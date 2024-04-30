BIM Collaborate Pro, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) firmalarının tasarım süreçlerini kolaylaştırmasına, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine ve sorunsuz iletişim ve kilometre taşı takibini kolaylaştırmasına yardımcı olur. BIM Collaborate Pro ile ekipler şunları yapabilir: