Autodesk Docs'ı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin

Autodesk Docs nedir?

Autodesk® Docs, Autodesk Construction Cloud'da sunulan, bulut tabanlı bir belge yönetimi ve ortak veri ortamıdır. Autodesk Docs ile şunları yapabilirsiniz:

  • Hataları ve iş tekrarını azaltarak doğruluğu artırın.

  • İncelemeyi kolaylaştırın ve onay iş akışlarını hızla gerçekleştirin.

  • Ekip sıralamasını ve proje planlamayı optimize edin.

Autodesk Docs'a genel bakış (video: 1:49 dk.)

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Docs'ı nasıl indirebilirim?

Autodesk hem bireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Account’larında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Daha fazla bilgi için Autodesk Destek sayfasını ziyaret edin.

Autodesk Docs ücretsiz deneme sürümünün süresi nedir?

Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı sağlar. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Bir ödeme yöntemi girmeniz gerekmediyse ödeme yönteminin süresi otomatik olarak dolar.

Autodesk Docs ücretsiz deneme sürümümün kullanım süresini nasıl uzatabilirim?

Deneme sürümünüzün süresi sona ererse uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alıp otomatik yenileme özelliğini devre dışı bırakabilir (ücretli abonelik süresini bir aya sınırlandırmak için) veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex belirteci satın alabilirsiniz.

Autodesk Docs'ın indirme ile ilgili sorunlarını nasıl gideririm?

Yükleme veya ürün indirme işleminiz başarısız olursa bunun yerine Tarayıcıdan İndirme yöntemini kullanmayı deneyin (macOS'ta mevcut değildir). Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme (İngilizce) kılavuzumuza göz atın.

Öğrenciler için ücretsiz Autodesk Docs yazılımını nereden indirebilirim?

Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz Autodesk Docs yazılımına erişebilirsiniz.

Autodesk Docs ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Olun seçeneğine tıklayın veya Autodesk Docs ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

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