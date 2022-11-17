在某些地區，您可以在線上或聯絡支援人員，變更您的固定期限使用授權期限 (例如，從月度固定期限使用授權變更為年度或 3 年期固定期限使用授權)。
請根據您購買固定期限使用授權的方式，按照以下步驟操作。如果您所在的地區沒有可用的選項，請使用原有的固定期限使用授權直到期滿結束，然後取得不同期限的新固定期限使用授權。
在您目前的期限結束後，才會套用新的期限。在您的現有期限到期前，不收取任何費用。在新期限開始的當天，我們將向您收取全額費用。
如果您是從 Autodesk 授權合作夥伴處取得固定期限使用授權，請聯絡您的合作夥伴，他們為您變更。
若要尋找合作夥伴的聯絡資訊，請：
請聯絡您的合作夥伴，以變更此固定期限使用授權的下次續展期限長度。
注意：僅當合約期限剩下不到 90 天時，才會顯示「續展」按鈕。
助理會協助您找到答案，或聯絡專員。
您的支援等級是什麼？
不同的固定期限使用授權方案提供不同類別的支援。瞭解您方案的支援等級。
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