Autodesk Maya Indie

Profesyonel araçlara uygun bir fiyata erişin

Resim Gal Yosef tarafından sağlanmıştır

Video Gal Yosef tarafından sağlanmıştır

Maya Indie ile hayal gücünüzü özgür bırakın

Artık yeni mezunlar, serbest çalışanlar, hobi amaçlı kullanıcılar ve 3B sanatçıları Maya® yazılımlarına daha uygun maliyetle ulaşabiliyor. Okuldan yeni mezun olduysanız, bağımsız sanatçıysanız veya olağanüstü 3B tasarımlar yapmayı seviyorsanız Maya Indie aboneliği satın alma şartlarını karşılıyor olabilirsiniz. Uygun maliyetle profesyoneller gibi tasarım yapın.

Resim Volkan Kaçar tarafından sağlanmıştır

Gereksinimleri karşılıyor musunuz?

  • Yaratıcı çalışmalardan elde ettiğiniz yıllık brüt gelir 75.000 ABD dolarından az olmalıdır
  • Lisans 100.000 ABD doları üzerinde değere sahip hiçbir projede kullanılamaz.
  • Kullanıcı veya kuruluş başına yalnızca bir lisans kullanılabilir. 
  • Teklif bu ülkelerde geçerlidir.

Not: Bu teklif belirli kısıtlamalara tabidir.

Daha fazla ayrıntı için lütfen sık sorulan sorular (SSS) bölümümüze bakın.

Aşağıdaki "Maya Indie Satın Al" düğmesine tıklayarak, Maya Indie'ye erişmek için uygunluk gereksinimlerini karşıladığımı onaylıyorum.

Uygun olmadığınız tespit edilirse Autodesk, Maya Indie aboneliğinizi askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Maya Indie ile yapabilecekleriniz

Maya Indie'yi kullanmaya başlayın

Resim Alexandre Mougenot tarafından sağlanmıştır

Sık sorulan sorular (SSS)

Maya Indie'ye Kimler abone olabilir?

Aşağıdaki gereklilikleri karşılamanız durumunda Maya Indie’ye abone olabilirsiniz. 

  • Kullanıcıların/Kuruluşların yaratıcı çalışmadan elde ettikleri yıllık brüt gelirleri ülkeniz için belirlenen maksimum eşiği aşmamalıdır
  • Lisansı 100.000 ABD doları üzerinde değere sahip hiçbir projede kullanamazsınız 
  • Kullanıcı ya da kuruluş başına yalnızca bir (1) lisans kullanılabilir 
  • Autodesk Maya Indie yalnızca şu ülkelerde kullanıma uygundur
  • Ek uygunluk gereksinimleriyle ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın 

Maya Indie'ye nereden erişebilirim?

Maya Indie için çevrimiçi abonelik satın alabilirsiniz.

Bir Maya İndie abonesi olarak abonelik avantajlarından yararlanabilir miyim?

Evet, aboneler bir Autodesk aboneliğinin avantajlarından yararlanabilir.

Maya Indie, yazılımın kırpılmış bir sürümü mü?

Maya Indie, Maya'nın tam yazılım sürümüyle aynı özelliklere ve işlevlere sahiptir.

Maya Indie için ücretsiz bir deneme sürümü var mı?

Maya Indie için ücretsiz deneme seçeneği yoktur ancak Maya'nın ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur. 

Maya Indie dünya çapında mı satışa sunuldu?

Maya Indie yalnızca standart Autodesk e-mağaza sitelerinde satışa sunulmuştur. Listeye şuradan ulaşabilirsiniz: Maya Indie.

Maya Indie'ye aylık olarak abone olabilir miyim?

Maya Indie yalnızca yıllık abonelik olarak sunulmaktadır.

Maya Indie'nin Maya'nın öğrenci sürümünden farkı nedir?

Yalnızca uygun eğitim kurumları ve şu anda öğrenci olanlar öğrenci lisansı için uygundur. Öğrenci lisansı yalnızca öğrenme, öğretim veya araştırma amacıyla kullanılabilir. Maya Indie ticari, profesyonel veya diğer kâr amaçlı şekillerde kullanılabilir.

Yıllık Maya Indie aboneliğimin sonunda ne olur?

Diğer Autodesk aboneliklerine benzer şekilde, Maya Indie, otomatik yenileme kullanılamadığı için aboneliğin manuel olarak yenilenmesi gereken Hindistan ve Çin e-mağazaları hariç, sözleşme süresinin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Otomatik yenileme ayarlarını yönetme hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz

Maya Indie kullanıcı lisansımı ticari amaçlarla kullanabilir miyim?

Bir Öğrenci lisansının aksine, uygunluk gerekliliklerini karşıladığınız sürece (1. soruya bakın) Maya Indie ticari amaçlarla kullanılabilir.

Maya Indie, Arnold görüntüleyicisini içeriyor mu?

Maya Indie, entegre Arnold görüntüleyici dahil, tam sürümde olan özellik ve işlevlerin tamamına sahiptir.

Serbest çalışıyorum ve brüt geliri 100.000 ABD doları üzerinde olan bir stüdyoyla sözleşmem var. Maya Indie'yi kullanabilir miyim?

