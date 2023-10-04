Autodesk Indie Yazılımları

Autodesk Maya Indie ve Autodesk 3ds Max Indie ile

profesyonel araçlara uygun bir fiyata erişin

Resim Volkan Kaçar tarafından sağlanmıştır

Autodesk Indie Yazılımlarına aşağıdan erişebilirsiniz

Viking müzik dinliyor ve dans ediyor

Autodesk Maya Indie

Uygun bir fiyatla güçlü animasyon ve VFX araçlarına erişerek gerçekçi karakter animasyonları yapın ve ayrıntılı efektler oluşturun.

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Resim Gal Yosef tarafından sağlanmıştır

Elinde bir değnek olan büyücü

Autodesk 3ds Max Indie

Sağlam modelleme, dokulandırma ve gölgelendirme araçlarıyla devasa dünyaları ve yüksek kaliteli tasarımları uygun bir fiyata modelleyin.

 

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Resim Gal Yosef tarafından sağlanmıştır