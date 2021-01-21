比較 AutoCAD 與 AutoCAD LT 的功能，並瞭解適用您設計工作流程的 CAD 軟體解決方案。
|月度
|N/A
|N/A
|年度
|US$510
|US$1,670
|3 年
|N/A
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具成本效益的 2D CAD 軟體，可用於製圖、繪製和文件製作
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適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。
|2D 製造圖面
|幾何標註與公差 (GD+T) 標準
|批次列印圖面
|批次列印多個產品圖面
|在 AutoCAD 網頁版中批次出圖成 PDF
|外部參考比較
|智慧型註解工具
|偵測並符合 CAD 標準
|與 3D 列印相容
|建築製圖標準
|系統管理工具
|使用者管理
|檔案匯出
|版本控制
|使用非原生資料
|建立可重複使用的圖塊資源庫
|AnyCAD
|詳細的概念彩現
|3D 圖形旋轉/平移
|進階幾何視圖
|使用點陣式和向量工具編輯掃描
|造型產生器
|繪製草圖
|組合塑型
|機械概念和配置設計
|網面塑型
|曲面塑型
|參數式塑型
|粗細管設計
|直接塑型
|元件產生器和計算器
|無限制存取
|共用視圖協同合作
|使用者管理
|全域共用
|註解 + 紅線批注
|公開/個人設計共用
|團隊參與者
|匯入和匯出模型
|匯入和匯出圖塊
|匯入和匯出圖面
|匯入和轉換 PDF
|貼附、編輯和顯示點雲
|機器學習與 AI
|產業專用的物件資源庫
|AutoLISP 程式設計和自動化
|ActiveX/COM 自動化
|ObjectARX 和 Managed .NET 資源庫
|適用於 AutoLISP 的 Visual LISP 整合式開發環境 (IDE)
|Visual Basic 應用程式
|AutoCAD 網頁版的 AutoLISP API
|製造方法與約束
|建立自訂按鍵指令別名
|記錄重複的按鍵順序
|巨集
|存取 Autodesk App Store
|自訂功能表和功能區介面
|內容相關功能區
|無縫的使用者體驗
|圖塊資源庫
|編輯和列印合乎邏輯的圖面集
|匯入、編輯和建立 CAD 圖塊
|快速存取最近使用或最愛的圖塊
|Mechanical 工具集
|Architecture 工具集
|Map 3D 工具集
|MEP 工具集
|Plant 3D 工具集
|Electrical 工具集
|Raster Design 工具集
|設計零件、組合和產品
|智慧型工具選項板
|匯入外部 CAD 幾何圖形
|自動更新零件
|為零件指定參數式約束
|物件材料和質量性質
|自動建立材料表
|700,000 多個智慧型製造零件
|建立面板配置和線路圖
|線路圖擷取
|使用一致的專案標準
|在以專案為基礎的結構中進行組織
|佈線圖錯誤檢查
|65,000 多種智慧型電子符號
|BIM 互通性
|將物件指定給具有顏色的圖層
|TrustedDWG™ 檔案驗證
|整合協調的 BIM 模型
|以模型為基礎的定義
|遠端存取、檢視或編輯
|線上發佈、共用和協同合作
|搭配常用雲端服務使用
|網頁應用程式
|行動裝置應用程式
|在飛航模式下為 DWG 檔案加上註解
|自動更新和通知
|包含 Service Pack 和更新
|認證合格的硬體支援
|提供專屬電話支援
|龐大的使用者社群
|指南、自學課程和訓練中心
|為您的公司自訂安裝
|存取過去發佈版本
|Microsoft Windows 10 64 位元
|Apple macOS 10.15 及更高版本
|2.5-3 GHz 以上處理器
|磁碟空間 9-16 GB
|記憶體 8-16 GB