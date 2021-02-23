Autodesk 傳媒娛樂軟體集中包括的內容

存取製作下一部知名電視影集、電影或遊戲，從初稿到最終畫面所需的一切創意工具。

影像由 Almog Mizrahi 授權使用

隨附軟體

取得您協作建立精彩動畫所需的一切工具，發揮無限創意。 選取產品以瞭解更多資訊，然後免費試用。

Maya

用於電影、遊戲和電視的 3D 動畫、建模、模擬與彩現軟體

產品詳細資料
MotionBuilder

3D 角色動畫軟體

產品詳細資料
Arnold

總體照明彩現軟體

產品詳細資料
3ds Max

用於遊戲與設計視覺化的 3D 建模、動畫與彩現軟體

產品詳細資料
Mudbox

數位彩繪和雕塑軟體

產品詳細資料
ReCap Pro

實景擷取和 3D 掃瞄軟體與服務

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透過連結各種創意設計和工具，讓整個 VFX 流水線實現更順暢的團隊合作。 選取產品以瞭解更多資訊，然後免費試用。

Maya

用於電影、遊戲和電視的 3D 動畫、建模、模擬與彩現軟體

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Arnold

總體照明彩現軟體

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用於遊戲與設計視覺化的 3D 建模、動畫與彩現軟體

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MotionBuilder

3D 角色動畫軟體

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ReCap Pro

實景擷取和 3D 掃瞄軟體與服務

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存取您所需的創意工具，為下一個遊戲打造精彩的世界和角色。 選取產品以瞭解更多資訊，然後免費試用。

3ds Max

用於遊戲與設計視覺化的 3D 建模、動畫與彩現軟體

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Maya

用於電影、遊戲和電視的 3D 動畫、建模、模擬與彩現軟體

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Mudbox

數位彩繪和雕塑軟體

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MotionBuilder

3D 角色動畫軟體

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Arnold

總體照明彩現軟體

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ReCap Pro

實景擷取和 3D 掃瞄軟體與服務

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常見問題 (FAQ)

什麼是傳媒娛樂軟體集？

傳媒娛樂軟體集提供最簡單的方法，讓您在整個工作流程中存取數位創作工具。只要一份固定期限使用授權，您就可以存取建模、骨架設定、製作動畫、建立 FX、照明和彩現專案 (從初稿到最終畫面) 所需的一切工具。

傳媒娛樂軟體集包含哪些產品？

傳媒娛樂軟體集包括 Maya、3ds Max、Arnold (搭配取得 5 份授權的選項)、MotionBuilder、Mudbox、ReCap Pro 和 Autodesk Rendering。

還可以使用每個軟體集授權在最多 15 台電腦上執行適用於 Maya 的 Bifrost，以便在計算主機群上處理 Bifrost 製作的模擬效果。適用於 Maya 的 Bifrost 是一種視覺程式設計環境，用於製作複雜效果。

如何透過軟體集取得 Arnold 的 5 份授權？

如果 (透過此頁面) 線上購買傳媒娛樂軟體集，您將取得單 (人) 用戶 Arnold 授權，最多可在 5 台不同的電腦上使用此授權。如果您向經銷商購買軟體集的固定期限使用授權，您可以選擇接收 Arnold 單 (人) 用戶授權或 一套 5 份的 Arnold 多 (人) 用戶授權。只有當您從經銷商處購買時，才能選擇取得多 (人) 用戶授權而非單 (人) 用戶授權，若是從此頁面線上購買則不適用。

傳媒娛樂軟體集中的產品如何整合？

對於核心產品，可以匯入和匯出常用的檔案格式。對於特定產品，您可以在整個工作流程中，同時在模型或專案上進行協同合作。如需範例，請參閱遊戲設計與開發或影視製作。Arnold 是 Maya 和 3ds Max 中的整合式彩現程式，可讓您快速查看高品質的預覽效果並快速迭代變更。

如果我們不需要傳媒娛樂軟體集中的每個產品，該怎麼辦？

可使用您真正需要使用，而且能獲得最大效益的產品。即使您只使用軟體集中 2 或 3 種產品，軟體集的固定期限的使用授權訂購費用仍可能會比個別產品的訂購費用低。您可以增加公司執行業務的能力、簡化軟體管理，並減少專案從開始到完成所花的時間。

如何從非套件產品固定期限的使用授權升級至軟體集固定期限的使用授權？

如果您是從我們的網站線上購買固定期限的使用授權，您可以在目前產品固定期限的使用授權到期後升級至行業軟體集。如果您是向銷售代表或授權合作夥伴購買固定期限的使用授權，請聯絡他們以尋求協助。進一步瞭解升級您的 Autodesk 產品或授權方案

傳媒娛樂軟體集的系統需求為何？

傳媒娛樂軟體集中的大多數桌面產品都可在 [Microsoft® Windows®、Apple® macOS® 和 Linux®] 上執行。請參閱傳媒娛樂軟體集的系統需求，取得特定產品詳細資料。

我可以在多台電腦上安裝傳媒娛樂軟體集嗎？

請參閱 Autodesk 行業軟體集授權模式，取得有關單 (人) 用戶和多 (人) 用戶授權之電腦存取權的完整詳細資料。

我如何下載傳媒娛樂軟體集的試用版？

您可以下載任何軟體的 30 天免費試用版，並同時試用傳媒娛樂軟體集中隨附的多個產品。使用至少 10 Mbps 的網際網路連線，並確保您的硬碟有足夠空間，因為試用版檔案通常很大。一次下載一個試用版，然後重新啟動電腦以開始使用。如果您在試用軟體集中的產品時需要協助，請遵循我們的逐步下載與安裝說明。 

如果在下載和安裝試用版時需要協助，該怎麼辦？

若要疑難排解下載問題，請檢閱我們的支援文章，或搜尋社群論壇以取得解答。

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