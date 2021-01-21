AutoCAD 2025 的主要功能

探索 Autodesk AutoCAD 2025 軟體中的最新功能，包括產業專用工具集、新自動化功能以及見解。

在 AutoCAD 中，開啟 Autodesk Assistant 的交談時，以 2D 和 3D 建模的舊消防站建立配置的外部線架構

AutoLISP

使用 Visual LISP IDE 建置並執行 AutoLISP，透過自動化功能來簡化工作流程

智慧圖塊

根據先前放置的結果自動放置圖塊，或快速尋找並取代既有圖塊

Autodesk Assistant

使用對話式 AI，快速取得由 AI 生成的實用 AutoCAD 支援與解決方案

我的見解

使用為您個人化設計的實用功能、巨集和秘訣，加快完成專案的速度

活動見解

使用詳細的多 (人) 用戶事件記錄與版本歷程，存取並追蹤基本設計資料

匯入標記和標記輔助

整合圖紙或 PDF 上擷取的修訂和回饋，以利比較、審閱和自動更新

推送到 Autodesk Docs

將 CAD 圖紙以 PDF 格式從 AutoCAD 直接發佈到 Autodesk Docs

隨時隨地使用 AutoCAD

在桌上型電腦、網頁及行動裝置上享有一致的 AutoCAD 體驗，隨時隨地記錄、分享及檢視構想

追蹤

不必改變現有圖面，就能安全地審閱 DWG 檔案，並將回饋直接加入 DWG 檔案

專業化工具集

透過產業專用工具集，存取數千個零件和其他功能。

Autodesk App Store 和 API

使用 API 自訂 AutoCAD，以建置自訂的自動化功能，並存取 1,000 多種第三方應用程式

在 2D 和 3D 中概念化

使用 2D 製圖工具和 3D 模型進行設計，並使用擬真照明和材料來彩現您的構想

AutoCAD 2025 新增功能

深入瞭解採用 Autodesk AI 的各種功能，可進一步發揮見解和自動化功能的力量；還有多種工具可強化協同工作流程。

AutoCAD 2025 的新功能

新功能

智慧圖塊：搜尋和轉換

快速搜尋圖面中的物件，以轉換為新定義圖塊、既有圖塊或最近使用的圖塊實例，或透過 Autodesk AI 的協助，使用圖塊資源庫的建議圖塊。(影片：50 秒) (英文)

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影片：智慧圖塊：在 AutoCAD 中搜尋和轉換功能的簡短示範

新功能

智慧圖塊：物件偵測技術預覽

在 Autodesk AI 的協助下，自動辨識要轉換為圖塊的物件，以提高設計效率並節省清理圖面的時間。這項功能是仍在開發中的技術預覽，會繼續逐步改良強化。(影片：42 秒) (英文)

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影片：先前使用 Autodesk AI 的物件偵測技術簡短示範

增強功能

活動見解

提供詳細的多 (人) 用戶事件記錄，可追蹤版本歷程和檔案比較工具等超過 35 種活動類型，且無論檔案是在 Autodesk Docs 上管理、儲存於本端，或託管在第三方雲端儲存空間上，都能獲得支援。讓您能存取重要的設計資料，隨時掌握最新情況。(影片：1 分 32 秒) (英文)

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影片：AutoCAD 2025 增強「活動見解」的功能示範

新功能

從 Autodesk Docs 匯入標記

您現在可以從 Autodesk Docs 匯入並連接 PDF 標記。同步後，在 Autodesk Docs 中所做的標記會在 AutoCAD 的「追蹤」圖層中持續更新，讓您無需在應用程式之間切換，即可檢閱並納入反饋。(影片：1 分 22 秒) (英文)

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影片：AutoCAD 2025 中匯入新標記的功能示範

增強功能

HATCH

使用熟悉的 HATCH 指令，以便於更新的方式，讓您的設計更清楚明瞭。不使用預先定義的造型或封閉邊界，而是透過樣式、填滿和路徑，在圖面上加入紋理。(影片：1 分 06 秒) (英文)

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影片：AutoCAD 2025 中 HATCH 指令改善功能的示範

增強功能

Autodesk Assistant

透過 Autodesk AI 提供的對話介面，快速存取實用的支援和解決方案。無須離開 AutoCAD，即可獲得功能問題和設計難題方面的詳細解說。Autodesk Assistant 可以生成指導意見，為您提供簡潔扼要的回覆，以及有所幫助的學習資源。(影片：1 分 48 秒) (英文)

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影片：Autodesk AI 提供的 Autodesk 助理增強功能預覽

