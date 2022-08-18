汽車、運輸和供應鏈
成為運輸和交通行動產業的佼佼者
Autodesk 協助創新的交通行動業者在充滿挑戰的市場需求中保持競爭力
由 PIX Moving 授權使用
不確定的技術驅動因素不僅顛覆了汽車、運輸和交通行動產業，也將它們融合在一起。隨著永續交通行動解決方案的出現，我們提供敏捷應對的方法，讓您信心滿滿地迎接下一個重大突破。
「Autodesk 為我們提供十分出色的解決方案，它讓我們在同一個熟悉的工作區裡面，完成從草圖到刀具發佈的一系列設計工作。」
- James Searle，Luchid Motors 數位設計經理
衍生式設計利用人工智慧，讓工程師為汽車和運輸產業創造更輕、更堅固且更具永續性的元件。 此尖端技術可協助 OEM 和供應商更快地開發更好的零件，同時符合安全標準和環境法規。
探索適用於汽車與運輸業的更多選項
Autodesk Simulation 提供快速、準確且彈性的解決方案，可預測、驗證及最佳化您的設計，協助 CAE 分析師、設計師和工程師製造優異的產品。
全方位的軟體集，可讓您設計及製造汽車產業所需的刀具、設備、夾具和固定裝置。
Autodesk 提供資料和流程管理，可因應您的業務需求，將人員、流程和資料連結在一起，以確保您所有業務系統的一致性。
Autodesk 提供了各種軟體解決方案。我們為設計工作室提供概念設計、視覺化、專案管理和協同合作解決方案。我們還提供進階製造解決方案，用於機械零件和夾具設計、CAM、資料管理和模擬。我們也為各種規模的工廠提供完整的解決方案，協助他們將工廠佈局、設計和規劃與建築資訊模型緊密連結。
汽車製造軟體用於加工、列印、檢驗、模擬和製造零件。軟體會以虛擬方式模擬製造流程，然後控制機器來進行實際的製造流程。
在設計工作室內，您可以透過專案管理解決方案，在概念設計、技術曲面處理和視覺化應用程式之間流暢地交換資料，並將所有內容連結在一起。對於製造來說，所有資料將來自於四面八方，並且可用於決定個別的製造流程，一直到整個工廠的規劃和建造過程都是如此。
出於對多樣化和電氣化的需求，導致汽車公司必須加快重複作業的處理速度，並重新構思內裝設計。我們在設計解決方案中提供高效的工具和自動化技術，協助客戶更快建立概念，進而縮短新車型的上市時間。