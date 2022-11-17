如果您是初次使用 Autodesk，則您必須建立 Autodesk 帳戶，才能使用教育版授權方案提供的產品。確認您符合取得教育版存取權的資格 (請參閱以下內容)。

Autodesk 使用單一登入 (SSO) 系統。這表示您可以使用相同的電子郵件和密碼登入許多 Autodesk 網站。如果您可以登入「註冊和啟用」、教育社群、Autodesk Drive、Autodesk 討論群組或某些其他 Autodesk 網站，即代表您已擁有 Autodesk 帳戶。

如果您已擁有 Autodesk 帳戶，請直接在「取得產品」頁面 (英文)登入您的帳戶，然後跳至下方的「確認學生和教師的資格」。