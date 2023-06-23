如果您未使用瀏覽器版 Autodesk 產品，請設定一個程序，讓您選擇的 Autodesk 產品在每台電腦上永遠保持最新版本。這一點非常重要，因為部分軟體 (例如 Fusion 360) 每 4-8 週更新一次，很快就會過時。這樣可以保證學生在學校裝置上使用的軟體版本和他們住家裝置上使用的是相同的軟體版本。