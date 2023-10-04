Autodesk 3ds Max Indie, bağımsız sanatçılara ticari projelerinde 3ds Max'i kullanmak için daha uygun fiyatlı bir yol sunmayı amaçlamaktadır. Fakat yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan kişiler veya kurumlar tarafından ya da 100.000 ABD doları üzerinde bütçeye sahip projelerde kullanılamaz.

Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir kurum için çalışıyorsanız, serbest veya sözleşmeli ya da yarı zamanlı veya tam zamanlı bir çalışan olsanız da 3ds Max Indie lisansı alamazsınız. Bu durumda tam abonelik lisansı kullanmanız gerekir. Bunun için şirketiniz size bir lisans sağlayabilir veya kendiniz lisans satın alabilirsiniz (bunun tutarı şirketiniz tarafından ödenebilir). Buradaki amaç, şirketlerin projelerinde kullandıkları Autodesk yazılım lisanslarına para ödememesini önlemektir.



Bu kısıtlama yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir şirket için çalışıyorsanız geçerlidir. Bu kısıtlama söz konusu şirketlere dijital ürün satışı yapma durumunda geçerli değildir (bu satışlardan elde ettiğiniz yıllık toplam gelir 100.000 ABD doları sınırını aşmadığı sürece).

3ds Max Indie’yi kullanabileceğiniz durumları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak adına size bazı örnek senaryolar hazırladık:

Dijital ürünler yapıp satıyorsunuz ve 100.000 ABD doları üzerinde gelire sahip bir oyun şirketi kullanıma hazır veya özel üretilmiş bir içerik sağlamanızı istedi. Sunulan "ürün" için size sabit bir fiyat ödeniyor. Bu durumda geliriniz 100.000 ABD doları sınırının altındaysa 3ds Max Indie kullanabilirsiniz. Ürünlere örnek olarak 3B modeller, dokular ve hatta işlenen görseller verilebilir.

Geliri 100.000 ABD doları üzerinde olan bir mimarlık şirketi, serbest çalışarak onlar için bir görselleştirme hazırlamanızı rica etti. Proje sona erene kadar size saatlik/günlük/haftalık bir ödeme sağlanıyorsa ve ortaya çıkacak olan varlık şirkete aitse 3ds Max Indie lisansı kullanamazsınız.

Aradaki temel fark, yaptığınız işin makul şartlar altında kendi işiniz olarak mı yoksa bir kurum altında çalışmak olarak mı değerlendirildiğidir. Kendi fikri mülkiyetinizi üretip satıyor ve yılda 100.000 ABD doları sınırının altında gelir elde ediyorsanız 3ds Max Indie kullanabilirsiniz. Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden bir şirket için çalışıyorsanız, kendiniz daha az gelir elde etseniz bile 3ds Max Indie kullanamazsınız. Yıllık 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden şirket ve sanatçıların ihtiyaç duydukları yazılımlar için tam ticari lisans tutarını ödemelerini bekliyoruz.

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.