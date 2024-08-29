我們建議您使用機構電子郵件來建立您的 Autodesk 帳戶，您因為您需要出示您的合格資格。如果專用 IT 管理員電子郵件是您的機構內部實務的一部分，您可以邀請使用專用 IT 管理員電子郵件的另一個 Autodesk 帳戶作為您的帳戶的輔助管理員。如需更多關於管理員角色的詳細資訊，請參閱 使用者管理管理員角色 。

請遵循您機構網域的《Autodesk 單一登入設定指南》 中的步驟。完成設定和測試階段後，將會詢問您是否希望新使用者可以透過勾選「自動授予新使用者使用 SSO 登入的存取權」選項來自動收到單一登入存取權。您隨時可以透過「編輯 SSO」存取權來變更此設定。