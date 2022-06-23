Nasıl satın alınır?
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Autodesk® Docs, Autodesk Construction Cloud'da sunulan, bulut tabanlı bir belge yönetimi ve ortak veri ortamıdır. Autodesk Docs ile şunları yapabilirsiniz:
Hataları ve iş tekrarını azaltarak doğruluğu artırın.
İncelemeyi kolaylaştırın ve onay iş akışlarını hızla gerçekleştirin.
Ekip sıralamasını ve proje planlamayı optimize edin.
Autodesk hem bireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Account’larında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Destek sayfasını ziyaret edin.
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı sağlar. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Bir ödeme yöntemi girmeniz gerekmediyse ödeme yönteminin süresi otomatik olarak dolar.
Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alıp otomatik yenileme özelliğini devre dışı bırakabilir (ücretli abonelik süresini bir aya sınırlandırmak için) veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex belirteci satın alabilirsiniz.
Yükleme veya ürün indirme işleminiz başarısız olursa bunun yerine Tarayıcıdan İndirme yöntemini kullanmayı deneyin (macOS'ta mevcut değildir). Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme (İngilizce) kılavuzumuza göz atın.
Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz Autodesk Docs yazılımına erişebilirsiniz.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Autodesk Docs ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.