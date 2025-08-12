當 Autodesk 核准並處理您的退款後，通常在 5 到 7 個工作天內，系統就會向 Autodesk Account 中列示的付款方式核發退款。請聯絡發卡銀行，取得退款將於何時過帳至您帳戶的詳細資訊。當我們開始處理您的退款時，您的相關軟體和服務的存取權都將終止。