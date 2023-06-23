如果您是合格的 Autodesk 教育版授權方案的管理員或 IT 專業人員，您可以將 Autodesk 產品部署到共用電腦網路，以在實驗室中使用。您將要使用網路授權伺服器，為每個產品部署最多 3,000 名學生同時使用的授權。實驗室的共用機器使用序號進行管理。
如果您是合格的 Autodesk 教育版授權方案的管理員或 IT 專業人員，您可以將 Autodesk 產品部署到共用電腦網路，以在實驗室中使用。您將要使用網路授權伺服器，為每個產品部署最多 3,000 名學生同時使用的授權。實驗室的共用機器使用序號進行管理。
若要取得 Autodesk 產品並將其部署在學校的實驗室或教室中，請遵循以管理員身分設定實驗室 中的指示。總結而言，此程序包含以下步驟：
如果您未使用瀏覽器版 Autodesk 產品，請設定一個程序，讓您選擇的 Autodesk 產品在每台電腦上永遠保持最新版本。這一點非常重要，因為部分軟體 (例如 Fusion 360) 每 4-8 週更新一次，很快就會過時。這樣可以保證學生在學校裝置上使用的軟體版本和他們住家裝置上使用的是相同的軟體版本。
若要能夠持續更新 Autodesk 產品，您可能需要每年續展您擁有的教育版的資格。作為學校管理員，您可以在續展日期之前最多 3 個月續展。續展時，您的資格確認日期將從前一個確認日期起算 (而非從續展日期起算) 一整年。因此，提早續展並不會受到懲罰。
若要續展機構專屬教育版授權方案，請參閱續展機構專屬教育版軟體存取權。