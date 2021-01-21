Nasıl satın alınır?
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Autodesk 3ds Max profesyonel 3B modelleme, görüntü oluşturma ve animasyon yazılımı, geniş dünyalar ve birinci sınıf tasarımlar oluşturmanıza olanak tanır.
Güçlü modelleme araçlarıyla ortamlara ve manzaralara hayat verin.
Pratik doku ve gölgelendirme araçlarıyla ince ayrıntılara sahip tasarımlar ve aksesuarlar oluşturun.
Tasarımlarda tam kontrolle profesyonel kalitede görüntüleri yineleyin ve üretin.
Autodesk hem bireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Account Hesaplarında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Ürün ve güncellemeleri nasıl indireceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinin.
Autodesk yazılımlarının ücretsiz deneme sürümleri, sınırlı bir süre (genellikle 30 gün) için en son sürümlerin tüm özelliklerini keşfetme olanağı verir. Ücretsiz deneme sürümünü iptal etmek için, deneme süresi sona ermeden otomatik yenilemeyi kapatın. Deneme sürecinin başında herhangi bir ödeme yöntemi seçmediyseniz deneme sürümünüz süresi bittiğinde otomatik olarak sonlandırılacaktır.
Deneme süresini uzatamazsınız. Kısa süreli ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alabilir ve otomatik yenilemeyi kapatarak ücretli abonelik süresini sadece bir ay tutabilir veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex tokeni satın alabilirsiniz.
Yükleme veya ürün indirme işleminiz başarısız olursa bunun yerine Tarayıcıdan İndirme yöntemini kullanmayı deneyin (macOS'ta mevcut değildir). Açılır pencere engelleyicileri devre dışı bırakmanızı ve Chrome veya Explorer gibi farklı bir tarayıcı denemenizi öneririz. Daha fazla çözüm için Autodesk ürün indirme sorunlarını giderme (İngilizce) kılavuzumuza göz atın.
Öğrenci ve eğitimciler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı erişebilir ve uygun oldukları sürece bu süreyi yenileyebilirler. Öğrenci veya eğitimciyseniz, Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz 3ds Max yazılımına erişebilirsiniz.
Deneme yazılımınızı başlatın ve deneme ekranında Şimdi Abone Ol seçeneğine tıklayın veya 3ds Max ürün merkezini ziyaret edin. Aboneliğinizi satın alırken, ücretsiz deneme sürümünüzde oturum açmak için kullandığınız e-posta adresini ve parolayı girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.