您可以像以前一樣繼續使用這些舊版產品。
Autodesk 不再支援以離線啟用方式來啟用 2021 版和更早版本的產品。如果您擁有永久授權，則您只需對軟體執行一次線上啟用。進行線上啟用後，即可繼續離線使用 2021 版和更早版本的軟體。這項變更並不適用於已離線啟用的舊版；您可以像以前一樣繼續使用這些舊版產品。
固定期限使用授權方案的眾多權益之一是存取舊版軟體。我們對所有目前版本的 Autodesk 軟體以及某些舊版提供支援*。Autodesk 軟體必須在廠商支援的作業系統上執行，才有資格享受支援。如果廠商取消支援某個作業系統，我們也會取消支援在該作業系統上執行的 Autodesk 產品，即使這些產品屬於合格舊版產品也是一樣。
對於未列出的舊版產品，將不提供支援。為避免造成等待的情形，請在舊版產品的支援終止前，將該產品升級至支援的版本。對於不會失效的有效固定期限使用授權方案，您可以繼續使用先前安裝並啟用的版本，即使該版本已終止支援亦然。如果您擁有某個版本的永久授權，而該版本已終止支援，則您仍有權無限期使用該授權。
但是，對於不受支援的版本，您無法取得新啟用碼在任何裝置上重新啟用該版本。我們也不會針對已終止支援* 的版本發佈軟體更新或 Hotfix。
*支援包括技術支援、軟體更新和 Hotfix。