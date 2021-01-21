Autodesk hem bireysel kullanıcılar hem de yöneticiler için indirme ve yükleme talimatları sağlar. Bireysel kullanıcılar, Autodesk Account Hesaplarında veya eğitim sitelerinde oturum açmalıdır. Ürününüzü bulun ve İndirmeleri Görüntüle'ye tıklayın. Sürümü, platformu, dili ve ardından bir indirme yöntemini seçin. Ürün ve güncellemeleri nasıl indireceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinin.