帳戶管理基礎知識

變更固定期限使用授權期限

在某些地區，您可以在線上聯絡支援人員，變更您的固定期限使用授權期限 (例如，從月度固定期限使用授權變更為年度或 3 年期固定期限使用授權)。

 

請根據您購買固定期限使用授權的方式，按照以下步驟操作。如果您所在的地區沒有可用的選項，請使用原有的固定期限使用授權直到期滿結束，然後取得不同期限的新固定期限使用授權。

變更線上購買之固定期限使用授權的期限長度

在您目前的期限結束後，才會套用新的期限。在您的現有期限到期前，不收取任何費用。在新期限開始的當天，我們將向您收取全額費用。

  1. 登入 Autodesk Account，網址為 manage.autodesk.com
  2. 在「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」中，按一下某個產品以開啟固定期限使用授權詳細資料。
  3. 向下捲動至「續展詳細資料」區段。在「期限」下，按一下「變更」。
  4. 在「變更您的固定期限使用授權期限」中，選取新期限。例如，每年支付 1 年。
  5. 按一下「確認」。您的期限變更會得到確認並顯示開始日期，您會收到確認電子郵件。您可以在此日期之前再次變更期限。

變更透過合作夥伴購買之固定期限使用授權的期限長度

如果您是從 Autodesk 授權合作夥伴處取得固定期限使用授權，請聯絡您的合作夥伴，他們為您變更。

 

若要尋找合作夥伴的聯絡資訊，請：

  1. 登入 Autodesk Account，網址為 manage.autodesk.com
  2. 在「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」中，找到您的合約，然後按一下「續展」以顯示合作夥伴的名稱和電子郵件地址。

請聯絡您的合作夥伴，以變更此固定期限使用授權的下次續展期限長度。

注意：僅當合約期限剩下不到 90 天時，才會顯示「續展」按鈕。

另請參閱

需要協助？詢問 Autodesk 助理！

助理會協助您找到答案，或聯絡專員。

詢問助理

您的支援等級是什麼？

不同的固定期限使用授權方案提供不同類別的支援。瞭解您方案的支援等級。

檢視支援等級