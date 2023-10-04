Nasıl satın alınır?
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Artık yeni mezunlar, serbest çalışanlar, hobi amaçlı kullanıcılar ve 3B sanatçıları Maya® yazılımlarına daha uygun maliyetle ulaşabiliyor. Okuldan yeni mezun olduysanız, bağımsız sanatçıysanız veya olağanüstü 3B tasarımlar yapmayı seviyorsanız Maya Indie aboneliği satın alma şartlarını karşılıyor olabilirsiniz. Uygun maliyetle profesyoneller gibi tasarım yapın.
Not: Bu teklif belirli kısıtlamalara tabidir.
Daha fazla ayrıntı için lütfen sık sorulan sorular (SSS) bölümümüze bakın.
Aşağıdaki "Maya Indie Satın Al" düğmesine tıklayarak, Maya Indie'ye erişmek için uygunluk gereksinimlerini karşıladığımı onaylıyorum.
Uygun olmadığınız tespit edilirse Autodesk, Maya Indie aboneliğinizi askıya alabilir veya sonlandırabilir.
Resim Peter Sandeman tarafından sağlanmıştır
Görsel Megalis VFX tarafından sağlanmıştır
Resim Lee Grigs tarafından sağlanmıştır
Resim Alexandre Mougenot tarafından sağlanmıştır
Aşağıdaki gereklilikleri karşılamanız durumunda Maya Indie’ye abone olabilirsiniz.
Maya Indie, Maya'nın tam yazılım sürümüyle aynı özelliklere ve işlevlere sahiptir.
Maya Indie için ücretsiz deneme seçeneği yoktur ancak Maya'nın ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur.
Maya Indie yalnızca standart Autodesk e-mağaza sitelerinde satışa sunulmuştur. Listeye şuradan ulaşabilirsiniz: Maya Indie.
Maya Indie yalnızca yıllık abonelik olarak sunulmaktadır.
Yalnızca uygun eğitim kurumları ve şu anda öğrenci olanlar öğrenci lisansı için uygundur. Öğrenci lisansı yalnızca öğrenme, öğretim veya araştırma amacıyla kullanılabilir. Maya Indie ticari, profesyonel veya diğer kâr amaçlı şekillerde kullanılabilir.
Diğer Autodesk aboneliklerine benzer şekilde, Maya Indie, otomatik yenileme kullanılamadığı için aboneliğin manuel olarak yenilenmesi gereken Hindistan ve Çin e-mağazaları hariç, sözleşme süresinin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Otomatik yenileme ayarlarını yönetme hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz
Bir Öğrenci lisansının aksine, uygunluk gerekliliklerini karşıladığınız sürece (1. soruya bakın) Maya Indie ticari amaçlarla kullanılabilir.
Maya Indie, entegre Arnold görüntüleyici dahil, tam sürümde olan özellik ve işlevlerin tamamına sahiptir.
Sözleşme bir model veya görüntülenmiş içerik gibi belirli bir dijital ürün için yapıldıysa ve ürün 100.000* ABD doları sınırının altında bir değere sahipse Maya Indie’yi kullanabilirsiniz.
Fakat şirket sizinle proje üzerinde çalışacağınız süre için sözleşme imzaladıysa, proje üzerinde çalıştığınız süre boyunca tam ticari lisans satın alınmalıdır.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.
Oyununuz 100.000* ABD doları sınırı üzerinde ödenek aldıysa Maya Indie’yi kullanamazsınız. Bu durumda Maya’nın tam ticari sürümlerini kullanmanız gerekir.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.
Tüzel kişilik sahibi değilseniz ve ek projeden elde ettiğiniz brüt gelir 100.000* ABD doları sınırının altındaysa her biriniz Maya Indie kullanabilirsiniz.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.
Evet, gelirleriniz 100.000* ABD dolarına ulaşana kadar Maya Indie'yi kullanabilirsiniz. Sonrasında Maya'nın tam ticari sürümüne geçersiniz.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.
Autodesk Maya Indie, bağımsız sanatçılara ticari projelerinde Maya'yı kullanmak için daha uygun fiyatlı bir yol sunmayı amaçlamaktadır. Fakat yılda 100.000 ABD doları* üzerinde gelir kazanan kişiler veya kurumlar tarafından ya da 100.000 ABD doları üzerinde bütçeye sahip projelerde kullanılamaz.
Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir kurum için çalışıyorsanız, serbest veya sözleşmeli ya da yarı zamanlı veya tam zamanlı bir çalışan olsanız da Maya Indie lisansı alamazsınız. Bu durumda tam abonelik lisansı kullanmanız gerekir. Bunun için şirketiniz size bir lisans sağlayabilir veya kendiniz lisans satın alabilirsiniz (bunun tutarı şirketiniz tarafından ödenebilir). Buradaki amaç, şirketlerin projelerinde kullandıkları Autodesk yazılım lisanslarına para ödememesini önlemektir.
Bu kısıtlama yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir şirket için çalışıyorsanız geçerlidir. Bu kısıtlama söz konusu şirketlere dijital ürün satışı yapma durumunda geçerli değildir (bu satışlardan elde ettiğiniz yıllık toplam gelir 100.000 ABD doları sınırını aşmadığı sürece).
Maya Indie’yi kullanabileceğiniz durumları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak adına size bazı örnek senaryolar hazırladık:
Aradaki temel fark, yaptığınız işin makul şartlar altında kendi işiniz olarak mı yoksa bir kurum altında çalışmak olarak mı değerlendirildiğidir. Kendi fikri mülkiyetinizi üretip satıyor ve yılda 100.000 ABD doları sınırının altında gelir elde ediyorsanız Maya Indie kullanabilirsiniz. Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden bir şirket için çalışıyorsanız, kendiniz daha az gelir elde etseniz bile Maya Indie kullanamazsınız. Yıllık 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden şirket ve sanatçıların ihtiyaç duydukları yazılımlar için tam ticari lisans tutarını ödemelerini bekliyoruz.
*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.