新功能

ArcGIS® 基準地圖

使用 Esri 的 ArcGIS® 基準地圖，以真實世界的地理資訊來製作敷地平面圖。可使用五種基準地圖集，格式包括高解析度的衛星和鳥瞰影像、OpenStreetMaps 和 Streets，以及淺灰色和深灰色的單色地圖型式。

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AutoCAD 2025 的更多功能

增強的設計工具和功能

AutoLISP

使用 AutoLISP，透過自動化功能來簡化工作流程並執行 CAD 標準。有數千種專門為 AutoCAD 系列程式所撰寫的程式可供運用。支援 LSP、FAS 和 VLX 等檔案類型。

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智慧圖塊：放置

根據 DWG 檔中目前已插入相同圖塊的位置，在圖面中自動將圖塊放置在正確位置並調整比例，減少需要的點按次數，並節省處理時間。(影片：48 秒) (英文)

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智慧圖塊：取代

可透過機器學習式建議、最近使用的圖塊，以及手動選取替換圖塊的方式，快速尋找您需要的圖塊，並且取代一個或多個圖塊。(影片：1 分鐘) (英文)

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我的見解

可檢視對個人或團隊 AutoCAD 使用情況的見解。見解內容旨在提供資訊，且能據以採取行動。透過專為您和團隊量身打造的實用功能、巨集和秘訣，加快專案的完成速度。(影片：1 分 42 秒) (英文)

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探索 AutoCAD 2025 中的「我的見解」功能

計數

自動計算所選區域或整個圖面中的圖塊或物件實例。可根據性質來導覽、篩選和審閱，並建立欄位和表格用於顯示圖面上的計數。

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增強功能

匯入標記和標記輔助

快速傳送並納入設計回饋。可透過行動裝置從紙本文件匯入，或是以 PDF 匯入回饋，並自動在圖面中加入變更。AutoCAD 使用 Autodesk AI 來偵測並執行標記文字中的某些指示，包括「MOVE」、「COPY」或「DELETE」等指令。(影片：1 分 59 秒) (英文)

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增強功能

追蹤

除了網頁版和行動應用程式，也可從 AutoCAD 桌面版新增設計變更註記和標記，無須變動既有圖面。

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網頁版功能

AutoCAD 訂購客戶可在 AutoCAD 網頁版獲得專屬的額外功能，包括網頁版的 AutoLISP API 和批次出圖為 PDF。

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Apple Silicon 支援

AutoCAD for Mac 2025 可在 Intel 和 Apple Silicon (M 系列) 電腦上原生執行。

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Autodesk App Store

使用 Autodesk 核准的延伸功能自訂 AutoCAD。

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2D 製圖、圖面和註解

陣列

建立及修改物件時，可採取圓形或矩形樣式，或沿路徑處理。

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中心標記與中心線

建立和編輯中心線和中心標記，在移動關聯的物件時會一起自動移動。

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資料萃取

萃取來自物件、圖塊和屬性的資訊，包括圖面資訊。

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資料連結

建立 Microsoft Excel 試算表和圖面中表格的即時連結，啟用同步更新。

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標註

自動建立標註。將游標置於所選物件上，即可在建立標註前先行預覽。

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動態圖塊

圖塊參考新增彈性和智慧功能，包括變更造型、大小或規劃。

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功能變數

在文字物件中使用功能變數，讓顯示的文字可隨功能變數值更改而自動更新。

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配置

指定圖紙大小、加入標題欄框並顯示模型的多個視圖。

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引線

能搭配各種內容建立引線，包括文字或圖塊。可輕鬆設定引線格式並定義型式。

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參數式約束

套用幾何約束與尺度約束，以維持圖面幾何圖形之間的關係。

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清除

透過輕鬆選取和物件預覽功能，一次移除多個不需要的物件。

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修訂雲形

依據圖面的新變更繪製修訂雲形，以便快速識別更新項目。

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表格

套用公式、連結至 Microsoft Excel 工作表，並建立包含資料和符號的表格。使用「計數」等功能，自動將資料匯入至表格。

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文字設定

建立單行或多行文字 (mtext) 為單一文字物件。輕鬆設定文字、欄和邊界格式。

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視圖

依名稱儲存視圖，如此即可輕鬆返回至特定視圖，以便快速參考或套用至配置視埠。

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3D 塑型與視覺化

3D 導覽 (環轉、ViewCube、

操控盤)

