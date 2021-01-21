產品設計與製造軟體集中的產品已互相整合與互相連接，以支援整個產品開發生命週期。可延伸 Inventor 功能的設計和工程產品已互相整合，因此您不需要為下游工作流程保留熟悉的介面。

Inventor Nastran

Inventor Tolerance Analysis

Inventor CAM

Inventor Nesting

Factory Design Utilities

Vault Basic

產品設計與製造軟體集內含的其他產品使用連線資料，以應用於雲端式 CAD/CAM/CEA、電氣設計、工廠配置設計和電影式彩現功能。