Sözleşme bir model veya görüntülenmiş içerik gibi belirli bir dijital ürün için yapıldıysa ve ürün 100.000* ABD doları sınırının altında bir değere sahipse Maya Indie’yi kullanabilirsiniz.

 

Fakat şirket sizinle proje üzerinde çalışacağınız süre için sözleşme imzaladıysa, proje üzerinde çalıştığınız süre boyunca tam ticari lisans satın alınmalıdır.  

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

Henüz hiç gelir sağlamayan bağımsız bir oyun üzerinde çalışıyorum. Fakat 100.000 ABD doları üzerinde ödenek aldım. Maya Indie için hala uygun muyum?

Oyununuz 100.000* ABD doları sınırı üzerinde ödenek aldıysa Maya Indie’yi kullanamazsınız. Bu durumda Maya’nın tam ticari sürümlerini kullanmanız gerekir.

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

Asıl işimizin haricinde ek bir proje üzerinde çalışan küçük bir sanatçı grubuyuz. Asıl işimizden her birimizin sağladığı gelir 100.000 ABD doları sınırını aşıyor. Ek projemiz için tüzel kişilik sahibi değiliz.  Yan projemizden elde edilen gelir 100.000 ABD Doları'ndan azsa, Maya Indie için uygun muyuz?

Tüzel kişilik sahibi değilseniz ve ek projeden elde ettiğiniz brüt gelir 100.000* ABD doları sınırının altındaysa her biriniz Maya Indie kullanabilirsiniz.

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

Serbest çalışıyorum ve şu an o tutara ulaşmamış olsa da geliri sonunda 100.000 ABD dolarını aşacak bir projem var. Maya Indie'yi kullanmaya devam edebilir miyim?

Evet, gelirleriniz 100.000* ABD dolarına ulaşana kadar Maya Indie'yi kullanabilirsiniz. Sonrasında Maya'nın tam ticari sürümüne geçersiniz.

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

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Ek uygunluk koşulları

Maya Indie için uygunluk gereksinimleri hakkında daha fazla ayrıntı var mı?

Autodesk Maya Indie, bağımsız sanatçılara ticari projelerinde Maya'yı kullanmak için daha uygun fiyatlı bir yol sunmayı amaçlamaktadır. Fakat yılda 100.000 ABD doları* üzerinde gelir kazanan kişiler veya kurumlar tarafından ya da 100.000 ABD doları üzerinde bütçeye sahip projelerde kullanılamaz.  

 

Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir kurum için çalışıyorsanız, serbest veya sözleşmeli ya da yarı zamanlı veya tam zamanlı bir çalışan olsanız da Maya Indie lisansı alamazsınız. Bu durumda tam abonelik lisansı kullanmanız gerekir. Bunun için şirketiniz size bir lisans sağlayabilir veya kendiniz lisans satın alabilirsiniz (bunun tutarı şirketiniz tarafından ödenebilir). Buradaki amaç, şirketlerin projelerinde kullandıkları Autodesk yazılım lisanslarına para ödememesini önlemektir.

 

Bu kısıtlama yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir kazanan bir şirket için çalışıyorsanız geçerlidir. Bu kısıtlama söz konusu şirketlere dijital ürün satışı yapma durumunda geçerli değildir (bu satışlardan elde ettiğiniz yıllık toplam gelir 100.000 ABD doları sınırını aşmadığı sürece).

Maya Indie’yi kullanabileceğiniz durumları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak adına size bazı örnek senaryolar hazırladık:

  • Dijital ürünler yapıp satıyorsunuz ve 100.000 ABD doları üzerinde gelire sahip bir oyun şirketi kullanıma hazır veya özel üretilmiş bir içerik sağlamanızı istedi. Sunulan "ürün" için size sabit bir fiyat ödeniyor. Bu durumda geliriniz 100.000 ABD doları sınırının altındaysa Maya Indie kullanabilirsiniz. Ürünlere örnek olarak 3B modeller, dokular ve hatta işlenen görseller verilebilir.
  • Geliri 100.000 ABD doları üzerinde olan bir mimarlık şirketi, serbest çalışarak onlar için bir görselleştirme hazırlamanızı rica etti. Proje sona erene kadar size saatlik/günlük/haftalık bir ödeme sağlanıyorsa ve ortaya çıkacak olan varlık şirkete aitse Maya Indie lisansı kullanamazsınız.

Aradaki temel fark, yaptığınız işin makul şartlar altında kendi işiniz olarak mı yoksa bir kurum altında çalışmak olarak mı değerlendirildiğidir. Kendi fikri mülkiyetinizi üretip satıyor ve yılda 100.000 ABD doları sınırının altında gelir elde ediyorsanız Maya Indie kullanabilirsiniz. Yılda 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden bir şirket için çalışıyorsanız, kendiniz daha az gelir elde etseniz bile Maya Indie kullanamazsınız. Yıllık 100.000 ABD doları üzerinde gelir elde eden şirket ve sanatçıların ihtiyaç duydukları yazılımlar için tam ticari lisans tutarını ödemelerini bekliyoruz. 

 

*Sınır, kullanılan ülkeye göre değişiklik gösterir.

Autodesk Maya Indie aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

Asya Pasifik

Kuzey ve Güney Amerika

Avrupa

Afrika ve Orta Doğu