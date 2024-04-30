Özel bir oda ve seviye listesinin yardımıyla bir binanın alanlarıyla ilgili tüm verileri gözden geçirin ve yönetin. Bilgiye dayalı operasyonel kararlar almak için seviyeye göre görselleştirin, ilişkili tüm varlıkları gösterin veya akış verilerindeki eğilimleri görün. (video: 1:45 dk.)