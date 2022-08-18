汽車、運輸和供應鏈

成為運輸和交通行動產業的佼佼者

Autodesk 協助創新的交通行動業者在充滿挑戰的市場需求中保持競爭力

由 PIX Moving 授權使用

汽車、運輸和交通行動產業的未來

不確定的技術驅動因素不僅顛覆了汽車、運輸和交通行動產業，也將它們融合在一起。隨著永續交通行動解決方案的出現，我們提供敏捷應對的方法，讓您信心滿滿地迎接下一個重大突破。

觀看影片 (2:36 分鐘)

Autodesk 推動汽車與運輸業發展

  • 「Autodesk 為我們提供十分出色的解決方案，它讓我們在同一個熟悉的工作區裡面，完成從草圖到刀具發佈的一系列設計工作。」
    - James Searle，Luchid Motors 數位設計經理


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  • 「透過採用衍生式和參數式設計，加上工業機器人、3D 列印和人工智慧的助力，讓我們足足減少了 90% 的汽車零件。」
    - Angelo Yu，PIX Moving 執行長


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  • 「很多人低估了數位協調模型的前瞻性，它不僅僅是規劃的基礎，更會在整個建築生命週期與我們形影不離。」
    - Till Moczarski，Digital Planning 保時捷專案經理


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汽車與運輸業生態系統解決方案

資料集由 Genesis Design 授權使用

敏捷的設計工作室

瞭解新一代設計、視覺化和虛擬實境解決方案如何協助您建立引人入勝、讓客戶眼前一亮的設計。

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進階製造

Autodesk 提供領先業界的銑削、成型、增材與減材軟體，協助 OEM 和汽車供應商設計和製造為其產業及客戶服務的元件、模具、工具及鑄模。

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BIM 與數位工廠的融合

從初始生產概念開發到持續營運改進，Autodesk 工具可讓整個生產團隊聚集在一起，協助您規劃、建置和管理高效的工廠。

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AI 驅動設計

衍生式設計利用人工智慧，讓工程師為汽車和運輸產業創造更輕、更堅固且更具永續性的元件。 此尖端技術可協助 OEM 和供應商更快地開發更好的零件，同時符合安全標準和環境法規。

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為供應鏈提供靈活的解決方案

技術顛覆和市場波動迫使供應商適應持續變化。 我們的靈活解決方案在整個產品開發生命週期中推動創新和營運效率。

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更多解決方案

探索適用於汽車與運輸業的更多選項

  • 模擬

    Autodesk Simulation 提供快速、準確且彈性的解決方案，可預測、驗證及最佳化您的設計，協助 CAE 分析師、設計師和工程師製造優異的產品。

    Autodesk Simulation

  • 刀具和設備

    全方位的軟體集，可讓您設計及製造汽車產業所需的刀具、設備、夾具和固定裝置。

    機械設計解決方案 (英文)

  • 資料管理

    Autodesk 提供資料和流程管理，可因應您的業務需求，將人員、流程和資料連結在一起，以確保您所有業務系統的一致性。

    PLM/PDM 解決方案 (英文)

適用於汽車與運輸業的 Autodesk 軟體

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常見問題 (FAQ)

Autodesk 提供了各種軟體解決方案。我們為設計工作室提供概念設計、視覺化、專案管理和協同合作解決方案。我們還提供進階製造解決方案，用於機械零件和夾具設計、CAM、資料管理和模擬。我們也為各種規模的工廠提供完整的解決方案，協助他們將工廠佈局、設計和規劃與建築資訊模型緊密連結。

汽車製造軟體用於加工、列印、檢驗、模擬和製造零件。軟體會以虛擬方式模擬製造流程，然後控制機器來進行實際的製造流程。

在設計工作室內，您可以透過專案管理解決方案，在概念設計、技術曲面處理和視覺化應用程式之間流暢地交換資料，並將所有內容連結在一起。對於製造來說，所有資料將來自於四面八方，並且可用於決定個別的製造流程，一直到整個工廠的規劃和建造過程都是如此。

出於對多樣化和電氣化的需求，導致汽車公司必須加快重複作業的處理速度，並重新構思內裝設計。我們在設計解決方案中提供高效的工具和自動化技術，協助客戶更快建立概念，進而縮短新車型的上市時間。