教育帳戶管理

啟用 SSO

如果您是擁有機構固定期限使用授權的 IT 管理員，您可以啟用 SSO，以方便邀請學生與教師加入您的 Autodesk 帳戶。如需逐步詳細資料，請參閱《Autodesk 單一登入設定指南》

準備設定

我們建議您使用機構電子郵件來建立您的 Autodesk 帳戶，您因為您需要出示您的合格資格。如果專用 IT 管理員電子郵件是您的機構內部實務的一部分，您可以邀請使用專用 IT 管理員電子郵件的另一個 Autodesk 帳戶作為您的帳戶的輔助管理員。如需更多關於管理員角色的詳細資訊，請參閱 使用者管理管理員角色

 

請遵循您機構網域的《Autodesk 單一登入設定指南中的步驟。完成設定和測試階段後，將會詢問您是否希望新使用者可以透過勾選「自動授予新使用者使用 SSO 登入的存取權」選項來自動收到單一登入存取權。您隨時可以透過「編輯 SSO」存取權來變更此設定。

管理教育版權利

如果您勾選「自動授予新使用者使用 SSO 登入的存取權」(您隨時可以在「編輯 SSO 存取權」下勾選此設定)，新使用者將出現在為您的機構網域啟用 SSO 的「Autodesk 團隊」中。使用者新增至您的 Autodesk 團隊後，您可以建立群組並在這些群組之間移動使用者。

 

  1. 如果需要進一步的使用者組織，請建立 Autodesk 群組。請參閱管理群組
  2. 若要對 Autodesk 群組或個別使用者指派教育版固定期限的使用授權，請參閱指派產品存取權

同時管理教育版和商業版權利

如果您的機構同時需要教育版和商業版授權，您可以將其分別分配到不同的 Autodesk 帳戶，並由不同的 IT 管理員或 Autodesk 團隊進行管理，以避免混淆和意外指派授權。

 

請注意，如果勾選「自動授予新使用者使用 SSO 登入的存取權」選項，新使用者將會出現在啟用 SSO 的 Autodesk 團隊中。

 

在一個 Autodesk 帳戶內將教育版和商業版授權分別分配至兩個 Autodesk 團隊：

 

  1. 建立 Autodesk 團隊以指派商業版授權。請參閱管理團隊
  2. 將需要商業版授權的使用者移動至該新團隊。請參閱新增和移除使用者
  3. 將商業版授權指派給團隊或者將商業版授權指派給個別使用者。請參閱指派產品存取權

 

注意事項：如果您的機構計畫使用「目錄同步」作為商業版產品的一部分，請注意目前的 Autodesk 團隊限制。 

  • 對於同時需要商業版和教育版授權的使用者：如果這些使用者使用單一帳戶 (透過您的機構網域)，將無法同時使用兩種產品權利。他們的預設權利將會是商業版授權。
  • 對於擁有商業版授權但使用安裝教育版授權的裝置的使用者：如果裝置已經啟用序號型授權而且使用者進行登入，除非使用者變更授權類型，否則裝置將繼續使用序號型授權。需要商業版授權的使用者應該避免使用教育版專用的裝置。

目錄同步 / AD 同步支援

「Autodesk 教育版授權」方案目前對教育版授權不支援「目錄同步」。如果您想使用「目錄同步」來管理群組、使用者和產品指派，則需要購買標準版或高階版授權

 

注意事項：若要對教育版授權使用「目錄同步」，則所有授權 (包括您可能擁有的任何商業版授權) 都必須由同一個 Autodesk 團隊進行管理。

使用 SSO 刪除資料

當學生畢業並從網域中刪除時，他們的基本 Autodesk SSO 學生帳戶和內容仍會被完整保留。SSO 學生帳戶資料將遵循 Autodesk 標準程序進行保留；該程序隨時可能變更。您可以在Autodesk 隱私權聲明的「Autodesk 儲存與保留資料作法是什麼？」一節中深入瞭解資料保留作法。

另請參閱

需要協助？詢問 Autodesk 助理！

助理會協助您找到答案，或聯絡專員。

詢問助理

您的支援等級是什麼？

不同的固定期限使用授權方案提供不同類別的支援。瞭解您方案的支援等級。

檢視支援等級