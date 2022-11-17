在某些地區，您可以在線上或聯絡支援人員，變更您的固定期限使用授權期限 (例如，從月度固定期限使用授權變更為年度或 3 年期固定期限使用授權)。

請根據您購買固定期限使用授權的方式，按照以下步驟操作。如果您所在的地區沒有可用的選項，請使用原有的固定期限使用授權直到期滿結束，然後取得不同期限的新固定期限使用授權。