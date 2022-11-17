教育機構的教師和實驗室管理員，必須確認其是否有資格獲得多 (人) 用戶和網路教育版授權存取權。在此過程中，您可能需要提供在合格教育機構任職的證明文件。

重要事項：請盡早開始確認您的資格，以確保您在課程開始時擁有軟體存取權。如果您的學校尚未列為合格的教育機構，則可能需要七天或更長時間來進行驗證。在您的資格確認後，即可在一年內免費* 存取 Autodesk 教育社群 提供的 Autodesk 軟體與服務。(您可以在符合資格的每一年續展存取權。)