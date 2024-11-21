表演捕捉過程中的關鍵要素仍然是表演，演員以角色的身分來表現動作和行為。在《雙城奇謀》和《王者再臨》中，咕嚕這個角色之所以如此出色，主要是 Serkis 對於膽怯、尖酸刻薄個性的發掘。在《猩球崛起：王國誕生》中，主演 Owen Teague 在靈長類動物保護區學習猿猴的動作，讓他的表演更加真實。

當 Serkis 向媒體介紹即將上映的《魔戒》電影系列新作《獵殺咕嚕》時，他表示這項技術其實是一種解放。他說：「現在已經達到一個層次，表演的作者身分讓您可以更進一步深入內化，而不會有任何過度表演的感覺。這項技術現在顯然在更大且更深的層面上發揮著作用。」

但現在必須注意一點，就是導演可以在表演的同時在平板電腦上觀看場景，並將角色裝備即時套用到表演捕捉資料上。Winquist 表示：「電影製片人不需要專注於『猿人感』，我們可以進行各種後製調整，例如增加角色身高或和諧地融入畫面。最需要關注的是演員臉部的細微變化以及最微妙的微調。我所擔心的是，這會抹去那些使人類表演獨具一格的粗糙界線。如果導演因為他們看到的是一個應用了即時低解析度代理臉部裝備的近似值，而無法看到這一點，就無法獲得所需的資訊來決定是第 5 次還是第 6 次的拍攝效果更好。」

Winquist 補充道，無論技術有多好，導演和動畫師都需要真正看到演員的表演，僅僅幾個像素的微妙眼球移動，就能讓每個人都看到「思維流轉」。

在拍攝現場的表演捕捉與後期製作的 CGI 增強之間，可以取得完美平衡。Winquist 表示：「有時候，我們必須發明一些導演在拍攝當天因為某些原因而沒有拍到的東西。他們說電影的真正製作是在剪輯室裡，經常有人說『如果當時取得了現在擁有的知識，我們就可以用不同的方式來拍攝，但是，嘿，Wētā FX，您能幫幫我們嗎？』」

同樣的，一切都回歸到表演上。他繼續說道：「我們的動畫師都非常有才華，但在導演和演員之間有種獨特的關聯。那種實驗性創作就是在當下發生的。如果交給 VFX 團隊處理，哪怕只需要幾個小時，仍然需要一定的延遲時間才能完成更新。到那時，那種只有在片場才會發生的魔力，那種即興的感覺就消失的無影無蹤了。」