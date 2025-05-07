* Nem todos os produtos, recursos, serviços ou benefícios estão disponíveis com o Flex. Todas as taxas de token listadas acima são por usuário. Os tokens expiram trezentos e sessenta e cinco (365) dias após a data de compra, e nenhum crédito, reembolso ou outra acomodação será fornecida pela Autodesk com relação à expiração do token. No momento, os tokens de um pacote de tokens não podem ser divididos entre várias equipes. A Autodesk pode, a qualquer momento, modificar as taxas de tokens, e essas modificações serão aplicadas de forma prospectiva.

** Todos os preços são apenas para fins de estimativa. Os preços são mostrados em moeda local e são baseados em US$ 3 de preço sugerido de venda global por token em 7 de setembro de 2021. O SRP não inclui licença ou provisão para instalação, e os preços podem não refletir impostos ou preços por volume. Entre em contato com seu representante ou parceiro Autodesk para obter os preços exatos em sua região.