使用 3D 檢視與導覽工具，在 3D 模型中環轉、迴旋、漫遊與飛行，以展示您的設計。

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模型文件

從 3D 模型產生 2D 圖面，包括基準視圖、投影視圖、剖面視圖和詳圖。

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點雲

貼附 3D 雷射掃描器或其他技術取得的點雲檔案，在設計中作為起始檔案使用。

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彩現

套用照明和材質，讓 3D 模型展現逼真的外觀，有助於傳達您的設計。

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雲端彩現

在線上彩現 3D 模型，無須動用本機電腦的處理能力或磁碟空間。

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剖面平面

建立剖面平面，透過實體、曲面、網面或面域顯示剖面視圖。

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實體、曲面和網面建模工具

搭配使用實體、曲面和網面塑型工具，為您的設計建立擬真 3D 模型。

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視覺型式

套用視覺型式，控制 3D 模型的邊、照明和描影的顯示效果。

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協同合作

DGN 檔

透過匯入、匯出或貼附為參考底圖，共用和重複使用 DGN 檔案資料。

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圖面比較

無須離開目前視窗即可比較兩種不同版本的圖面。

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地理位置和線上地圖

將地理位置資訊插入圖面，並在圖面中顯示來自線上地圖服務的地圖。

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模型參考和匯入

將 Navisworks 模型作為參考底圖貼附至圖面，以及從其他應用程式匯入模型。

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PDF 檔

透過匯入、匯出或貼附為參考底圖，共用和重複使用 PDF 檔案資料。

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圖紙集管理員

可檢視、存取和管理多張圖面，並出圖為圖紙集。

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儲存至網頁版和行動版

在桌上型電腦儲存圖面，以便在 AutoCAD 網頁版和行動應用程式檢視和編輯，xref 也不例外。

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共用視圖

使用網頁瀏覽器發佈圖面的設計視圖，以便檢視和註解。

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外部參考比較

比較兩個版本的圖面，包括外部參考 (xref)。

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安裝和自訂

動作錄製器

錄製可作為動作巨集重複執行的指令與輸入值。

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應用程式設計介面 (API)

使用 ActiveX、VBS、AutoLISP、Visual LISP、ObjectARX、JavaScript 與 .NET 等技術，控制圖面與資料庫。

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Autodesk Access

在不中斷工作流程的情況下，接收警示並安裝軟體更新。可檢視新功能的自學課程。

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浮動視窗

在相同的 AutoCAD 例證中，並排顯示圖面視窗或以多個顯示器顯示。

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CAD 標準檢查器

定義和監視 CAD 標準，保持圖層、線型、文字和標註的型式一致。

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CUI 自訂

可自訂使用者介面，使用起來更方便，且能減少常見工作的步驟數量。

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安全載入

指定安全性限制，限制 AutoCAD 執行的可執行檔，不受惡意的可執行程式碼損害。

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簡化的安裝程式

安裝速度更快，且可供自訂，有助減少設定 AutoCAD 所需的時間。

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「開始」頁籤

透過新的 AutoCAD 的「開始」頁籤，可直接從首頁輕鬆存取檔案和其他實用內容。

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系統變數監控

根據偏好的值清單，監控目前的系統變數。會透過訊息通知，警示所出現的偏差。

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TrustedDWG 技術

透過 TrustedDWG 技術，若檔案最後並非由 Autodesk 軟體儲存，可讓您知道是否可能出現不相容的情形。

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比較 AutoCAD 2025 與舊版本

數百萬人信賴的 2D 和 3D CAD 製圖、文件製作與協同合作工具。內有多種採用 Autodesk AI 的功能，可進一步發揮見解和自動化的力量。

AutoCAD 2025

內容

  • AutoCAD 網頁版：使用任何電腦皆可檢視、建立和編輯 AutoCAD 圖面，無須安裝軟體。*
  • AutoCAD 行動版：透過 iOS 和 Android 裝置，檢視、建立和編輯 AutoCAD 圖面。
  • 整合工作流程：在桌上型電腦、網頁和行動裝置順利完成工作。*
  • 雲端儲存連線：可透過 Autodesk 雲端及多家頂尖的雲端儲存服務提供商，在 AutoCAD 中存取 DWG 檔案。

