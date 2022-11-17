教育帳戶管理

學生與教師安裝指派給他們的產品

在您的教師或同事指派 Autodesk 產品給您後，您會收到 Autodesk 傳送的電子郵件，告知您有哪些產品已指派給您，以及產品的下載位置。根據您是否擁有 Autodesk 帳戶，執行以下步驟。

 

您最多可以在三台裝置上安裝軟體。被指派的使用者可以存取軟體，直到進行產品指派的教師取消指派存取權，或直到該教師的教育版授權方案資格過期。

 

注意事項：您的教師或同事可以指派次要管理員角色給您，讓您協助加入和指派學生以及管理團隊。如需更多資訊，請參閱使用者管理管理員角色

如果您沒有帳戶

如果您沒有 Autodesk 帳戶，必須先建立一個帳戶，才能下載產品。

  1. 請按照您在被指派產品時所收到的 Autodesk 電子郵件中的指示，建立 Autodesk 帳戶。輸入您的名字、姓氏、電子郵件地址和密碼。電子郵件欄位中的電子郵件地址應與您接收產品指派所用的電子郵件地址一致。它也是您的新 Autodesk 使用者 ID。
  2. 勾選方塊以表示您同意 Autodesk 的使用條款和隱私權政策，然後按一下「建立帳戶」。
  3. 在確認訊息中按一下「完成」。
  4. 移至導覽列中的「產品與服務」。
  5. 找到您的產品，然後按一下「立即下載」或「檢視下載」。
  6. 按照畫面上的指示下載 Windows 或 Mac 軟體。
  7. 下載 .exe 或 .dmg 檔案後，按照畫面上的指示進行安裝。

將您的 Autodesk 使用者 ID 和密碼保存在安全的位置，例如密碼管理應用程式。您必須從您的帳戶存取產品下載，在某些情況下，還必須登入 Autodesk 產品。

如果您有帳戶

如果您有 Autodesk 帳戶，請登入並下載您的產品。

  1. 在您指派給產品時所收到的 Autodesk 電子郵件中，按一下「登入以開始使用」按鈕。您也可以直接前往 Autodesk Account 並登入。
    注意事項：如果系統出現提示，請設定雙步驟驗證，或按一下「稍後提醒我」。
  2. 按一下導覽列中的「產品與服務」。
  3. 找到您的產品，然後按一下「立即下載」或「檢視下載」。
  4. 按照畫面上的指示下載 Windows 或 Mac 軟體。
  5. 下載 .exe 或 .dmg 檔案後，按照畫面上的指示進行安裝。

另請參閱

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