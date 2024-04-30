AUTODESK BIM COLLABORATE PRO İLE MİMARLIK, MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT (AEC) İÇİN AUTODESK TANDEM

Dijital ikiz yazılımıyla dönüşüm gerçekleştirin

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem ile AEC proje teslimini geliştirin

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem nedir?

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Autodesk Tandem, BIM Collaborate Pro aboneliğiyle sunulan ve Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) firmalarının şunları yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir dijital ikiz yazılımıdır:

  • Dijital ikizler oluşturma, sunma ve bakımını yapma.

  • Yapı sistemlerini mekanlar bağlamında görselleştirin.

  • Devir teslim sonrası tasarım kararlarının performansını ölçün.

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem genel görünümü (video: 3:35 dk.)

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için neden Autodesk Tandem kullanılmalı?

Yeni fırsatların kapısını aralayın

Müşteri operasyonları için dijital ikizler oluşturma, sunma ve bakımını yapma gibi yeni hizmetler sunun.

Müşterilerle ilişkileri güçlendirin

Dijitalleştirilmiş bir devir yoluyla veri alışverişini ve görünürlüğünü artırın ve kusurları azaltın.

Performans istatistiklerini elde edin

Tasarım-mühendislik sürecinde alınan kararlar hakkında performans geri bildirimi toplayın.

Önemli özellikler

Hızlı ve tekrarlanabilir ikiz yapı

Varlık bilgi modeli

Verileri anlamlı bir şekilde yapılandırın. Varlık ayrıntıları yapınızı belirtmek veya sınıflandırma şemanızı tanımlamak için endüstri standardı sınıflandırma sistemlerini kullanın.

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Tesis şablonları

Dijital ikizler oluşturmak için tekrarlanabilir bir süreç oluşturun. Verileri yapılandırın ve tutarlılığı sağlayın. Kitaplığımızdan şablonlar seçin veya birden fazla tesiste kullanmak için kendi şablonunuzu özelleştirin.

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Parametre kitaplığı

Verilerinizi maksimum değer için tasarlayın. Tesisin doğru bir temsili olduğundan ve istenen sonuçlarla uyumlu olduğundan emin olmak için dijital ikizinizin özelliklerini tanımlayın. İlgilendiğiniz verileri mevcut Revit dosyalarından hızlı bir şekilde içe aktarmak için standart ve özel parametreleri kullanın.

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Öğeleri etiketleme

Varlık verilerini Tandem dijital ikiz yazılımı ile yönetin. Varlıklarınız için verileri ve belgeleri hızlı bir şekilde bulun veya güncelleyin ve günlük yönetim ve bakım görevlerini basit ve anlaşılır hâle getirin. (video: 1:44 dk.)

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Video: Autodesk Tandem’de varlıklar panelinin tanıtımı

Belge bağlama

Varlıkları işletme ve bakım kılavuzları, garantiler, ürün veri sayfaları, lazer taramaları ve daha fazlası gibi gerekli belgelerle bağlantılı hâle getirin. (video: 1:40 dk.)

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Video: Autodesk Tandem’de belge bağlantıları oluşturma demosu

Boş alanlar

Özel bir oda ve seviye listesinin yardımıyla bir binanın alanlarıyla ilgili tüm verileri gözden geçirin ve yönetin. Bilgiye dayalı operasyonel kararlar almak için seviyeye göre görselleştirin, ilişkili tüm varlıkları gösterin veya akış verilerindeki eğilimleri görün. (video: 1:45 dk.)

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Video: Autodesk Tandem’deki alanlar panelinin demosu

BIM verilerini içe aktarma 

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem ile entegrasyonu aracılığıyla Autodesk Docs’tan alınan verilerle projeye kaynak sağlayın veya IFC ve Revit modellerini manuel olarak içe aktarın.

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Yapı sistemlerini bağlam aracılığıyla anlayın

Akışlar

14 güne kadar verilerin gösterildiği zaman serisi grafikleri üzerinden alanlara ve sistemlere uygulanan ısı haritalarıyla yapı işlemlerini anlamak için IoT ve BMS verilerini dijital ikize bağlayın. Sistem performansıyla ilgili hızlı içgörüler ve uyarılar oluşturmak için eşikler uygulayın.

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Sistemler

İzlenebilir bir yapı sistemleri ağı oluşturun. Bir yapının dağıtım sistemlerini yansıtmak, ağları görselleştirmek ve ani değişiklikleri düzeltmek için 3B BIM modellerini otomasyonla birleştirin. Varlıkları bağlam içinde görmek ve hizmet ettikleri alanları anlamak için bir sistemde aşağı ve yukarı akış oluşturun.

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Sistem izleme

Sistemleri bağlam içinde görselleştirin ve anlayın. Sistem izleme, bir sistem içindeki yolu ve öğeleri otomatik olarak göstererek karmaşık modellerde gezinmeyi basitleştirir.

