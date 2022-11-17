教育機構的教師和實驗室管理員，必須確認其是否有資格獲得多 (人) 用戶和網路教育版授權存取權。在此過程中，您可能需要提供在合格教育機構任職的證明文件。
重要事項：請盡早開始確認您的資格，以確保您在課程開始時擁有軟體存取權。如果您的學校尚未列為合格的教育機構，則可能需要七天或更長時間來進行驗證。在您的資格確認後，即可在一年內免費* 存取 Autodesk 教育社群 提供的 Autodesk 軟體與服務。(您可以在符合資格的每一年續展存取權。)
教育機構的教師和實驗室管理員，必須確認其是否有資格獲得多 (人) 用戶和網路教育版授權存取權。在此過程中，您可能需要提供在合格教育機構任職的證明文件。
重要事項：請盡早開始確認您的資格，以確保您在課程開始時擁有軟體存取權。如果您的學校尚未列為合格的教育機構，則可能需要七天或更長時間來進行驗證。在您的資格確認後，即可在一年內免費* 存取 Autodesk 教育社群 提供的 Autodesk 軟體與服務。(您可以在符合資格的每一年續展存取權。)
您需要 Autodesk 教育帳戶，才能將軟體部署到機構中的多個使用者或多台裝置。如果您任職於區域或地區辦事處，並負責為多個教育機構採購軟體，則您必須分別為每個機構建立單獨的帳戶。
若要確認機構的資格並建立帳戶，請執行以下操作：
在某些情況下，系統可能會要求您提交以下其他資格證明：
以下是一些適當文件的範例 (假設它們包含上述資訊)：
您最多有 14 天時間來上傳合適的文件，上傳證明文件後，SheerID (我們的第三方驗證服務提供者) 可能需要花費幾天時間來確認您的資格。
您的資格一經確認後，您將收到一封確認電子郵件，歡迎您加入教育社群。