2016 年以來新增的主要新功能：

  • Autodesk Assistant：無須離開 AutoCAD，即可迅速取得實用的支援與解決方案，因應各種功能的相關內容以及您的設計難題。
  • 活動見解：檢視共用 DWG 的詳細事件記錄，以及檔案的性質、版本歷程和比較工具。
  • 檔案開啟效能：在 AutoCAD 2025 中，2D 檔案開啟速度平均比在以下情況時快 2 倍：AutoCAD 2024**
  • 智慧圖塊：自動放置和取代圖塊，或搜尋物件並轉換為新圖塊、既有圖塊或建議的圖塊。
  • 標記輔助和匯入標記：匯入回饋並自動將變更合併到圖面中。
  • 我的見解：瞭解實用秘訣和新功能，以協助您加快工作速度。
  • AutoCAD 網頁版的 API：使用 AutoCAD 網頁版中的 AutoLISP API 自動執行程序。
  • 追蹤：不必改變既有圖面，就能安全地審閱 DWG 檔，並將回饋直接加入 DWG 檔。
  • 計數：使用 COUNT 指令自動計算圖塊數或幾何圖形數。
  • 共用：將圖面受控制的複本傳送給團隊和同事，無論他們身在何處都可存取。
  • 推送到 Autodesk Docs：將 CAD 圖紙以 PDF 格式從 AutoCAD 推送到 Autodesk Docs。
  • 圖面歷程：查看歷來對圖面所做的變更。(自 AutoCAD 2025 開始，已與活動見解合併)
  • 外部參考比較：不需要離開目前圖面，即可比較兩種版本的外部參考並執行變更。
  • 圖塊選項板：從桌上型電腦或 AutoCAD 網頁應用程式中的「資源庫」頁籤有效率地插入圖塊。
  • 快速測量：移動滑鼠就能快速顯示圖面中所有鄰近的測量值，包含面積和周長。
  • 修剪和延伸 (增強功能)：預設的「快速」模式現在會自動選取所有可能的邊界。
  • 清除 (重新設計功能)：透過輕鬆選取和物件預覽功能，移除多個不需要的物件。
  • DWG 比較：無須離開目前視窗即可比較兩種版本的圖面或外部參考。
  • 貼附/萃取點雲資料：貼附 3D 雷射掃瞄器或其他技術取得的點雲檔案。
  • PDF 匯入：從 PDF 將幾何圖形 (包括 SHX 字體檔案、填滿、點陣影像和 TrueType 文字) 匯入圖面。
  • 隨時隨地使用 AutoCAD：透過您的桌上型電腦、網頁及行動裝置使用 AutoCAD。*
  • 儲存至網頁版和行動版：用桌上型電腦儲存圖面及相關的外部參考，並在 AutoCAD 網頁應用程式和行動應用程式中檢視和編輯。
  • 新視圖和視埠：輕鬆在配置內新增儲存的視圖。
  • 高解析度顯示器支援：使用 4K 和更高解析度的顯示器檢視您的設計。
  • 螢幕外選取：即使平移或縮放後超出螢幕範圍，仍可將所選物件保留在選集內。

2016 年以來改善的功能

  • 2D 圖形：改善穩定性、保真度和效能，包括配置頁籤的切換速度比 AutoCAD 2023 快 9 倍。**
  • 浮動視窗：可拖曳圖面視窗，將視窗並排顯示或放置到多台顯示器上，無須開啟另一個 AutoCAD 例證。
  • 圖紙集管理員：使用 Autodesk 平台更快速地將圖紙集出圖。
  • 半秒儲存：儲存時間平均只要半秒。
  • 縮短安裝時間：在固態硬碟上安裝時間最高可減少 50%。
  • 新的深色主題：現代化的藍色外觀，並改善了對比度和清晰度。
  • 使用者介面：平面設計圖示，以及直覺式的對話方塊和工具列。
  • 3D 導覽效能：速度提高 10 倍。
  • 新的 2018.dwg 檔案格式，可提升儲存、移動/複製效能。
  • Autodesk App Store 有 1,000 多種 AutoCAD 應用程式。
  • TrustedDWG 檔案格式。
  • 改善安裝速度：AutoCAD 2024 安裝速度比 AutoCAD 2023 快 2 倍**

支援與軟體存取

  • 技術支援
    • Autodesk 支援專家：您可以預約通話時間、 進行線上交談 (有限定時間) 或傳送電子郵件給我們。
    • 遠端桌面協助：在安全的情況下，取得實際的疑難排解。
    • 線上資源：存取知識庫，取得說明文件、自學課程、訓練影片和社群支援論壇。
  • 存取最新的軟體：立即存取最新版本和更新內容。
  • 存取舊版本：下載和使用舊版。
  • 彈性的期限長度：訂購月度、年度或 3 年期的固定期限使用授權。*
  • 管理工具：使用 Autodesk Account 輕鬆管理軟體授權、套數和使用情況。

*不適用於維護方案 (maintenance plan) 客戶。
**上述效能測試結果皆可能因使用者體驗、機器、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。© 2024 Autodesk, Inc.All rights reserved.
適用於享有 Advanced Support (進階支援) 的維護方案客戶。