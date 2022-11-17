Autodesk 允許學生與教師存取全球頂尖專業人士所使用的相同設計軟體，以協助他們培養成功職業生涯所需的技能和知識。

教育版授權方案向合格的學生與教師提供 Autodesk 軟體與服務的免費* 一年期單 (人) 用戶存取權，以用於教育用途。您可以存取所有透過教育社群 (英文) 提供的軟體，此外，只要您符合資格，就可以每年續展存取權。