Autodesk 雲端服務是軟體即服務 (SaaS) 選項，可改善您設計、視覺化、模擬的方式，並與其他使用者共用您的作品。附加服務和精選的可選元件，以及需要強大運算能力 (例如彩現或模擬活動) 的儲存和服務，全都存放在您隨時可以存取的網際網路連線位置。
請謹慎使用雲端服務，以協助確保每個人都能享受到優秀的服務層級。雲端服務使用量經常超出市場平均值的教育版授權方案使用者，可能會受到其他方面的限制。雲端服務的限制可能隨時變更而不事先通知。如需更多資訊，請參閱使用條款 (英文)。
2020 年 8 月，Autodesk 將適用於個人的教育版存取權從序號型授權模式，變更為需要確認存取權資格的具名使用者固定期限使用授權模式。
2020 年 3 月，Autodesk 將教育版存取權從 3 年期變更為 1 年期。如果您目前持有 2020 年 8 月之前核發的 Autodesk 軟體 1 年或 3 年單 (人) 用戶單機版 (個人) 教育版授權，您可繼續使用該授權直到期滿為止。在授權到期後，您將需要確認您的教育版授權方案資格，然後下載產品以啟用您的授權。無需重新安裝。
使用條款 (TOU) (英文) 提供透過教育版授權方案所提供之軟體的使用條款與條件。
Autodesk Drive 和其他 Web 服務的提供均需遵循服務合約條款的規範。適用於特定服務的條款與條件可能有所不同，因此請務必檢閱每項服務隨附的條款。除了適用於您使用與服務相關之任何 Autodesk 軟體和固定期限使用授權的任何條款外，這些條款還包括適用於 autodesk.com 和其他 Autodesk 網站的網站使用條款。
為了協助維持我們提供免費專業軟體供教育機構使用的承諾，Autodesk 聘請了第三方驗證服務提供者 SheerID 來確認教育版存取權的資格。若要確認資格，使用者必須提供在合格教育機構中的入學、就業或承包商身分的證明。
Autodesk 始終致力於保護客戶的隱私。如需有關如何收集、使用及披露您個人資料的更多資訊，請參閱 Autodesk 隱私權聲明(英文)。