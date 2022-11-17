在您的教師或同事指派 Autodesk 產品給您後，您會收到 Autodesk 傳送的電子郵件，告知您有哪些產品已指派給您，以及產品的下載位置。根據您是否擁有 Autodesk 帳戶，執行以下步驟。

您最多可以在三台裝置上安裝軟體。被指派的使用者可以存取軟體，直到進行產品指派的教師取消指派存取權，或直到該教師的教育版授權方案資格過期。

注意事項：您的教師或同事可以指派次要管理員角色給您，讓您協助加入和指派學生以及管理團隊。如需更多資訊，請參閱使用者管理管理員角色。