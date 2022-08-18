Autodesk 提供了各種軟體解決方案。我們為設計工作室提供概念設計、視覺化、專案管理和協同合作解決方案。我們還提供進階製造解決方案，用於機械零件和夾具設計、CAM、資料管理和模擬。我們也為各種規模的工廠提供完整的解決方案，協助他們將工廠佈局、設計和規劃與建築資訊模型緊密連結。