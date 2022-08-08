利用網頁版和行動版提供的這些基本 AutoCAD 功能，讓您事半功倍。符合 SOC 2 規範，隨時隨地安全地存取檔案。
使用 AutoCAD 核心指令建立基本設計，並透過功能區或指令行編輯圖面
檢視、編輯、共用和儲存在 Autodesk Drive 和 Autodesk Docs、OneDrive、Google Drive、Dropbox 與 Box 中的圖面
可將您圖面受控制的副本傳送給團隊成員和同事，無論對方身處何地均可存取
使用「追蹤」功能，不必改變現有圖面，就能安全地審閱 DWG 檔案，並將回饋直接加入 DWG 檔案
不需要網際網路連線即可進行設計和繪製，並於稍後同步
在圖面中建立圖層，並以靈活控制的方式組織圖層
直接在圖面中檢視外部參考
輕鬆存取固定於繪製區下方的指令行，並顯示提示、選項和訊息
可進行測量，並在圖面上加入標註
新推出
草圖
僅限 Android
在行動裝置上使用觸控輸入在圖面中標記和製作草圖，讓您可以隨處擷取資訊和收集現場見解。
新推出
在行動裝置上存取連結
直接從行動裝置開啟圖面連結，確保跨裝置順暢地協同合作。
增強的安全性
AutoCAD 網頁版和行動版符合 SOC 2 規範，提供增強的安全性。
儲存至網頁版和行動版
將圖面儲存至 AutoCAD 網頁版和行動版，方便其他 AutoCAD 使用者存取您建立或編輯的內容。
Leica DISTO
僅限 Android
使用 Leica DISTO 雷射測量裝置，可直接在行動裝置上即時更新線段長度。本功能僅適用於 Android 裝置。