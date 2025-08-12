娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
取得 Autodesk 產品的最佳優惠和特別優惠，或探索 Autodesk 行業軟體集內含的附加價值。您也可以註冊帳號，取得所有可用限時優惠和促銷活動的通知。
以下疑難排解秘訣有助於排除您在使用 Autodesk Store 時可能會發生的錯誤：
單獨下單 - 如果您在同一張訂單中合併不同的產品授權類型或期限長度，則可能會發生錯誤。請針對每種產品類型或固定期限使用授權期限分別下單。
重新啟動瀏覽器 - 關閉並重新啟動網頁瀏覽器，可能解決網頁應用程式發生的問題。
清除快取和瀏覽資料 - 先前造訪 Autodesk Store 留下來的資料可能會導致您在訂購時發生問題。
更新您的瀏覽器 - 使用最新版本，以確保與我們的商店功能相容。
嘗試不同的瀏覽器 - 如果其他疑難排解選項都無法解決問題，請嘗試使用其他網頁瀏覽器。
如果您的問題持續發生，請聯絡我們的支援專家以尋求協助。
直接在線上透過 Autodesk 下訂的 Autodesk 軟體固定期限使用授權訂單會立即處理，而且僅可聯絡 Autodesk 支援人員取消。您可以在 15 天內取消月度固定期限使用授權，或在 30 天內取消年度或 3 年期固定期限使用授權。如果您是透過 Autodesk 合作夥伴購買，請直接聯絡他們，以取得退貨政策的相關資訊。
當 Autodesk 核准並處理您的退款後，通常在 5 到 7 個工作天內，系統就會向 Autodesk Account 中列示的付款方式核發退款。請聯絡發卡銀行，取得退款將於何時過帳至您帳戶的詳細資訊。當我們開始處理您的退款時，您的相關軟體和服務的存取權都將終止。
可以。您可以在 15 天內取消月度固定期限使用授權，或在 30 天內取消年度或 3 年期固定期限使用授權。如果您是透過 Autodesk 合作夥伴購買，請直接聯絡他們，以取得退貨政策的相關資訊。
第三方銷售商 (例如零售商或授權的 Autodesk 合作夥伴) 的購買與續展費用退貨政策會因銷售商而異。如果您無法在 Autodesk Account 中取消固定期限的使用授權，請直接聯絡您的經銷商。
如果您透過 Autodesk 銷售人員購買，則可以使用採購訂單付款。您將收到淨 30 天期限的發票。 有些經銷商也可能提供此選項。