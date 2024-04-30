Model kombinasyonlarınızı 2B veya 3B olarak ve hatta önceki sürümleri bile görüntüleyip karşılaştırarak disiplinler arasındaki değişikliklerin planlı çalışmayı nasıl etkilediğini anlayın. Değişiklikleri takip etmek, kapsamlarını belirlemek ve otomatik bildirimler almak için izleme grupları oluşturun. Değişiklik denetimleri için onay iş akışlarını ayarlayın.