Nasıl satın alınır?
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Artık yeni mezunlar, serbest çalışanlar, hobi amaçlı kullanıcılar ve 3B sanatçıları 3ds Max® yazılımlarına daha uygun maliyetle ulaşabiliyor. Okuldan yeni mezun olduysanız, bağımsız sanatçıysanız veya olağanüstü 3B tasarımlar yapmayı seviyorsanız 3ds Max Indie®’ye abone olmaya uygun olabilirsiniz. Uygun maliyetle profesyoneller gibi tasarım yapın.
Bu teklif belirli kısıtlamalara tabidir.
Daha fazla ayrıntı için lütfen sık sorulan sorular (SSS) bölümümüze bakın.
Aşağıdaki "3ds Max Indie Satın Al" düğmesine tıklayarak, 3ds Max Indie'ye erişmek için uygunluk gereksinimlerini karşıladığımı onaylıyorum.
Uygun olmadığınız tespit edilirse Autodesk, 3ds Max Indie aboneliğinizi askıya alabilir veya sonlandırabilir.
Oyunlarda devasa dünyalar ve ortamlar yaratın.
Ayrıntılı iç mekan, nesne ve aksesuar modelleri oluşturun.
Resim Michael Khoo tarafından sağlanmıştır
Resim Gustavo Baraldi tarafından sağlanmıştır
Resim Andrew Krivulya tarafından sağlanmıştır
Resim İzzet Alşan tarafından sağlanmıştır
Resim Fazal Ullah Khan Taemoor tarafından sağlanmıştır
Aşağıdaki gereklilikleri karşılamanız durumunda 3ds Max’e abone olabilirsiniz.
3ds Max Indie, 3ds Max'in tam yazılım sürümüyle aynı özelliklere ve işlevlere sahiptir.
3ds Max Indie için ücretsiz deneme seçeneği yoktur ancak 3ds Max'nın ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur.
3ds Max Indie yalnızca standart Autodesk e-mağaza sitelerinde satışa sunulmuştur. Listeye şuradan ulaşabilirsiniz: 3ds Max Indie.
3ds Max Indie yalnızca yıllık abonelik olarak sunulmaktadır.
Yalnızca uygun eğitim kurumları ve şu anda öğrenci olanlar öğrenci lisansı için uygundur. Öğrenci lisansı yalnızca öğrenme, öğretim veya araştırma amacıyla kullanılabilir. 3ds Max Indie ticari, profesyonel veya diğer kâr amaçlı şekillerde kullanılabilir.
Diğer Autodesk aboneliklerine benzer şekilde, 3ds Max Indie, otomatik yenileme kullanılamadığı için aboneliğin manuel olarak yenilenmesi gereken Hindistan ve Çin e-mağazaları hariç, sözleşme süresinin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Otomatik yenileme ayarlarını yönetme hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bir Öğrenci lisansının aksine, uygunluk gerekliliklerini karşıladığınız sürece (1. soruya bakın) 3ds Max Indie ticari amaçlarla kullanılabilir.
3ds Max Indie, entegre Arnold görüntüleyici dahil, tam sürümde olan özellik ve işlevlerin tamamına sahiptir.
Sözleşme bir model veya görüntülenmiş içerik gibi belirli bir dijital ürün için yapıldıysa ve ürün 100.000* ABD doları sınırının altında bir değere sahipse bağımsız kullanıcılara yönelik 3ds Max Indie kullanabilirsiniz.
Fakat şirket sizinle proje üzerinde çalışacağınız süre için sözleşme imzaladıysa, proje üzerinde çalıştığınız süre boyunca tam ticari lisans satın alınmalıdır.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.
Oyununuz 100.000* ABD doları sınırı üzerinde ödenek aldıysa 3ds Max Indie kullanamazsınız. Bu durumda 3ds Max’ın tam ticari sürümleri kullanmanız gerekir.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.
Tüzel kişilik sahibi değilseniz ve ek projeden elde ettiğiniz brüt gelir 100.000* ABD doları sınırının altındaysa her biriniz bağımsız kullanıcılara yönelik 3ds Max Indie kullanabilirsiniz.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.
Evet, gelirleriniz 100.000* ABD dolarına ulaşana kadar 3ds Max Indie'yi kullanabilirsiniz. Sonrasında 3ds Max’ın tam ticari sürümüne geçersiniz.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.
Autodesk 3ds Max Indie, bağımsız sanatçılara ticari projelerinde 3ds Max'i kullanmak için daha uygun fiyatlı bir yol sunmayı amaçlamaktadır. Fakat yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan kişiler veya kurumlar tarafından ya da 100.000 ABD doları üzerinde bütçeye sahip projelerde kullanılamaz.
Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir kurum için çalışıyorsanız, serbest veya sözleşmeli ya da yarı zamanlı veya tam zamanlı bir çalışan olsanız da 3ds Max Indie lisansı alamazsınız. Bu durumda tam abonelik lisansı kullanmanız gerekir. Bunun için şirketiniz size bir lisans sağlayabilir veya kendiniz lisans satın alabilirsiniz (bunun tutarı şirketiniz tarafından ödenebilir). Buradaki amaç, şirketlerin projelerinde kullandıkları Autodesk yazılım lisanslarına para ödememesini önlemektir.
Bu kısıtlama yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir şirket için çalışıyorsanız geçerlidir. Bu kısıtlama söz konusu şirketlere dijital ürün satışı yapma durumunda geçerli değildir (bu satışlardan elde ettiğiniz yıllık toplam gelir 100.000 ABD doları sınırını aşmadığı sürece).
3ds Max Indie’yi kullanabileceğiniz durumları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak adına size bazı örnek senaryolar hazırladık:
Aradaki temel fark, yaptığınız işin makul şartlar altında kendi işiniz olarak mı yoksa bir kurum altında çalışmak olarak mı değerlendirildiğidir. Kendi fikri mülkiyetinizi üretip satıyor ve yılda 100.000 ABD doları sınırının altında gelir elde ediyorsanız 3ds Max Indie kullanabilirsiniz. Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden bir şirket için çalışıyorsanız, kendiniz daha az gelir elde etseniz bile 3ds Max Indie kullanamazsınız. Yıllık 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden şirket ve sanatçıların ihtiyaç duydukları yazılımlar için tam ticari lisans tutarını ödemelerini bekliyoruz.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.