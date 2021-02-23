傳媒娛樂軟體集提供最簡單的方法，讓您在整個工作流程中存取數位創作工具。只要一份固定期限使用授權，您就可以存取建模、骨架設定、製作動畫、建立 FX、照明和彩現專案 (從初稿到最終畫面) 所需的一切工具。
傳媒娛樂軟體集提供最簡單的方法，讓您在整個工作流程中存取數位創作工具。只要一份固定期限使用授權，您就可以存取建模、骨架設定、製作動畫、建立 FX、照明和彩現專案 (從初稿到最終畫面) 所需的一切工具。
傳媒娛樂軟體集包括 Maya、3ds Max、Arnold (搭配取得 5 份授權的選項)、MotionBuilder、Mudbox、ReCap Pro 和 Autodesk Rendering。
還可以使用每個軟體集授權在最多 15 台電腦上執行適用於 Maya 的 Bifrost，以便在計算主機群上處理 Bifrost 製作的模擬效果。適用於 Maya 的 Bifrost 是一種視覺程式設計環境，用於製作複雜效果。
如果 (透過此頁面) 線上購買傳媒娛樂軟體集，您將取得單 (人) 用戶 Arnold 授權，最多可在 5 台不同的電腦上使用此授權。如果您向經銷商購買軟體集的固定期限使用授權，您可以選擇接收 Arnold 單 (人) 用戶授權或 一套 5 份的 Arnold 多 (人) 用戶授權。只有當您從經銷商處購買時，才能選擇取得多 (人) 用戶授權而非單 (人) 用戶授權，若是從此頁面線上購買則不適用。
對於核心產品，可以匯入和匯出常用的檔案格式。對於特定產品，您可以在整個工作流程中，同時在模型或專案上進行協同合作。如需範例，請參閱遊戲設計與開發或影視製作。Arnold 是 Maya 和 3ds Max 中的整合式彩現程式，可讓您快速查看高品質的預覽效果並快速迭代變更。
可使用您真正需要使用，而且能獲得最大效益的產品。即使您只使用軟體集中 2 或 3 種產品，軟體集的固定期限的使用授權訂購費用仍可能會比個別產品的訂購費用低。您可以增加公司執行業務的能力、簡化軟體管理，並減少專案從開始到完成所花的時間。
如果您是從我們的網站線上購買固定期限的使用授權，您可以在目前產品固定期限的使用授權到期後升級至行業軟體集。如果您是向銷售代表或授權合作夥伴購買固定期限的使用授權，請聯絡他們以尋求協助。進一步瞭解升級您的 Autodesk 產品或授權方案。
您可以下載任何軟體的 30 天免費試用版，並同時試用傳媒娛樂軟體集中隨附的多個產品。使用至少 10 Mbps 的網際網路連線，並確保您的硬碟有足夠空間，因為試用版檔案通常很大。一次下載一個試用版，然後重新啟動電腦以開始使用。如果您在試用軟體集中的產品時需要協助，請遵循我們的逐步下載與安裝說明。