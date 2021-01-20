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Design & Creation Suites 已經停用，但您可以升級至軟體集，以相近價格享有更大價值。瞭解換購優惠

行業軟體集

取得完整的軟體套件

我們的產業軟體集提供整合式工具組合，可協助您以更具想像力的方式創作、解決複雜問題、以更聰明且更快速的方式建造，並做出更佳的設計決策。以實惠價格取得全套工具集。

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為何使用軟體集？

  • 利用一套完整的工具做好萬全準備

    軟體集簡化了對軟體的存取，這些軟體不僅管理現今複雜的專案需求，還為您提供針對每個專案的獨特需求打造專屬工具的彈性，所有這些軟體都整合一個套件中。

  • 更輕鬆地管理軟體和授權

    輕鬆管理多個產品授權。深入了解產品使用。輕鬆下載、安裝，並隨時都能盡情使用軟體集隨附的各種產品。

  • 存取最新版本和先前版本

    隨時取得最新版本，並控制部署更新時間。(不必擔心！您仍將保有先前版本的存取權。)

  • 選擇適用於個人或團隊的存取權

    選擇單 (人) 用戶固定期限的使用授權，或利用多 (人) 用戶存取權授予團隊成員共用授權的權限。

想要轉換至軟體集？

如果您已經訂購固定期限的使用授權，或是持有非套件產品或套件產品的維護方案 (maintenance plan)，則可以選擇轉換至軟體集。