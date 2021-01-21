產品設計與製造軟體集包含一組功能強大的 Inventor 和 AutoCAD 延伸功能，可供負責設計複雜和自訂產品、設備和系統的工程師使用。
探索我們專為設計師和工程師打造的頂尖 CAD 工具。選取一項產品以深入瞭解並免費試用。
產品設計與製造軟體集中的軟體可互相搭配運作，為產品設計師和工程師創造優異的結果。
探索我們專為製造和生產工程師打造的頂尖 CAD 工具。選取一項產品以深入瞭解並免費試用。
產品設計與製造軟體集中功能強大的工具可互相搭配運作，為製造業創造優異的結果。
產品設計與製造軟體集包含一組功能強大的 Inventor 和 AutoCAD 延伸功能，可供負責設計複雜和自訂產品、設備和系統的工程師使用。
產品設計與製造軟體集內含的產品包括 Inventor、AutoCAD、Fusion、Navisworks Manage、3ds Max、Vault Basic、ReCap Pro、Factory Design Utilities、Inventor CAM、Inventor Nastran、Inventor Tolerance Analysis、Autodesk Drive 和 Autodesk Rendering。
產品設計與製造軟體集中的產品已互相整合與互相連接，以支援整個產品開發生命週期。可延伸 Inventor 功能的設計和工程產品已互相整合，因此您不需要為下游工作流程保留熟悉的介面。
Inventor Nastran
Inventor Tolerance Analysis
Inventor CAM
Inventor Nesting
Factory Design Utilities
Vault Basic
產品設計與製造軟體集內含的其他產品使用連線資料，以應用於雲端式 CAD/CAM/CEA、電氣設計、工廠配置設計和電影式彩現功能。
AutoCAD
Fusion
Navisworks Manage
3DS Max
產品設計與製造軟體集內含的工具可針對下游流程實現關聯式工作流程，並在整個產品開發過程中結合團隊和連線資料。
軟體集可支援產品設計師和工程師、製造工程師、生產工程師，以及設計複雜與自訂產品、設備和系統的其他人員。優勢包括：
加快上市時間
提高產品開發靈活性
增加製造生產能力
最佳化工廠設計
提高製造靈活性
請使用您真正需要而且能夠獲得最大效益的產品。即使您只使用軟體集中 2 或 3 種產品，軟體集的固定期限的使用授權訂購費用仍可能會比個別產品的訂購費用低。您將能夠提高公司執行業務的能力、簡化軟體管理，並減少專案從開始到完成所花的時間。
如果您是從我們的網站線上購買固定期限的使用授權，您可以在目前產品固定期限的使用授權到期後升級至行業軟體集。如果您是向銷售代表或授權合作夥伴購買固定期限的使用授權，請聯絡他們以尋求協助。進一步瞭解升級您的 Autodesk 產品或授權方案。
對於產品設計與製造軟體集所含的任何軟體，您可以下載免費試用版；您可以同時試用多個產品。請使用至少 10 Mbps 網際網路連線，同時確定您擁有足夠的硬碟空間，因為試用版通常為大型檔案。請一次下載一個試用版，然後重新啟動電腦以開始使用。如果您在試用軟體集中的產品時需要協助，請遵循我們的逐步下載與安裝說明。