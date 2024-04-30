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BIM Collaborate Pro, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) firmalarının tekrarlanabilir bulut bağlantılı iş akışları aracılığıyla iş birliğini geliştirmesine yardımcı olur. BIM Collaborate Pro ile ekipler şunları yapabilir:
Yazma çözümleri ile bulut arasında eyleme dönüştürülebilir verilerin ve bağlantılı iş akışlarının sorunsuz akışıyla ekiplerinizin aynı noktada buluşturun.
Proje verilerine erişimi güvenli hale getirin, görev geçişlerini en aza indirin ve gelişmiş tasarım verimliliği için proje değişikliklerini temellendirin.
Merkezî veriler, koordine edilmiş modeller ve gelişmiş proje görünürlüğü ile veri yönetimini ve sorun çözümünü kolaylaştırın.
Çok disiplinli tasarım iş birliği
İnşaat mühendisliği, yapı tasarımı ve birden fazla disiplinden ekipleri ve bunlardan alınan verileri proje tabanlı iş akışlarını kullanarak tek bir merkezi doğru kaynağında yönetin. Köprü teknolojisini kullanarak şirket içindeki ve dışındaki ekiplerle projeler arasında ayrıntıları paylaşın. Proje rolleri genelinde paket durumunu görüntüleyerek bağlantıyı, iletişimi ve şeffaflığı geliştirin. (video: 2:42 dk.)
Toplantılar
Toplantıları planlayın, gündemler oluşturun ve katılım durumunu zahmetsizce izleyin. Kritik kararlar alırken kullanmak için toplantı tutanakları oluşturun. Daha fazla hesap verebilirlik için katılımcılara son tarihleri olan eylem öğeleri atayın. Sorunsuz oturum içi erişim için referansları eylem öğeleriyle bağlantılı hale getirin. Devam eden projelerde yakalanan performansı sürdürmek için takip toplantıları düzenleyin.
Tasarım koordinasyonu
Çözüme ulaşmak için koordinasyon sorunlarını verimli bir şekilde belirleyip ayarlamalar yapın ve otomatik çakışma algılama ile tasarım seçeneklerini keşfedin. Devam eden çalışmalardan ayrı olarak, farklı klasörlerde paylaşılan modeller üzerinde çakışma analizi gerçekleştirin.
Gelişmiş değişim analizleri
Model kombinasyonlarınızı 2B veya 3B olarak ve hatta önceki sürümleri bile görüntüleyip karşılaştırarak disiplinler arasındaki değişikliklerin planlı çalışmayı nasıl etkilediğini anlayın. Değişiklikleri takip etmek, kapsamlarını belirlemek ve otomatik bildirimler almak için izleme grupları oluşturun. Değişiklik denetimleri için onay iş akışlarını ayarlayın.
Bağlantılı sorunlar
Hızlı çözüm için bir tasarımdaki sorunları kolayca tanımlayın ve atayın. Kapalı döngü iş akışları için doğrudan Revit veya Navisworks'te buluttan size atanan sorunları çözmek için eklentileri kullanın.
Paketler
Ekibinizin modellerini, görünümlerini, pafta setlerini ve destekleyici belgelerini diğer proje ekipleriyle paylaşmak üzere bir araya getirin. Bir paketin tasarım ortamınızda ne zaman kullanılacağını veya paket için doğru zamanı belirlemek amacıyla paylaşılan paketleri önizleyin.
—Hayden Co'burn, Kıdemli Proje Mimarı ve Ortağı, CplusC Architects + Builders
BIM Collaborate Pro’nun diğer yazılımlarla nasıl çalıştığını görün
İnşaattan önce çakışmaları ve tasarım hatalarını hızlı bir şekilde tanımlayın ve çözün.
Proje tabanlı iş akışlarını kullanarak çok disiplinli ekipleri ve verileri tek bir ortamda yönetin.
Model sürümlerini zahmetsizce karşılaştırın ve belirli öğelerle ilgili canlı güncellemeler için izleme grupları yapılandırın.