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Verilerde hızlı bir şekilde gezinin

Genel arama

Tandem dijital ikiz yazılımında belgeleri, türe göre varlıkları, belirli varlıkları, alanları, kaydedilmiş görünümleri ve panoları hızlı bir şekilde bulun. (video: 1:26 dk.)

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Video: Autodesk Tandem’deki dijital ikiz arama özelliğinin demosu

Filtrele

Filtreler panelinden yararlanarak verileri ihtiyacınıza göre hızlı bir şekilde izole edin. (video: 3 dk.)

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Video: Autodesk Tandem filtrelerinin demosu

Görünümler

Muazzam veri kümelerini saniyeler içinde basit görünümlere ayırın. Verilere dayalı olarak ikizin 3B görselleştirmelerini filtreleyin, renklendirin ve kaydedin. Yakalama için özel veri alt kümeleri hazırlayın, iş akışlarını doğrulayın ve yalnızca ilgili olanları görmek için görünümlerinizi düzenleyin.

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Envanter

Tesisinizin verilerini aşina olduğunuz bir tablo biçiminde kapsamlı olarak görüntüleyin. Toplu içe aktarma, kolay düzenleme ve basit arama ve filtreleme işlevleriyle gezinmek veya yeniden yapılandırmak hızlı ve kolaydır. (video: 2:17 dk.)
Video: Autodesk Tandem’de yapı ve envanter demosu

İkiz yapı sürecini yönetin

Pano

Varlık verilerinizin eksiksizliğini grafiklerde görüntüleyerek panolarla ikiz oluşturma sürecini hızlandırın. (video: 1:20 dk.)

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Video: Autodesk Tandem’de veri panosu demosu

Tarih

Dijital ikizinizde yapılan her değişikliği, kullanıcıların ve bu kişilerin ilgili düzenlemelerine ilişkin kapsamlı bir günlüğe göre takip edin. (video: 1:09 dk.)

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Video: Autodesk Tandem’de dijital ikiz geçmişinin demosu

Ekipleri ve kullanımı yönetin

Yöneticiler, ekip üyelerini ve izin düzeylerini yönetebilir ve bir kuruluş genelinde Tandem kullanımınızı izleyebilir. (video: 2 dk.)

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Video: Autodesk Tandem için yönetim genel görünümü

Tesis aktarımı

Dijital ikiz tamamlandıktan sonra Autodesk Tandem, ikizi tesis sahibine aktarma olanağı sağlar.

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Video: Windover Construction, inşaattan tesis yönetimine devir kopukluğunu nasıl çözdü?

“Tandem, BIM konusunda uzman olmayan tesis sahipleri ve tesis yöneticileri için değer sağlamak üzere bize harika bir fırsat sunuyor.”

—Amr Raafat, Kıdemli İnovasyon Sorumlusu, Windover Construction

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem’e yönelik temel iş akışlarını keşfedin

Video: Veri gereksinimleri sürecini belirleme demosu

Veri gereksinimlerini belirleyin

FM verilerini yapılandırmak için özel sınıflandırmalar ve parametreler içeren tesis şablonları oluşturun.

 

Videoyu izleyin (3:22 dk.)
Video: Autodesk Tandem’de bağlantı kurma

Akışlar için bağlantı oluşturun

Tandem akışlarında bağlantılar kurun, parametreler atayın ve tesis operasyonlarını görselleştirmek için verileri eşleyin.

 

Videoyu izleyin (2:14 dk.)

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem ne için kullanılır?

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem, dijital ikizin oluşturulması, sunulması ve bakımı için kullanılır. 

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem’i kimler kullanır?

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) için Tandem, proje yöneticileri, mimarlar/tasarımcılar, mühendisler, müteahhitler ve yapı müdürleri, VDC yöneticileri ve BIM yöneticileri dâhil olmak üzere Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat firmaları içinde geniş bir uzman yelpazesine hizmet vermektedir. Proje yaşam döngüsündeki özel ihtiyaçlara ve rollere yönelik hizmet sunar.

AEC için Tandem verileriniz nerede barındırılır?

AEC için Tandem ABD'de barındırılmaktadır.

AEC için Tandem aboneliğinin maliyeti nedir?

AEC için Tandem, BIM Collaborate Pro abonelikleriyle birlikte bir yetkilendirme olarak sunulur. BIM Collaborate Pro aboneliğinizin bir parçası olarak AEC için Tandem’e erişebilirsiniz. AEC için Tandem, 14 güne kadar olan Zaman Serisi Geçmişini görüntüleme limitine tabi olarak sınırsız sayıda Tesis, Etiketli Varlık ve Akış içerir. AEC için Tandem kullanıcılarının sayısı, BIM Collaborate Pro aboneliklerinin sayısına göre pakete bağlıdır. EBA müşterileri için Token Flex sözleşmeniz kapsamında kullanıma sunulmasını talep edebileceğiniz bağımsız bir tekliftir.