Autodesk 3ds Max Indie

Profesyonel araçlara uygun bir fiyata erişin

Resim Gal Yosef tarafından sağlanmıştır

Video Gal Yosef tarafından sağlanmıştır

3ds Max Indie ile çarpıcı dünyalar inşa edin

Artık yeni mezunlar, serbest çalışanlar, hobi amaçlı kullanıcılar ve 3B sanatçıları 3ds Max® yazılımlarına daha uygun maliyetle ulaşabiliyor. Okuldan yeni mezun olduysanız, bağımsız sanatçıysanız veya olağanüstü 3B tasarımlar yapmayı seviyorsanız 3ds Max Indie®’ye abone olmaya uygun olabilirsiniz. Uygun maliyetle profesyoneller gibi tasarım yapın.

Gereksinimleri karşılıyor musunuz?

  • Yaratıcı çalışmalardan elde ettiğiniz yıllık brüt gelir 75.000 ABD dolarından az olmalıdır
  • Lisans 100.000 ABD doları üzerinde değere sahip hiçbir projede kullanılamaz.
  • Kullanıcı veya kuruluş başına yalnızca bir lisans kullanılabilir. 
  • Teklif bu ülkelerde geçerlidir.

Bu teklif belirli kısıtlamalara tabidir.

Daha fazla ayrıntı için lütfen sık sorulan sorular (SSS) bölümümüze bakın.

Aşağıdaki "3ds Max Indie Satın Al" düğmesine tıklayarak, 3ds Max Indie'ye erişmek için uygunluk gereksinimlerini karşıladığımı onaylıyorum.

Uygun olmadığınız tespit edilirse Autodesk, 3ds Max Indie aboneliğinizi askıya alabilir veya sonlandırabilir.

3ds Max Indie ile yapabilecekleriniz

3ds Max Indie'yi kullanmaya başlayın

Resim Fazal Ullah Khan Taemoor tarafından sağlanmıştır

Sık sorulan sorular (SSS)

3ds Max Indie'ye Kimler abone olabilir?

Aşağıdaki gereklilikleri karşılamanız durumunda 3ds Max’e abone olabilirsiniz. 

  • Kullanıcıların/Kuruluşların yaratıcı çalışmadan elde ettikleri yıllık brüt gelirleri ülkeniz için belirlenen maksimum eşiği aşmamalıdır
  • Lisansı 100.000 ABD doları üzerinde değere sahip hiçbir projede kullanamazsınız 
  • Kullanıcı ya da kuruluş başına yalnızca bir (1) lisans kullanılabilir 
  • Autodesk 3ds Max Indie yalnızca şu ülkelerde kullanıma uygundur  
  • Ek uygunluk gereksinimleriyle ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın 

3ds Max Indie'ye nereden erişebilirim?

3ds Max Indie için çevrimiçi abonelik satın alabilirsiniz.

Bir 3ds Max İndie abonesi olarak abonelik avantajlarından yararlanabilir miyim?

Evet, aboneler bir Autodesk aboneliğinin avantajlarından yararlanabilir.

3ds Max Indie, yazılımın kırpılmış bir sürümü mü?

3ds Max Indie, 3ds Max'in tam yazılım sürümüyle aynı özelliklere ve işlevlere sahiptir.

3ds Max Indie için ücretsiz bir deneme sürümü var mı?

3ds Max Indie için ücretsiz deneme seçeneği yoktur ancak 3ds Max'nın ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur. 

3ds Max Indie dünya çapında mı satışa sunuldu?

3ds Max Indie yalnızca standart Autodesk e-mağaza sitelerinde satışa sunulmuştur. Listeye şuradan ulaşabilirsiniz: 3ds Max Indie.

3ds Max Indie'ye aylık olarak abone olabilir miyim?

3ds Max Indie yalnızca yıllık abonelik olarak sunulmaktadır.

3ds Max Indie'nin 3ds Max'in öğrenci sürümünden farkı nedir?

Yalnızca uygun eğitim kurumları ve şu anda öğrenci olanlar öğrenci lisansı için uygundur. Öğrenci lisansı yalnızca öğrenme, öğretim veya araştırma amacıyla kullanılabilir. 3ds Max Indie ticari, profesyonel veya diğer kâr amaçlı şekillerde kullanılabilir.

Yıllık 3ds Max Indie aboneliğimin sonunda ne olur?

Diğer Autodesk aboneliklerine benzer şekilde, 3ds Max Indie, otomatik yenileme kullanılamadığı için aboneliğin manuel olarak yenilenmesi gereken Hindistan ve Çin e-mağazaları hariç, sözleşme süresinin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Otomatik yenileme ayarlarını yönetme hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

3ds Max Indie kullanıcı lisansımı ticari amaçlarla kullanabilir miyim?

Bir Öğrenci lisansının aksine, uygunluk gerekliliklerini karşıladığınız sürece (1. soruya bakın) 3ds Max Indie ticari amaçlarla kullanılabilir.

3ds Max Indie, Arnold görüntüleyicisini içeriyor mu?

3ds Max Indie, entegre Arnold görüntüleyici dahil, tam sürümde olan özellik ve işlevlerin tamamına sahiptir.

Serbest çalışıyorum ve brüt geliri 100.000 ABD doları üzerinde olan bir stüdyoyla sözleşmem var. 3ds Max Indie'yi kullanabilir miyim?

