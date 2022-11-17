教育帳戶管理

概觀：教育版授權方案

Autodesk 允許學生與教師存取全球頂尖專業人士所使用的相同設計軟體，以協助他們培養成功職業生涯所需的技能和知識。

 

教育版授權方案向合格的學生與教師提供 Autodesk 軟體與服務的免費* 一年期單 (人) 用戶存取權，以用於教育用途。您可以存取所有透過教育社群 (英文) 提供的軟體，此外，只要您符合資格，就可以每年續展存取權。

內容

  • 透過教育版授權方案存取的 Autodesk 軟體與服務，包含透過付費固定期限使用授權提供的相同特徵與功能。
  • 大多數 Autodesk 產品均可透過教育版授權方案提供，包括較舊版本和一些 Web 服務 (如 A360 Rendering 和 Fusion 360)。
  • 存取範圍包括目前版本以及最多三個先前版本 (如果可用)。如需軟體與服務的清單，請參閱教育社群網站 (英文)。
  • 需要不同的語言版本？Autodesk 軟體與服務以英文版提供。某些產品可能以其他語言提供。如要特定產品的更多資訊，請參閱 Autodesk 產品頁面 (英文)。

使用限制

  • 透過教育版授權方案存取的軟體與服務只能用於與學習、訓練和研究直接相關之用途。不得用於商業、專業或任何其他營利目的。
  • 在 Autodesk 主辦的設計競賽中，則可使用透過教育版授權方案存取的軟體與服務，來進行設計、製作及指導參賽作品。如需更多資訊，請參閱學生與教師的資格要求
  • 學生必須年滿 13 歲，才能參與教育版授權方案。
  • 使用者最多可在三台裝置上安裝 Autodesk 軟體。

雲端服務

Autodesk 雲端服務是軟體即服務 (SaaS) 選項，可改善您設計、視覺化、模擬的方式，並與其他使用者共用您的作品。附加服務和精選的可選元件，以及需要強大運算能力 (例如彩現或模擬活動) 的儲存和服務，全都存放在您隨時可以存取的網際網路連線位置。

 

請謹慎使用雲端服務，以協助確保每個人都能享受到優秀的服務層級。雲端服務使用量經常超出市場平均值的教育版授權方案使用者，可能會受到其他方面的限制。雲端服務的限制可能隨時變更而不事先通知。如需更多資訊，請參閱使用條款 (英文)。

先前的教育版授權

2020 年 8 月，Autodesk 將適用於個人的教育版存取權從序號型授權模式，變更為需要確認存取權資格的具名使用者固定期限使用授權模式。

 

2020 年 3 月，Autodesk 將教育版存取權從 3 年期變更為 1 年期。如果您目前持有 2020 年 8 月之前核發的 Autodesk 軟體 1 年或 3 年單 (人) 用戶單機版 (個人) 教育版授權，您可繼續使用該授權直到期滿為止。在授權到期後，您將需要確認您的教育版授權方案資格，然後下載產品以啟用您的授權。無需重新安裝。

固定期限使用授權和授權條款

使用條款 (TOU) (英文) 提供透過教育版授權方案所提供之軟體的使用條款與條件。

 

Autodesk Drive 和其他 Web 服務的提供均需遵循服務合約條款的規範。適用於特定服務的條款與條件可能有所不同，因此請務必檢閱每項服務隨附的條款。除了適用於您使用與服務相關之任何 Autodesk 軟體和固定期限使用授權的任何條款外，這些條款還包括適用於 autodesk.com 和其他 Autodesk 網站的網站使用條款。

驗證和隱私權

為了協助維持我們提供免費專業軟體供教育機構使用的承諾，Autodesk 聘請了第三方驗證服務提供者 SheerID 來確認教育版存取權的資格。若要確認資格，使用者必須提供在合格教育機構中的入學、就業或承包商身分的證明。

 

Autodesk 始終致力於保護客戶的隱私。如需有關如何收集、使用及披露您個人資料的更多資訊，請參閱 Autodesk 隱私權聲明(英文)。

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