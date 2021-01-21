AutoCAD 與 AutoCAD LT 

比較 AutoCAD 與 AutoCAD LT 的功能，並瞭解適用您設計工作流程的 CAD 軟體解決方案。

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價格

月度 N/A N/A
年度 US$510 US$1,670
3 年 N/A N/A

概觀

具成本效益的 2D CAD 軟體，可用於製圖、繪製和文件製作

適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。

文件製作

2D 製造圖面 Checkmark Checkmark
幾何標註與公差 (GD+T) 標準 Checkmark Checkmark
批次列印圖面 Checkmark Checkmark
批次列印多個產品圖面 Checkmark Checkmark
在 AutoCAD 網頁版中批次出圖成 PDF Checkmark
外部參考比較 Checkmark Checkmark
智慧型註解工具 Checkmark Checkmark
偵測並符合 CAD 標準 Checkmark
與 3D 列印相容 Checkmark
建築製圖標準 Checkmark

資料管理

系統管理工具 Checkmark Checkmark
使用者管理 Checkmark Checkmark
檔案匯出 Checkmark Checkmark
版本控制 Checkmark Checkmark
使用非原生資料 Checkmark Checkmark
建立可重複使用的圖塊資源庫 Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark

2D + 3D 塑型、設計 + 彩現

詳細的概念彩現 Checkmark
3D 圖形旋轉/平移 Checkmark
進階幾何視圖 Checkmark
使用點陣式和向量工具編輯掃描 Checkmark
造型產生器 Checkmark
繪製草圖 Checkmark
組合塑型 Checkmark
機械概念和配置設計 Checkmark
網面塑型 Checkmark
曲面塑型 Checkmark
參數式塑型 Checkmark
粗細管設計 Checkmark
直接塑型 Checkmark
元件產生器和計算器 Checkmark

協同合作

無限制存取 Checkmark Checkmark
共用視圖協同合作 Checkmark Checkmark
使用者管理 Checkmark Checkmark
全域共用 Checkmark Checkmark
註解 + 紅線批注 Checkmark Checkmark
公開/個人設計共用 Checkmark Checkmark
團隊參與者 Checkmark Checkmark
匯入和匯出模型 Checkmark Checkmark
匯入和匯出圖塊 Checkmark Checkmark
匯入和匯出圖面 Checkmark Checkmark
匯入和轉換 PDF Checkmark Checkmark
貼附、編輯和顯示點雲 Checkmark

API 和自動化

機器學習與 AI Checkmark
產業專用的物件資源庫 Checkmark
AutoLISP 程式設計和自動化 Checkmark Checkmark
ActiveX/COM 自動化 Checkmark Checkmark
ObjectARX 和 Managed .NET 資源庫 Checkmark
適用於 AutoLISP 的 Visual LISP 整合式開發環境 (IDE) Checkmark
Visual Basic 應用程式 Checkmark
AutoCAD 網頁版的 AutoLISP API Checkmark
製造方法與約束 Checkmark
建立自訂按鍵指令別名 Checkmark Checkmark
記錄重複的按鍵順序 Checkmark
巨集 Checkmark
存取 Autodesk App Store Checkmark

使用者介面

自訂功能表和功能區介面 Checkmark Checkmark
內容相關功能區 Checkmark Checkmark
無縫的使用者體驗 Checkmark Checkmark
圖塊資源庫 Checkmark Checkmark
編輯和列印合乎邏輯的圖面集 Checkmark Checkmark
匯入、編輯和建立 CAD 圖塊 Checkmark Checkmark
快速存取最近使用或最愛的圖塊 Checkmark Checkmark

工具集

Mechanical 工具集 Checkmark
Architecture 工具集 Checkmark
Map 3D 工具集 Checkmark
MEP 工具集 Checkmark
Plant 3D 工具集 Checkmark
Electrical 工具集 Checkmark
Raster Design 工具集 Checkmark

機械設計

設計零件、組合和產品 Checkmark Checkmark
智慧型工具選項板 Checkmark Checkmark
匯入外部 CAD 幾何圖形 Checkmark Checkmark
自動更新零件 Checkmark
為零件指定參數式約束 Checkmark
物件材料和質量性質 Checkmark
自動建立材料表 Checkmark
700,000 多個智慧型製造零件 Checkmark

電氣 + PCB 設計

建立面板配置和線路圖 Checkmark Checkmark
線路圖擷取 Checkmark
使用一致的專案標準 Checkmark
在以專案為基礎的結構中進行組織 Checkmark
佈線圖錯誤檢查 Checkmark
65,000 多種智慧型電子符號 Checkmark

模型管理

BIM 互通性 Checkmark Checkmark
將物件指定給具有顏色的圖層 Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ 檔案驗證 Checkmark Checkmark
整合協調的 BIM 模型 Checkmark
以模型為基礎的定義 Checkmark

雲端和行動性

遠端存取、檢視或編輯 Checkmark Checkmark
線上發佈、共用和協同合作 Checkmark Checkmark
搭配常用雲端服務使用 Checkmark Checkmark
網頁應用程式 Checkmark Checkmark
行動裝置應用程式 Checkmark Checkmark
在飛航模式下為 DWG 檔案加上註解 Checkmark Checkmark

支援和穩定性

自動更新和通知 Checkmark Checkmark
包含 Service Pack 和更新 Checkmark Checkmark
認證合格的硬體支援 Checkmark Checkmark
提供專屬電話支援 Checkmark Checkmark
龐大的使用者社群 Checkmark Checkmark
指南、自學課程和訓練中心 Checkmark Checkmark
為您的公司自訂安裝 Checkmark Checkmark
存取過去發佈版本 Checkmark Checkmark

系統需求

Microsoft Windows 10 64 位元 Checkmark Checkmark
Apple macOS 10.15 及更高版本 Checkmark Checkmark
2.5-3 GHz 以上處理器 Checkmark Checkmark
磁碟空間 9-16 GB Checkmark Checkmark
記憶體 8-16 GB Checkmark Checkmark