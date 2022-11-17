教育帳戶管理

以學生或教師身分開始使用

以下是學生與教師開始使用 Autodesk 教育版授權方案以存取軟體供其個人使用的步驟。如需設定教室或實驗室的說明，請參閱以教師身分設定教室

為學生和教師建立帳戶

如果您是初次使用 Autodesk，則您必須建立 Autodesk 帳戶，才能使用教育版授權方案提供的產品。確認您符合取得教育版存取權的資格 (請參閱以下內容)。

 

Autodesk 使用單一登入 (SSO) 系統。這表示您可以使用相同的電子郵件和密碼登入許多 Autodesk 網站。如果您可以登入「註冊和啟用」、教育社群、Autodesk Drive、Autodesk 討論群組或某些其他 Autodesk 網站，即代表您已擁有 Autodesk 帳戶。

 

如果您已擁有 Autodesk 帳戶，請直接在「取得產品」頁面 (英文)登入您的帳戶，然後跳至下方的「確認學生和教師的資格」。

若要建立教育帳戶，請執行以下操作：

  1. Autodesk 教育社群(英文)中的「取得產品」頁面 (英文)上，按一下「開始使用」。
  2. 按照畫面上的指示，輸入有關您的學校和您自己的基本資訊。當系統提示您選取教育角色時，請選擇下列其中一項：
    • 如果您打算在您的個人裝置上使用軟體，請選擇「學生」。
    • 如果您打算與學生一起使用此軟體，請選擇「教師」。
  3. 在您提交帳戶資訊後，您會收到一封電子郵件，用於確認您的電子郵件地址。按一下電子郵件中的連結以啟用您的帳戶。

如果您未收到帳戶確認電子郵件，請執行以下操作：

  1. 等待至少 10 分鐘。
  2. 檢查您的垃圾郵件資料夾。
  3. 確認電子郵件伺服器允許接收來自以下地址或受信任網域的電子郵件：
    • noreply@autodesk.com (用於 Autodesk Account 確認電子郵件)
    • studentcommunity@autodesk.com (如果需要其他資訊以確認資格)
    • no-reply@autodeskcommunications.com (用於教師邀請學生)
  4. 如果您仍未收到電子郵件，請嘗試再次登入 (英文)。
  5. 系統出現提示時，請重新傳送啟用電子郵件。
  6. 如果仍無法收到電子郵件，表示您先前輸入的電子郵件地址可能不正確。請嘗試重新建立帳戶，並在登入時確認您輸入的電子郵件地址正確無誤。

如果您忘記密碼，請執行以下操作：

  1. 若要重設您的密碼，請在登入頁面上按一下「忘記密碼？」。
  2. 輸入您用於建立帳戶的電子郵件地址。

確認學生和教師的資格

若要存取教育版授權方案提供的軟體與服務，您必須確認您的資格。在此過程中，您可能需要提供在合格教育機構註冊或任職的證明文件。

 

注意事項：您教育機構的電子郵件地址不足以確認資格，也不需要提供。

 

重要事項：在確認您的資格之前，您將無法存取透過教育版授權方案提供的軟體。請務必盡早開始確認您的資格，以確保您在課程開始時擁有存取權。

  • 如果您的學校尚未列為合格的教育機構，則可能需要七天或更長時間來進行驗證。
  • 如果您必須上傳證明文件，可能需要數天時間來確認您的資格。

在確認資格期間，如果您急需使用 Autodesk 軟體，可以下載 30 天免費試用版

若要確認資格，請執行以下操作：

  1. 造訪 Autodesk 教育社群 (英文) 中的「取得產品」頁面 (英文)。
  2. 按一下「登入」。輸入您的電子郵件地址和密碼。
  3. 從下拉式清單中選擇您的學校。如果您的學校不在清單中，請按一下「找不到自己的學校？」並填寫表單。可能需要七天或更長時間才能完成驗證。對於在家自學的情況，請在欄位中鍵入「家庭」，然後從下拉式清單中選取「在家自學 (任何)」。
  4. 仔細檢查所有資訊。
    重要事項：請確保您的概況資訊正確無誤，並且與您在學校保留的資訊一致，因為您以後無法對其進行變更。請務必為您的教育機構選取正確的級別：
    • 中學，包括 K-12 學校。
    • 大專院校，包括大學、學院，以及職業學校。如果選取了錯誤的級別，您將無法在清單中找到您的學校。如果您選取了錯誤的級別，請聯絡 Autodesk 教育支援 (英文)。
  5. 按一下「驗證」。

提交其他證明文件

您可能需要提交其他證明文件來證實資格。此證明文件必須包含：

  • 全名 (必須與學校註冊中顯示的名稱相符)
  • 教育機構的完整名稱
  • 目前學期內的日期

以下是一些適當證明文件的範例 (假設它們包含上述資訊)：

  • 教育機構的官方信函
    注意事項：以下是供學生教職員使用的此類信函樣板。
  • 註冊收據
  • 學費收據
  • 學生或員工 ID (不需要照片)
  • 文字記錄
  • 學校網站上的教職員名單

您將有最多 14 天的時間來上傳合適的文件，上傳證明文件後，SheerID 可能需要花費幾天時間才能確認您的資格。

 

為了協助我們維持提供免費專業軟體供教育機構合法使用的承諾，Autodesk 聘請了第三方驗證服務提供者 SheerID 來確認教育版授權或固定期限使用授權存取權的資格。所有客戶都必須先提供在合格教育機構中的入學、就業或承包商身分的證明，才能透過教育社群 (英文) 搜尋 Autodesk 專業產品和服務的免費存取權。

 

如果您對確認資格有任何疑問而此處未盡詳述，請傳送電子郵件到 customerservice@sheerID.com 聯絡 SheerID。

 

在您的資格確認後，即可享有教育社群 (英文)上提供之 Autodesk 軟體與服務的一年免費* 教育版存取權。只要您符合資格，就可以每年續展存取權。尋找歡迎您加入教育社群的確認電子郵件。此電子郵件中包含「取得產品」頁面 (英文)、支援資源和教育社群 (英文)頁面的連結。

另請參閱

需要協助？詢問 Autodesk 助理！

助理會協助您找到答案，或聯絡專員。

詢問助理

您的支援等級是什麼？

不同的固定期限使用授權方案提供不同類別的支援。瞭解您方案的支援等級。

檢視支援等級