AutoCAD Web 的主要功能

利用網頁版和行動版提供的這些基本 AutoCAD 功能，讓您事半功倍。符合 SOC 2 規範，隨時隨地安全地存取檔案。

AutoCAD Web 的追蹤功能

線上建立和編輯圖面

使用 AutoCAD 核心指令建立基本設計，並透過功能區或指令行編輯圖面

在雲端開啟和共用

檢視、編輯、共用和儲存在 Autodesk Drive 和 Autodesk Docs、OneDrive、Google Drive、Dropbox 與 Box 中的圖面

與協同合作者共用

可將您圖面受控制的副本傳送給團隊成員和同事，無論對方身處何地均可存取

使用「追蹤」進行審閱並提供回饋

使用「追蹤」功能，不必改變現有圖面，就能安全地審閱 DWG 檔案，並將回饋直接加入 DWG 檔案

離線工作 (僅限行動裝置)

不需要網際網路連線即可進行設計和繪製，並於稍後同步

用圖層組織您的圖面

在圖面中建立圖層，並以靈活控制的方式組織圖層

顯示外部參考

直接在圖面中檢視外部參考

可存取的指令行

輕鬆存取固定於繪製區下方的指令行，並顯示提示、選項和訊息

測量及標註

可進行測量，並在圖面上加入標註

新增功能

AutoCAD Web 的新功能

新推出

本端檔案存取

能在網路上存取本端檔案，存取儲存在本端磁碟機或區域網路上的 DWG 檔案，讓您能直接進行編輯，無須擔心雲端有重複的檔案。

新推出

指令功能區

在網頁版將指令選項板的標準位置切換到圖元區上方的位置，以模擬 AutoCAD 桌面版中常用的功能區。

新推出

MTEXT

在網頁版檢視和編輯 DWG 檔案中的 MTEXT 物件。 

新推出

草圖

僅限 Android
在行動裝置上使用觸控輸入在圖面中標記和製作草圖，讓您可以隨處擷取資訊和收集現場見解。 

新推出

在行動裝置上存取連結

直接從行動裝置開啟圖面連結，確保跨裝置順暢地協同合作。

增強的安全性

AutoCAD 網頁版和行動版符合 SOC 2 規範，提供增強的安全性。

AutoCAD Web 功能

便利的存取和協同合作功能

追蹤

不必改變現有圖面，就能安全地審閱 DWG 檔案，並將回饋直接加入 DWG 檔案。

增強

圖紙集管理員

使用 Autodesk 雲端平台，快速安全地與團隊成員互相傳送及開啟圖紙集。功能可處理重要工作流程，例如在雲端匯入配置和建立新圖紙集。

可存取的指令行

輕鬆存取固定於繪製區下方的指令行，並顯示提示、選項和訊息。

瞭解更多

彈性圖層

用圖層組織您的圖面。在 AutoCAD 網頁版建立、鎖住、更名和刪除圖層。

瞭解更多

測量及標註

在圖面中進行測量，以及加入或修改水平、垂直、對齊式或徑向標註。

瞭解更多

外部參考

在網頁中顯示圖面參考的外部參考 (例如影像和 DWG 檔案)。

瞭解更多

物件掣點

運用各種掣點快速重新塑型、移動或操控物件。

瞭解更多

可編輯的圖塊

直接從 AutoCAD 網頁版建立、插入和修改圖塊，以及存取圖塊資源庫。

瞭解更多

直覺式網頁使用者介面

存取易於使用的製圖工具，管理視圖、性質和圖層。圖示更清晰，還有現代化的藍色介面，有助降低眼部疲勞。

儲存至網頁版和行動版

將圖面儲存至 AutoCAD 網頁版和行動版，方便其他 AutoCAD 使用者存取您建立或編輯的內容。

Leica DISTO

僅限 Android
使用 Leica DISTO 雷射測量裝置，可直接在行動裝置上即時更新線段長度。本功能僅適用於 Android 裝置。