如果您是初次使用 Autodesk，則您必須建立 Autodesk 帳戶，才能使用教育版授權方案提供的產品。確認您符合取得教育版存取權的資格 (請參閱以下內容)。
Autodesk 使用單一登入 (SSO) 系統。這表示您可以使用相同的電子郵件和密碼登入許多 Autodesk 網站。如果您可以登入「註冊和啟用」、教育社群、Autodesk Drive、Autodesk 討論群組或某些其他 Autodesk 網站，即代表您已擁有 Autodesk 帳戶。
如果您已擁有 Autodesk 帳戶，請直接在「取得產品」頁面 (英文)登入您的帳戶，然後跳至下方的「確認學生和教師的資格」。
若要建立教育帳戶，請執行以下操作：
如果您未收到帳戶確認電子郵件，請執行以下操作：
如果您忘記密碼，請執行以下操作：
若要存取教育版授權方案提供的軟體與服務，您必須確認您的資格。在此過程中，您可能需要提供在合格教育機構註冊或任職的證明文件。
注意事項：您教育機構的電子郵件地址不足以確認資格，也不需要提供。
重要事項：在確認您的資格之前，您將無法存取透過教育版授權方案提供的軟體。請務必盡早開始確認您的資格，以確保您在課程開始時擁有存取權。
在確認資格期間，如果您急需使用 Autodesk 軟體，可以下載 30 天免費試用版。
若要確認資格，請執行以下操作：
您可能需要提交其他證明文件來證實資格。此證明文件必須包含：
以下是一些適當證明文件的範例 (假設它們包含上述資訊)：
您將有最多 14 天的時間來上傳合適的文件，上傳證明文件後，SheerID 可能需要花費幾天時間才能確認您的資格。
為了協助我們維持提供免費專業軟體供教育機構合法使用的承諾，Autodesk 聘請了第三方驗證服務提供者 SheerID 來確認教育版授權或固定期限使用授權存取權的資格。所有客戶都必須先提供在合格教育機構中的入學、就業或承包商身分的證明，才能透過教育社群 (英文) 搜尋 Autodesk 專業產品和服務的免費存取權。
如果您對確認資格有任何疑問而此處未盡詳述，請傳送電子郵件到 customerservice@sheerID.com 聯絡 SheerID。
在您的資格確認後，即可享有教育社群 (英文)上提供之 Autodesk 軟體與服務的一年免費* 教育版存取權。只要您符合資格，就可以每年續展存取權。尋找歡迎您加入教育社群的確認電子郵件。此電子郵件中包含「取得產品」頁面 (英文)、支援資源和教育社群 (英文)頁面的連結。