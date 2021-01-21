Nasıl satın alınır?
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Inventor 3D CAD yazılımı, mekanik tasarım, dokümantasyon ve ürün simülasyon araçları sunar.
Parametrik, doğrudan, serbest biçim ve kurala dayalı tasarımın güçlü bir karışımı.
Makine tasarımı, sac metal, çerçeve tasarımı, tüp ve boru, kablo ve kablo demeti, sunumlar, görüntü oluşturma, simülasyon ve daha fazlası için entegre araçlar.
Üretim bilgilerini doğrudan 3B modele yerleştirmek için TrustedDWG uyumluluğu ve Model Tabanlı Tanım yetenekleri.
Autodesk hem bireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Hesaplarında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Destek sayfasını ziyaret edin.
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı verir. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.
Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay tutabilir veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex tokeni satın alabilirsiniz.
Yükleme veya ürün indirme işleminiz başarısız olursa bunun yerine Tarayıcıdan İndirme yöntemini kullanmayı deneyin (macOS'ta mevcut değildir). Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme (İngilizce) kılavuzumuza göz atın.
Öğrenci ve eğitimciler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişebilir ve uygun oldukları sürece bu süreyi yenileyebilirler. Öğrenci veya eğitimciyseniz, Autodesk Eğitim paketi ile ücretsiz Inventor yazılımına erişebilirsiniz.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Inventor ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi alın.