我們有三種購買 Autodesk 固定期限使用授權的便利方式供您選擇，並且每一種方式都附帶退款保證。

購買方式

Autodesk 銷售人員

請諮詢我們的團隊，找出滿足您需求的合適產品、授權方案和付款選項組合。您可享有與線上購買相同的權益、專業的個人化建議，以及存取商業版和企業版授權方案的資格。財務支援服務僅提供給符合資格的購買者。

Autodesk 合作夥伴

請聯絡 Autodesk 授權合作夥伴，客製化您的固定期限使用授權策略。我們的當地合作夥伴可提供多種選項來滿足您獨特的業務和行業需求、提供與 Autodesk 技術相輔相成的硬體和軟體，以及解決您難題的訓練和支援方案。

 

合作夥伴位置

為什麼要透過 Autodesk 購買？

安心地線上購買

線上購買 Autodesk 固定期限的使用授權既快速、簡單又安全。無論您選擇哪種付款選項 (信用卡和簽帳金融卡、直接扣款、財務支援服務或 PayPal)，所有線上購買都會受到 SSL 加密保護。

在購買前取得建議

透過專家建議，您可以從一開始就知道軟體將會符合您的所需。我們的銷售團隊會透過個人化指導意見協助您選擇產品，而合作夥伴則可以針對最棘手的業務需求量身訂製解決方案。在您購買之後，Autodesk 會提供技術支援自助服務選項，讓您取得所需的協助。

透過限時優惠節省更多資金

取得 Autodesk 產品的最佳優惠和特別優惠，或探索 Autodesk 行業軟體集內含的附加價值。您也可以註冊帳號，取得所有可用限時優惠和促銷活動的通知。

常見問題

如果我無法購買產品時，應該要怎麼做？

以下疑難排解秘訣有助於排除您在使用 Autodesk Store 時可能會發生的錯誤：

  • 單獨下單 - 如果您在同一張訂單中合併不同的產品授權類型或期限長度，則可能會發生錯誤。請針對每種產品類型或固定期限使用授權期限分別下單。

  • 重新啟動瀏覽器 - 關閉並重新啟動網頁瀏覽器，可能解決網頁應用程式發生的問題。

  • 清除快取和瀏覽資料 - 先前造訪 Autodesk Store 留下來的資料可能會導致您在訂購時發生問題。

  • 更新您的瀏覽器 - 使用最新版本，以確保與我們的商店功能相容。

  • 嘗試不同的瀏覽器 - 如果其他疑難排解選項都無法解決問題，請嘗試使用其他網頁瀏覽器。

如果您的問題持續發生，請聯絡我們的支援專家以尋求協助。

如何取消訂單？

直接在線上透過 Autodesk 下訂的 Autodesk 軟體固定期限使用授權訂單會立即處理，而且僅可聯絡 Autodesk 支援人員取消。您可以在 15 天內取消月度固定期限使用授權，或在 30 天內取消年度或 3 年期固定期限使用授權。如果您是透過 Autodesk 合作夥伴購買，請直接聯絡他們，以取得退貨政策的相關資訊。

我可以多快取回退款？

當 Autodesk 核准並處理您的退款後，通常在 5 到 7 個工作天內，系統就會向 Autodesk Account 中列示的付款方式核發退款。請聯絡發卡銀行，取得退款將於何時過帳至您帳戶的詳細資訊。當我們開始處理您的退款時，您的相關軟體和服務的存取權都將終止。

月度固定期限使用授權是否符合退款資格？

可以。您可以在 15 天內取消月度固定期限使用授權，或在 30 天內取消年度或 3 年期固定期限使用授權。如果您是透過 Autodesk 合作夥伴購買，請直接聯絡他們，以取得退貨政策的相關資訊。

如果我透過合作夥伴購買，要如何取消自動續展？

第三方銷售商 (例如零售商或授權的 Autodesk 合作夥伴) 的購買與續展費用退貨政策會因銷售商而異。如果您無法在 Autodesk Account 中取消固定期限的使用授權，請直接聯絡您的經銷商。

我的大型企業是否可以獲得全方位的支援？

Autodesk 提供專為大型組織設計的廣大支援，可協助您發揮技術投資的業務價值。進一步瞭解企業版授權方案和支援選項。

我可以透過採購訂單付款嗎？

如果您透過 Autodesk 銷售人員購買，則可以使用採購訂單付款。您將收到淨 30 天期限的發票。  有些經銷商也可能提供此選項。 

我可以從哪裡取得技術支援？

選擇最適合您使用的即時或線上支援選項，取得電話、線上交談、電子郵件或遠端桌面協助。請聯絡我們的客戶服務專家，並探索我們的自助服務說明

