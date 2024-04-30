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BIM Collaborate Pro, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) firmalarının tasarım süreçlerini kolaylaştırmasına, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine ve sorunsuz iletişim ve kilometre taşı takibini kolaylaştırmasına yardımcı olur. BIM Collaborate Pro ile ekipler şunları yapabilir:
Tasarım sürecini stratejik olarak planlama, koordine etme ve kontrol etme.
Verileri verimli bir şekilde yönetme ve riski azaltma.
Proje ilerlemesini yakından izleme ve iş planından sapmama.
Paylaşılan tasarım bilgilerini ve proje zaman çizelgelerini izleyin, zamandan tasarruf edin ve standartlaştırılmış iş akışları ve proje şablonlarıyla bütçenizi aşmayın.
Ortak bir veri ortamında dâhili ve harici ekiplerden alınan projeyle ilgili iletişimlere ve belgelerine merkezî erişim elde edin.
Tahmine dayalı analitik ve kişiselleştirilmiş içgörüler aracılığıyla bilgiye dayalı kararlar alın.
Proje etkinliği takibi
Çok disiplinli projelerde veri alışverişini yöneterek paylaşılan tasarımların tarihlerini ve içeriklerini görüntüleyin
İletişim
Projeye ilişkin iletişimleri merkezî bir doğru bilgi kaynağında oluşturun, içe aktarın, yönetin ve paylaşın.
Şablonlar
Müşteri ve iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir şablonlarla projeleri daha hızlı başlatın.
ISO 19650 ve özel dosya adlandırma standartları
Standartlaştırılmış dosya adlandırma sistemleriyle dosyaları zahmetsizce uygulayın, düzenleyin ve tanımlayın.
Insight
Eğilimleri değerlendiren, boşlukları belirleyen ve riski azaltmak ve kaliteyi artırmak için tahmine dayalı analitiği kullanan erişimi kolay panolardan içgörüler elde edin.
İzinler ve kontrol
Rolleri ve grup tabanlı izinleri kullanarak ilgili proje verilerine erişimi kontrol edin ve güvenli hâle getirin.
—Ann Blanchard, Kıdemli Proje Yöneticisi, Arcadis
Projeleri hızlı bir şekilde başlatın ve gözetimi geliştirin. Özelleştirilebilir adlandırma standartlarıyla dosya alımını kolaylaştırın.
Bağlı projenizde dâhili ve harici e-posta kaynaklarından gelen iletişimleri merkezî hâlde tutun.
İçgörüleri kullanarak proje durumunuz ve performansınız hakkında bütünsel bir görünüm elde edin.