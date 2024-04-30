AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

Tasarım iş birliğinin gücünü ortaya çıkarın

Birden çok disiplini kapsayan proje ekipleri arasında uyum elde edin

Autodesk BIM Collaborate Pro ile tasarım iş birliğinin gücünün farkına varın

BIM Collaborate Pro, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) firmalarının tekrarlanabilir bulut bağlantılı iş akışları aracılığıyla iş birliğini geliştirmesine yardımcı olur. BIM Collaborate Pro ile ekipler şunları yapabilir:

  • İncelemeleri tüm proje ekipleriyle ortak bir doğruluk kaynağında koordine etme.

  • Farklı projelerdeki tasarım verilerini yönetme.

  • Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D’de birlikte tasarım oluşturma ve iş birliği yapma.

Tasarım iş birliği genel görünümü (video: 3:29 dk.)

Tasarım iş birliği için neden BIM Collaborate Pro’yu kullanmalısınız?

Bulut bağlantılı iş akışlarıyla ölçeklendirin

Yazma çözümleri ile bulut arasında eyleme dönüştürülebilir verilerin ve bağlantılı iş akışlarının sorunsuz akışıyla ekiplerinizin aynı noktada buluşturun.

Ekibinizin üretkenliğini artırın

Proje verilerine erişimi güvenli hale getirin, görev geçişlerini en aza indirin ve gelişmiş tasarım verimliliği için proje değişikliklerini temellendirin.

Tasarım incelemelerini optimize edin

Merkezî veriler, koordine edilmiş modeller ve gelişmiş proje görünürlüğü ile veri yönetimini ve sorun çözümünü kolaylaştırın.

Önemli özellikler

BIM Collaborate Pro'da tasarım iş birliği

Çok disiplinli tasarım iş birliği

İnşaat mühendisliği, yapı tasarımı ve birden fazla disiplinden ekipleri ve bunlardan alınan verileri proje tabanlı iş akışlarını kullanarak tek bir merkezi doğru kaynağında yönetin. Köprü teknolojisini kullanarak şirket içindeki ve dışındaki ekiplerle projeler arasında ayrıntıları paylaşın. Proje rolleri genelinde paket durumunu görüntüleyerek bağlantıyı, iletişimi ve şeffaflığı geliştirin. (video: 2:42 dk.)

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Video: BIM Collaborate Pro’da Tasarım İş Birliği için Köprü Genel Görünümü

Toplantılar

Toplantıları planlayın, gündemler oluşturun ve katılım durumunu zahmetsizce izleyin. Kritik kararlar alırken kullanmak için toplantı tutanakları oluşturun. Daha fazla hesap verebilirlik için katılımcılara son tarihleri olan eylem öğeleri atayın. Sorunsuz oturum içi erişim için referansları eylem öğeleriyle bağlantılı hale getirin. Devam eden projelerde yakalanan performansı sürdürmek için takip toplantıları düzenleyin.

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Tasarım koordinasyonu

Çözüme ulaşmak için koordinasyon sorunlarını verimli bir şekilde belirleyip ayarlamalar yapın ve otomatik çakışma algılama ile tasarım seçeneklerini keşfedin. Devam eden çalışmalardan ayrı olarak, farklı klasörlerde paylaşılan modeller üzerinde çakışma analizi gerçekleştirin.

Gelişmiş değişim analizleri

Model kombinasyonlarınızı 2B veya 3B olarak ve hatta önceki sürümleri bile görüntüleyip karşılaştırarak disiplinler arasındaki değişikliklerin planlı çalışmayı nasıl etkilediğini anlayın. Değişiklikleri takip etmek, kapsamlarını belirlemek ve otomatik bildirimler almak için izleme grupları oluşturun. Değişiklik denetimleri için onay iş akışlarını ayarlayın.

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Bağlantılı sorunlar

Hızlı çözüm için bir tasarımdaki sorunları kolayca tanımlayın ve atayın. Kapalı döngü iş akışları için doğrudan Revit veya Navisworks'te buluttan size atanan sorunları çözmek için eklentileri kullanın.

Paketler

Ekibinizin modellerini, görünümlerini, pafta setlerini ve destekleyici belgelerini diğer proje ekipleriyle paylaşmak üzere bir araya getirin. Bir paketin tasarım ortamınızda ne zaman kullanılacağını veya paket için doğru zamanı belirlemek amacıyla paylaşılan paketleri önizleyin.

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“Autodesk BIM Collaborate Pro, saha ekibimiz, diğer danışmanlar ve alt yükleniciler arasında daha da fazla bağlantı kurmamızı sağlıyor.”

—Hayden Co'burn, Kıdemli Proje Mimarı ve Ortağı, CplusC Architects + Builders

BIM Collaborate Pro için tasarım iş birliğiyle ilgili temel iş akışlarını keşfedin

BIM Collaborate Pro’nun diğer yazılımlarla nasıl çalıştığını görün

Video: BIM Collaborate Pro'da model koordinasyonu demosu

Model koordinasyonu

İnşaattan önce çakışmaları ve tasarım hatalarını hızlı bir şekilde tanımlayın ve çözün.

 

Videoyu izleyin (2:12 dk.)
Video: BIM Collaborate Pro'da tasarım iş birliği demosu

Tasarım iş birliği

Proje tabanlı iş akışlarını kullanarak çok disiplinli ekipleri ve verileri tek bir ortamda yönetin.

 

Videoyu izleyin (2:14 dk.)
Video: BIM Collaborate Pro’da değişiklik analizi aracının demosu

Değişiklik analizi

Model sürümlerini zahmetsizce karşılaştırın ve belirli öğelerle ilgili canlı güncellemeler için izleme grupları yapılandırın.

 

Videoyu izleyin (2:12 dk.)