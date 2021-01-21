探索 Autodesk AutoCAD 2025 軟體中的最新功能，包括產業專用工具集、新自動化功能以及見解。
使用 Visual LISP IDE 建置並執行 AutoLISP，透過自動化功能來簡化工作流程
根據先前放置的結果自動放置圖塊，或快速尋找並取代既有圖塊
使用對話式 AI，快速取得由 AI 生成的實用 AutoCAD 支援與解決方案
使用為您個人化設計的實用功能、巨集和秘訣，加快完成專案的速度
使用詳細的多 (人) 用戶事件記錄與版本歷程，存取並追蹤基本設計資料
整合圖紙或 PDF 上擷取的修訂和回饋，以利比較、審閱和自動更新
將 CAD 圖紙以 PDF 格式從 AutoCAD 直接發佈到 Autodesk Docs
在桌上型電腦、網頁及行動裝置上享有一致的 AutoCAD 體驗，隨時隨地記錄、分享及檢視構想
不必改變現有圖面，就能安全地審閱 DWG 檔案，並將回饋直接加入 DWG 檔案
透過產業專用工具集，存取數千個零件和其他功能。
使用 API 自訂 AutoCAD，以建置自訂的自動化功能，並存取 1,000 多種第三方應用程式
使用 2D 製圖工具和 3D 模型進行設計，並使用擬真照明和材料來彩現您的構想
深入瞭解採用 Autodesk AI 的各種功能，可進一步發揮見解和自動化功能的力量；還有多種工具可強化協同工作流程。
新功能
智慧圖塊：搜尋和轉換
快速搜尋圖面中的物件，以轉換為新定義圖塊、既有圖塊或最近使用的圖塊實例，或透過 Autodesk AI 的協助，使用圖塊資源庫的建議圖塊。(影片：50 秒) (英文)
新功能
智慧圖塊：物件偵測技術預覽
在 Autodesk AI 的協助下，自動辨識要轉換為圖塊的物件，以提高設計效率並節省清理圖面的時間。這項功能是仍在開發中的技術預覽，會繼續逐步改良強化。(影片：42 秒) (英文)
增強功能
活動見解
提供詳細的多 (人) 用戶事件記錄，可追蹤版本歷程和檔案比較工具等超過 35 種活動類型，且無論檔案是在 Autodesk Docs 上管理、儲存於本端，或託管在第三方雲端儲存空間上，都能獲得支援。讓您能存取重要的設計資料，隨時掌握最新情況。(影片：1 分 32 秒) (英文)
新功能
從 Autodesk Docs 匯入標記
您現在可以從 Autodesk Docs 匯入並連接 PDF 標記。同步後，在 Autodesk Docs 中所做的標記會在 AutoCAD 的「追蹤」圖層中持續更新，讓您無需在應用程式之間切換，即可檢閱並納入反饋。(影片：1 分 22 秒) (英文)
增強功能
HATCH
使用熟悉的 HATCH 指令，以便於更新的方式，讓您的設計更清楚明瞭。不使用預先定義的造型或封閉邊界，而是透過樣式、填滿和路徑，在圖面上加入紋理。(影片：1 分 06 秒) (英文)
增強功能
Autodesk Assistant
透過 Autodesk AI 提供的對話介面，快速存取實用的支援和解決方案。無須離開 AutoCAD，即可獲得功能問題和設計難題方面的詳細解說。Autodesk Assistant 可以生成指導意見，為您提供簡潔扼要的回覆，以及有所幫助的學習資源。(影片：1 分 48 秒) (英文)
新功能
ArcGIS® 基準地圖
使用 Esri 的 ArcGIS® 基準地圖，以真實世界的地理資訊來製作敷地平面圖。可使用五種基準地圖集，格式包括高解析度的衛星和鳥瞰影像、OpenStreetMaps 和 Streets，以及淺灰色和深灰色的單色地圖型式。
AutoLISP
使用 AutoLISP，透過自動化功能來簡化工作流程並執行 CAD 標準。有數千種專門為 AutoCAD 系列程式所撰寫的程式可供運用。支援 LSP、FAS 和 VLX 等檔案類型。
我的見解
可檢視對個人或團隊 AutoCAD 使用情況的見解。見解內容旨在提供資訊，且能據以採取行動。透過專為您和團隊量身打造的實用功能、巨集和秘訣，加快專案的完成速度。(影片：1 分 42 秒) (英文)
增強功能
匯入標記和標記輔助
快速傳送並納入設計回饋。可透過行動裝置從紙本文件匯入，或是以 PDF 匯入回饋，並自動在圖面中加入變更。AutoCAD 使用 Autodesk AI 來偵測並執行標記文字中的某些指示，包括「MOVE」、「COPY」或「DELETE」等指令。(影片：1 分 59 秒) (英文)
數百萬人信賴的 2D 和 3D CAD 製圖、文件製作與協同合作工具。內有多種採用 Autodesk AI 的功能，可進一步發揮見解和自動化的力量。
內容
2016 年以來新增的主要新功能：
2016 年以來改善的功能
支援與軟體存取
*不適用於維護方案 (maintenance plan) 客戶。
**上述效能測試結果皆可能因使用者體驗、機器、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。© 2024 Autodesk, Inc.All rights reserved.
†適用於享有 Advanced Support (進階支援) 的維護方案客戶。