Sözleşme bir model veya görüntülenmiş içerik gibi belirli bir dijital ürün için yapıldıysa ve ürün 100.000* ABD doları sınırının altında bir değere sahipse bağımsız kullanıcılara yönelik 3ds Max Indie kullanabilirsiniz.

 

Fakat şirket sizinle proje üzerinde çalışacağınız süre için sözleşme imzaladıysa, proje üzerinde çalıştığınız süre boyunca tam ticari lisans satın alınmalıdır. 

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

Henüz hiç gelir sağlamayan bağımsız bir oyun üzerinde çalışıyorum. Fakat 100.000 ABD doları üzerinde ödenek aldım. 3ds Max Indie için hala uygun muyum?

Oyununuz 100.000* ABD doları sınırı üzerinde ödenek aldıysa 3ds Max Indie kullanamazsınız. Bu durumda 3ds Max’ın tam ticari sürümleri kullanmanız gerekir.

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

Asıl işimizin haricinde ek bir proje üzerinde çalışan küçük bir sanatçı grubuyuz. Asıl işimizden her birimizin sağladığı gelir 100.000 ABD doları sınırını aşıyor. Ek projemiz için tüzel kişilik sahibi değiliz.  Ek projemizin geliri 100.000 ABD doları sınırının altındaysa bağımsız kullanıcılara yönelik 3ds Max Indie kullanabilir miyiz?

Tüzel kişilik sahibi değilseniz ve ek projeden elde ettiğiniz brüt gelir 100.000* ABD doları sınırının altındaysa her biriniz bağımsız kullanıcılara yönelik 3ds Max Indie kullanabilirsiniz.

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

Serbest çalışıyorum ve şu an o tutara ulaşmamış olsa da geliri sonunda 100.000 ABD dolarını aşacak bir projem var. 3ds Max Indie'yi kullanmaya devam edebilir miyim?

Evet, gelirleriniz 100.000* ABD dolarına ulaşana kadar 3ds Max Indie'yi kullanabilirsiniz. Sonrasında 3ds Max’ın tam ticari sürümüne geçersiniz.

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

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Ek uygunluk koşulları

3ds Max Indie için uygunluk gereksinimleri hakkında daha fazla ayrıntı var mı?

Autodesk 3ds Max Indie, bağımsız sanatçılara ticari projelerinde 3ds Max'i kullanmak için daha uygun fiyatlı bir yol sunmayı amaçlamaktadır. Fakat yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan kişiler veya kurumlar tarafından ya da 100.000 ABD doları üzerinde bütçeye sahip projelerde kullanılamaz.  

 

Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir kurum için çalışıyorsanız, serbest veya sözleşmeli ya da yarı zamanlı veya tam zamanlı bir çalışan olsanız da 3ds Max Indie lisansı alamazsınız. Bu durumda tam abonelik lisansı kullanmanız gerekir. Bunun için şirketiniz size bir lisans sağlayabilir veya kendiniz lisans satın alabilirsiniz (bunun tutarı şirketiniz tarafından ödenebilir). Buradaki amaç, şirketlerin projelerinde kullandıkları Autodesk yazılım lisanslarına para ödememesini önlemektir.

 

Bu kısıtlama yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir şirket için çalışıyorsanız geçerlidir. Bu kısıtlama söz konusu şirketlere dijital ürün satışı yapma durumunda geçerli değildir (bu satışlardan elde ettiğiniz yıllık toplam gelir 100.000 ABD doları sınırını aşmadığı sürece).

 

3ds Max Indie’yi kullanabileceğiniz durumları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak adına size bazı örnek senaryolar hazırladık:

  • Dijital ürünler yapıp satıyorsunuz ve 100.000 ABD doları üzerinde gelire sahip bir oyun şirketi kullanıma hazır veya özel üretilmiş bir içerik sağlamanızı istedi. Sunulan "ürün" için size sabit bir fiyat ödeniyor. Bu durumda geliriniz 100.000 ABD doları sınırının altındaysa 3ds Max Indie kullanabilirsiniz. Ürünlere örnek olarak 3B modeller, dokular ve hatta işlenen görseller verilebilir.
  • Geliri 100.000 ABD doları üzerinde olan bir mimarlık şirketi, serbest çalışarak onlar için bir görselleştirme hazırlamanızı rica etti. Proje sona erene kadar size saatlik/günlük/haftalık bir ödeme sağlanıyorsa ve ortaya çıkacak olan varlık şirkete aitse 3ds Max Indie lisansı kullanamazsınız.

Aradaki temel fark, yaptığınız işin makul şartlar altında kendi işiniz olarak mı yoksa bir kurum altında çalışmak olarak mı değerlendirildiğidir. Kendi fikri mülkiyetinizi üretip satıyor ve yılda 100.000 ABD doları sınırının altında gelir elde ediyorsanız 3ds Max Indie kullanabilirsiniz. Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden bir şirket için çalışıyorsanız, kendiniz daha az gelir elde etseniz bile 3ds Max Indie kullanamazsınız. Yıllık 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden şirket ve sanatçıların ihtiyaç duydukları yazılımlar için tam ticari lisans tutarını ödemelerini bekliyoruz. 

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

Autodesk 3ds Max Indie aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

Asya Pasifik

Kuzey ve Güney Amerika

Avrupa

Afrika ve Orta Doğu