我們建議您使用機構電子郵件來建立您的 Autodesk 帳戶，您因為您需要出示您的合格資格。如果專用 IT 管理員電子郵件是您的機構內部實務的一部分，您可以邀請使用專用 IT 管理員電子郵件的另一個 Autodesk 帳戶作為您的帳戶的輔助管理員。如需更多關於管理員角色的詳細資訊，請參閱 使用者管理管理員角色。
請遵循您機構網域的《Autodesk 單一登入設定指南》中的步驟。完成設定和測試階段後，將會詢問您是否希望新使用者可以透過勾選「自動授予新使用者使用 SSO 登入的存取權」選項來自動收到單一登入存取權。您隨時可以透過「編輯 SSO」存取權來變更此設定。
如果您的機構同時需要教育版和商業版授權，您可以將其分別分配到不同的 Autodesk 帳戶，並由不同的 IT 管理員或 Autodesk 團隊進行管理，以避免混淆和意外指派授權。
請注意，如果勾選「自動授予新使用者使用 SSO 登入的存取權」選項，新使用者將會出現在啟用 SSO 的 Autodesk 團隊中。
在一個 Autodesk 帳戶內將教育版和商業版授權分別分配至兩個 Autodesk 團隊：
注意事項：如果您的機構計畫使用「目錄同步」作為商業版產品的一部分，請注意目前的 Autodesk 團隊限制。
「Autodesk 教育版授權」方案目前對教育版授權不支援「目錄同步」。如果您想使用「目錄同步」來管理群組、使用者和產品指派，則需要購買標準版或高階版授權。
注意事項：若要對教育版授權使用「目錄同步」，則所有授權 (包括您可能擁有的任何商業版授權) 都必須由同一個 Autodesk 團隊進行管理。
當學生畢業並從網域中刪除時，他們的基本 Autodesk SSO 學生帳戶和內容仍會被完整保留。SSO 學生帳戶資料將遵循 Autodesk 標準程序進行保留；該程序隨時可能變更。您可以在Autodesk 隱私權聲明的「Autodesk 儲存與保留資料作法是什麼？」一節中深入瞭解資料保留作法。