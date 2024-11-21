ACWA Robotics 的自主機器人為水資源韌性規劃可行之路

世界各地的供水系統莫不承受重大壓力。每年，隨著人口增長和更多建築物增加，老舊管道就會更顯老化。在美國，數兆加侖飲用水因漏水和管道破損而流失，潛在的維修費用更是令人震驚 — 未來 20 年，僅僅用於修復美國陷入困境的供水網路費用就高達 6250 億美元。

氣候變化只會使問題變得更遭，因為取得清潔用水已經成為緊迫的全球問題。今年，約翰尼斯堡的水龍頭乾涸無水，而墨西哥城則因主管道與支管道連接問題而損失高達 40% 的水資源。

不過，希望就在眼前：世界各地的設計與製造公司都在優先實作永續發展，應對嚴重的環境問題。據 Autodesk 2024 State of Design & Make (英文) 報告稱，各行各業有 97% 的公司正在採取行動改善永續發展。他們正在投入技術來實現環境目標，並創造機會開發創新解決方案和開拓全新業務。

法國新創公司 ACWA Robotics 就是其中之一。該公司開發機器人解決方案來處理水資源產業面臨的嚴峻挑戰。他們運用機器人在管道系統中巡檢並收集資料，以提升水資源的管理效率。