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Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Autodesk Tandem, BIM Collaborate Pro aboneliğiyle sunulan ve Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) firmalarının şunları yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir dijital ikiz yazılımıdır:
Dijital ikizler oluşturma, sunma ve bakımını yapma.
Yapı sistemlerini mekanlar bağlamında görselleştirin.
Devir teslim sonrası tasarım kararlarının performansını ölçün.
Müşteri operasyonları için dijital ikizler oluşturma, sunma ve bakımını yapma gibi yeni hizmetler sunun.
Dijitalleştirilmiş bir devir yoluyla veri alışverişini ve görünürlüğünü artırın ve kusurları azaltın.
Tasarım-mühendislik sürecinde alınan kararlar hakkında performans geri bildirimi toplayın.
Varlık bilgi modeli
Verileri anlamlı bir şekilde yapılandırın. Varlık ayrıntıları yapınızı belirtmek veya sınıflandırma şemanızı tanımlamak için endüstri standardı sınıflandırma sistemlerini kullanın.
Tesis şablonları
Dijital ikizler oluşturmak için tekrarlanabilir bir süreç oluşturun. Verileri yapılandırın ve tutarlılığı sağlayın. Kitaplığımızdan şablonlar seçin veya birden fazla tesiste kullanmak için kendi şablonunuzu özelleştirin.
Parametre kitaplığı
Verilerinizi maksimum değer için tasarlayın. Tesisin doğru bir temsili olduğundan ve istenen sonuçlarla uyumlu olduğundan emin olmak için dijital ikizinizin özelliklerini tanımlayın. İlgilendiğiniz verileri mevcut Revit dosyalarından hızlı bir şekilde içe aktarmak için standart ve özel parametreleri kullanın.
Öğeleri etiketleme
Varlık verilerini Tandem dijital ikiz yazılımı ile yönetin. Varlıklarınız için verileri ve belgeleri hızlı bir şekilde bulun veya güncelleyin ve günlük yönetim ve bakım görevlerini basit ve anlaşılır hâle getirin. (video: 1:44 dk.)
Belge bağlama
Varlıkları işletme ve bakım kılavuzları, garantiler, ürün veri sayfaları, lazer taramaları ve daha fazlası gibi gerekli belgelerle bağlantılı hâle getirin. (video: 1:40 dk.)
Boş alanlar
Özel bir oda ve seviye listesinin yardımıyla bir binanın alanlarıyla ilgili tüm verileri gözden geçirin ve yönetin. Bilgiye dayalı operasyonel kararlar almak için seviyeye göre görselleştirin, ilişkili tüm varlıkları gösterin veya akış verilerindeki eğilimleri görün. (video: 1:45 dk.)
BIM verilerini içe aktarma
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem ile entegrasyonu aracılığıyla Autodesk Docs’tan alınan verilerle projeye kaynak sağlayın veya IFC ve Revit modellerini manuel olarak içe aktarın.
Akışlar
14 güne kadar verilerin gösterildiği zaman serisi grafikleri üzerinden alanlara ve sistemlere uygulanan ısı haritalarıyla yapı işlemlerini anlamak için IoT ve BMS verilerini dijital ikize bağlayın. Sistem performansıyla ilgili hızlı içgörüler ve uyarılar oluşturmak için eşikler uygulayın.
Sistemler
İzlenebilir bir yapı sistemleri ağı oluşturun. Bir yapının dağıtım sistemlerini yansıtmak, ağları görselleştirmek ve ani değişiklikleri düzeltmek için 3B BIM modellerini otomasyonla birleştirin. Varlıkları bağlam içinde görmek ve hizmet ettikleri alanları anlamak için bir sistemde aşağı ve yukarı akış oluşturun.
Sistem izleme
Sistemleri bağlam içinde görselleştirin ve anlayın. Sistem izleme, bir sistem içindeki yolu ve öğeleri otomatik olarak göstererek karmaşık modellerde gezinmeyi basitleştirir.
Genel arama
Tandem dijital ikiz yazılımında belgeleri, türe göre varlıkları, belirli varlıkları, alanları, kaydedilmiş görünümleri ve panoları hızlı bir şekilde bulun. (video: 1:26 dk.)
Filtrele
Filtreler panelinden yararlanarak verileri ihtiyacınıza göre hızlı bir şekilde izole edin. (video: 3 dk.)
Görünümler
Muazzam veri kümelerini saniyeler içinde basit görünümlere ayırın. Verilere dayalı olarak ikizin 3B görselleştirmelerini filtreleyin, renklendirin ve kaydedin. Yakalama için özel veri alt kümeleri hazırlayın, iş akışlarını doğrulayın ve yalnızca ilgili olanları görmek için görünümlerinizi düzenleyin.
Envanter
Tesisinizin verilerini aşina olduğunuz bir tablo biçiminde kapsamlı olarak görüntüleyin. Toplu içe aktarma, kolay düzenleme ve basit arama ve filtreleme işlevleriyle gezinmek veya yeniden yapılandırmak hızlı ve kolaydır. (video: 2:17 dk.)
Pano
Varlık verilerinizin eksiksizliğini grafiklerde görüntüleyerek panolarla ikiz oluşturma sürecini hızlandırın. (video: 1:20 dk.)
Tarih
Dijital ikizinizde yapılan her değişikliği, kullanıcıların ve bu kişilerin ilgili düzenlemelerine ilişkin kapsamlı bir günlüğe göre takip edin. (video: 1:09 dk.)
Ekipleri ve kullanımı yönetin
Yöneticiler, ekip üyelerini ve izin düzeylerini yönetebilir ve bir kuruluş genelinde Tandem kullanımınızı izleyebilir. (video: 2 dk.)
Tesis aktarımı
Dijital ikiz tamamlandıktan sonra Autodesk Tandem, ikizi tesis sahibine aktarma olanağı sağlar.
—Amr Raafat, Kıdemli İnovasyon Sorumlusu, Windover Construction
FM verilerini yapılandırmak için özel sınıflandırmalar ve parametreler içeren tesis şablonları oluşturun.
Tandem akışlarında bağlantılar kurun, parametreler atayın ve tesis operasyonlarını görselleştirmek için verileri eşleyin.
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem, dijital ikizin oluşturulması, sunulması ve bakımı için kullanılır.
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem, proje yöneticileri, mimarlar/tasarımcılar, mühendisler, müteahhitler ve yapı müdürleri, VDC yöneticileri ve BIM yöneticileri dâhil olmak üzere Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat firmaları içinde geniş bir uzman yelpazesine hizmet vermektedir. Proje yaşam döngüsündeki özel ihtiyaçlara ve rollere yönelik hizmet sunar.
AEC için Tandem ABD'de barındırılmaktadır.
AEC için Tandem, BIM Collaborate Pro abonelikleriyle birlikte bir yetkilendirme olarak sunulur. BIM Collaborate Pro aboneliğinizin bir parçası olarak AEC için Tandem’e erişebilirsiniz. AEC için Tandem, 14 güne kadar olan Zaman Serisi Geçmişini görüntüleme limitine tabi olarak sınırsız sayıda Tesis, Etiketli Varlık ve Akış içerir. AEC için Tandem kullanıcılarının sayısı, BIM Collaborate Pro aboneliklerinin sayısına göre pakete bağlıdır. EBA müşterileri için Token Flex sözleşmeniz kapsamında kullanıma sunulmasını talep edebileceğiniz bağımsız bir tekliftir.