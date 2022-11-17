教育帳戶管理

確認管理員資格

教育機構的教師和實驗室管理員，必須確認其是否有資格獲得多 (人) 用戶和網路教育版授權存取權。在此過程中，您可能需要提供在合格教育機構任職的證明文件。

 

重要事項：請盡早開始確認您的資格，以確保您在課程開始時擁有軟體存取權。如果您的學校尚未列為合格的教育機構，則可能需要七天或更長時間來進行驗證。在您的資格確認後，即可在一年內免費* 存取 Autodesk 教育社群  提供的 Autodesk 軟體與服務。(您可以在符合資格的每一年續展存取權。)

確認資格並建立帳戶

您需要 Autodesk 教育帳戶，才能將軟體部署到機構中的多個使用者或多台裝置。如果您任職於區域或地區辦事處，並負責為多個教育機構採購軟體，則您必須分別為每個機構建立單獨的帳戶。

 

若要確認機構的資格並建立帳戶，請執行以下操作：

  1. 前往「取得產品」頁面 (英文)。
  2. 在該頁面上檢視「運作方式」影片，以取得有關確認資格及開啟帳戶 (如果您還沒有帳戶) 之程序的完整說明。
  3. 按一下該頁面上的「開始使用」。
  4. 按照畫面上的指示，輸入有關您的學校和您自己的基本資訊。當系統提示您選取教育角色時，請選取下列其中一項：
    1. 如果您打算代表機構將軟體部署到多個使用者或裝置，請選擇「IT 管理員」。
    2. 如果您打算與學生一起使用此軟體，請選擇「教師」。
  5. 在您提交帳戶資訊後，您會收到一封電子郵件，用於確認您的電子郵件地址。按一下電子郵件中的連結以啟用您的帳戶。

需要其他證明文件

在某些情況下，系統可能會要求您提交以下其他資格證明：

  • 您的全名 (必須與學校註冊中顯示的姓名相符)
  • 教育機構的完整名稱
  • 目前學期內的日期

以下是一些適當文件的範例 (假設它們包含上述資訊)：

  • 教育機構出具的官方信函 (您可以使用此樣板)
  • 註冊收據
  • 學費收據
  • 學生或員工 ID (不需要照片)
  • 文字記錄
  • 學校網站上的教職員名單

您最多有 14 天時間來上傳合適的文件，上傳證明文件後，SheerID (我們的第三方驗證服務提供者) 可能需要花費幾天時間來確認您的資格。

 

您的資格一經確認後，您將收到一封確認電子郵件，歡迎您加入教育社群。

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