教育帳戶管理

教育版授權方案學生指南

如果您是學生，您可以在您的個人電腦上取得透過 Autodesk 教育版授權方案提供的免費軟體存取權。

  • 學生想要安裝教師指派給您的產品。
  • 未被指派任何產品的學生需要自行取得產品。
  • 學生準備續展教育版授權方案存取權。

如果您在此過程中需要其他協助，按一下連結以進一步瞭解。

學生安裝指派給他們的產品

您應該已經收到來自 Autodesk 的電子郵件，告知您教師已經指派哪些產品，以及您可以在何處下載那些產品。存取軟體的步驟因您是否有 Autodesk 帳戶而所有不同。

學生自行取得產品

如果沒有任何產品指派給您，您仍然可以自行取得免費的 Autodesk 軟體。作為學生，您可以建立帳戶並確認您對 Autodesk 教育版授權方案的資格。請遵循以下步驟：

  1. 移至「取得產品」頁面 (英文)，接著按一下「開始使用」，然後使用學校提供的電子郵件確認您的資格。這涉及到向符合資格的教育機構 (英文) 驗證您是否具有的學生角色。
    注意事項：您可能需要提交其他文件，您的資格才能通過核准。

  2. 按一下完成教育紀要後收到的電子郵件中的「完成帳戶設定」連結來建立 Autodesk 帳戶

  3. 「取得產品」頁面 (英文) 下載並安裝軟體。
    重要事項：在使用的裝置上完成安裝軟體後，您仍然必須按一下產品卡上的「下載」，以觸發您的產品權利。

  4. 啟動產品，登入 Autodesk 帳戶，然後開始使用軟體。
    注意事項：在瀏覽器上完成登入之後，您可能需要按一下「前往產品」以返回軟體。

學生續展產品存取權

若要繼續存取教育版軟體，您必須每年續展您的資格。  您可以前往「取得產品」頁面 (英文)，檢查續展日期。登入以檢視位於頁面頂端的您的個人化橫幅。此外，請務必檢查電子郵件，因為 Autodesk 會在您的資格到期前 30 天傳送提醒電子郵件。

 

若要續展 Autodesk 軟體教育版存取權，請參閱續展教育版軟體存取權

 

注意事項：如果您錯過續的展日期，您必須重新啟動教育版軟體存取權和您擁有的任何固定期限的使用授權存取權，即使是已安裝的產品也是如此。

另請參閱

需要協助？詢問 Autodesk 助理！

助理會協助您找到答案，或聯絡專員。

詢問助理

您的支援等級是什麼？

不同的固定期限使用授權方案提供不同類別的支援。瞭解您方案的支援等級。

檢視支援等級