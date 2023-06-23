如果您是學生，您可以在您的個人電腦上取得透過 Autodesk 教育版授權方案提供的免費軟體存取權。
- 學生想要安裝教師指派給您的產品。
- 未被指派任何產品的學生需要自行取得產品。
- 學生準備續展教育版授權方案存取權。
如果您在此過程中需要其他協助，按一下連結以進一步瞭解。
如果您是學生，您可以在您的個人電腦上取得透過 Autodesk 教育版授權方案提供的免費軟體存取權。
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如果沒有任何產品指派給您，您仍然可以自行取得免費的 Autodesk 軟體。作為學生，您可以建立帳戶並確認您對 Autodesk 教育版授權方案的資格。請遵循以下步驟：
若要繼續存取教育版軟體，您必須每年續展您的資格。 您可以前往「取得產品」頁面 (英文)，檢查續展日期。登入以檢視位於頁面頂端的您的個人化橫幅。此外，請務必檢查電子郵件，因為 Autodesk 會在您的資格到期前 30 天傳送提醒電子郵件。
若要續展 Autodesk 軟體教育版存取權，請參閱續展教育版軟體存取權。
注意事項：如果您錯過續的展日期，您必須重新啟動教育版軟體存取權和您擁有的任何固定期限的使用授權存取權，即使是已安裝的產品也是如此。