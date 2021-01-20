取得 Revit + Civil 3D + AutoCAD + Navisworks Manage 以及更多產品
取得 Revit + Civil 3D + AutoCAD + Navisworks Manage 以及更多產品
以兼具效率、精確度和品質的方式設計和建造。利用 BIM 與 CAD 工具，讓每位設計師、工程師與承包商都能以全新方式創作、探索可能性並自信地展開建設工作。
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Revit Civil 3D InfraWorks（英文） AutoCAD 現已包含適用於建築、MEP、Map 3D 和更多其他功能的 AutoCAD 工具集 Navisworks Manage（英文） 3ds Max
還包括
分析、彩現、實景擷取軟體與服務，以及其他專業軟體：
Advance Steel（英文） Autodesk Rendering（英文） Fabrication CADmep（英文） FormIt Pro（英文） Insight（英文） ReCap Pro（英文） Robot Structural Analysis Professional（英文） Structural Bridge Design（英文） Vehicle Tracking（英文） Autodesk Drive
取得 Inventor + AutoCAD + Fusion 360 以及更多產品
透過完整的專業級設計和製造工具組，執行您最具野心的產品構想。藉由設計自動化加速開發過程、利用進階模擬延伸產品功能，並透過常用工具集和單一集中式資料來源串聯您的團隊。
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Inventor AutoCAD現已包含 AutoCAD 工具集，適用於機械、電子和更多領域 Inventor Nastran（英文） Inventor CAM（英文） Inventor Tolerance Analysis（英文） Fusion 360（英文）
還包括
Factory 配置、彩現、資料管理和其他專業軟體：
Factory Design Utilities（英文） Inventor Nesting（英文） Navisworks Manage（英文） Autodesk Rendering（英文） 3ds Max HSMWorks（英文） ReCap Pro（英文） Vault Basic（英文）
取得 Maya + 3ds Max + Arnold + 更多產品
從第一個草圖直到最終畫面，實現您的下一個創意專案。使用最新的角色建立工具，建立唯妙唯肖的角色。使用彈性的程序建模工具，設計豐富多變的環境。使用功能強大的 Arnold，彩現精美的最終結果。
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Maya 3ds Max Arnold聯絡銷售代表，即可訂購包含 Arnold 5 軟體集套件的傳媒娛樂軟體集固定期限的使用授權
還包括
彩現、繪製草圖、實景擷取和其他專業軟體：
ReCap Pro（英文） Mudbox（英文） Motionbuilder（英文） Autodesk Rendering（英文）
軟體集簡化了對軟體的存取，這些軟體不僅管理現今複雜的專案需求，還為您提供針對每個專案的獨特需求打造專屬工具的彈性，所有這些軟體都整合一個套件中。
輕鬆管理多個產品授權。深入了解產品使用。輕鬆下載、安裝，並隨時都能盡情使用軟體集隨附的各種產品。
隨時取得最新版本，並控制部署更新時間。(不必擔心！您仍將保有先前版本的存取權。)
選擇單 (人) 用戶固定期限的使用授權，或利用多 (人) 用戶存取權授予團隊成員共用授權的權限。
如果您已經訂購固定期限的使用授權，或是持有非套件產品或套件產品的維護方案 (maintenance plan)，則可以選擇轉換至軟體集。
大多數非套件產品或套件產品的年付型或多 (人) 用戶訂購客戶，都可以轉換至軟體集。
在續展時，您可以聯絡經銷商或 Autodesk 銷售代表，以特惠價格轉換至行業軟體集。