他們構想地標建築。 您挑起設計重擔。

建築師確立願景，工程師使其變為可能。Autodesk 工具可協助工程師消除障礙，讓所有人都能保持同步，進而將計畫變為現實。最終成為長久高效且簡潔的解決方案。

Quay Quarter Tower, 圖片來源：Adam Mørk

Flat metal HVAC ducts running along glass ceiling in industrial building

他們看到的是公用設施。您在工作中看到的是設計。

平衡強度、穩定性和成本。打造無縫高效的系統。合理配置線材管路。提供更精確、可營造的設計。

使用 Autodesk 軟體，您可能提供最簡潔高效且永續的解決方案，同時在每個階段 (從設計到營造，再到最終交付) 均實現最佳化。

人們可能永遠無法明白或瞭解您所策劃的系統，但 Autodesk 清楚地知道。我們願意隨時盡我們所能提供幫助。

助力建築工程成功的工具

機械配管

機械、電氣與衛工 (MEP) 工程

設計和分析整合式 HVAC、電氣和衛工系統

 

瞭解 MEP 工程
結構接頭

結構設計與工程

策劃永續、安全、實用且耐用的鋼或混凝土結構。

 

瞭解結構工程 (英文)
一名女性站在城市景觀模型前景

使用數位式專案交付，讓所有人和事務保持統一

與所有專案關係人即時協同合作，以保持一致。在雲端將資料、流程和團隊連接起來，使協調得到改善、衝突和重複工作減少，並且建置環境更佳。

瞭解公司如何重新思考建築工程專案

BG&E 將提升其水準

澳大利亞公司 BG&E 使用 Autodesk 自動化和分析工具創造競爭優勢，為最具挑戰性的專案提供卓越的技術。

觀賞影片 (4:15 分鐘)

「技術成熟的 BIM」可協助減少 530K 噸的 CO2 排放

Bravida 採用技術成熟的 BIM，承接其歷史上最大的專案，減少了設計時間、材料成本以及 CO2 排放。

觀賞影片 (2:47 分鐘)

卓越工程師數量增加

Graef 工程師使用尖端自動化技術進行設計和細部製作。這種實操體驗是吸引並留住人才的主要技能演練。

閱讀成功案例

為什麼選擇 Autodesk 來實作您的建築工程專案
由建築工程專業人士檢驗的鋼管

減少重複工作，激發獨創性

Autodesk 工具為大規模自動化和協同合作開啟了大門。進階分析工具可以測試設計選項，以最大程度地減少材料、提高效能，並縮短專案進度表。

 

「共用模型可減少重複工作，讓團隊有更多時間進行設計，也可以消除在解譯圖面時發生的大量人為錯誤。」

 

— Hatfield Group 公司的 PE、AIA、LEED AP 創辦者，Erleen Hatfield

起重機吊籃中的工人正在檢查暴露在外的絕緣材料旁邊的建築物側嵌板

全面降低風險和可營造性問題

使用 3D，您可以分析結構和系統，並在建置前瞭解建築在現實世界中的效果如何。您可以對設計進行測試和修正，同時改進整體專案交付水平。

 

「我們過去每週有 30 個工址問題，在專案結束時最多可修正 300 個物件。最近，我們的整個專案有大約 30 個工址問題。這大幅減少了我們修正問題的工作量。」

 

— Canam 設計工程師，Dominick Paradis

會議室中的工程師在大螢幕上檢視 Revit 建築模型

吸引並留住人才

使用數位工作流程，您可以更輕鬆地練習在設計品質、成本和速度方面取得優異成效。如果您想要吸引並留住重要客戶和頂尖人才，採用最先進的技術是最佳做法。

 

「如果您能夠用這些創新的行業工具來培養年輕工程師，就能讓他們一生都追隨您。」

 

— Pinnacle Infotech 工程部門主管，Chip Branscom
具有鋼結構、起重機和數台挖掘機的建築工址

「Greaf 透過整合式 BIM 工作流程和對內部專業知識的支援，提高了生產力和客戶滿意度，同時還將專案時程縮短了數月」

— Graef 負責人，Michael Vogel

Autodesk 建築工程產品

Architecture, Engineering & Construction Collection

適合設計師、工程師和承包商的強大 BIM 和 CAD 工具，包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D、Autodesk Forma 及更多產品

產品詳細資料
AutoCAD

適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。

產品詳細資料
Revit

利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。

產品詳細資料
BIM Collaborate Pro

適用於建築、工程與營造團隊的雲端式設計共同製作、協同合作和協調軟體。「Pro 版」功能可在 Revit、Civil 3D 和 AutoCAD Plant 3D 中即時協同合作。

產品詳細資料
Advance Steel

用於製作鋼結構詳圖的 3D 建模軟體

產品詳細資料
Robot Structural Analysis Professional

進階 BIM 整合結構分析與代碼合規確認工具

產品詳細資料

需要協助？想要瞭解更多資訊？

請洽詢 Autodesk 專家，瞭解結構和 MEP 工程的軟體和工具。

常見問題

什麼是建築工程？

建築工程是工程的一個分支，負責建築的設計、營造和維護，包括其結構、電氣、機械與衛工系統。建築工程師負責確保建築物對於居住者而言是安全、有效且舒適的。他們與建築師、承包商和其他營造專業人士緊密合作，設計並實作滿足其客戶需求的建築系統。

Autodesk 擁有哪些建築工程解決方案？

Autodesk 提供數種建築工程解決方案，可協助建築師、工程師和營造專業人士設計和最佳化建築系統。例如：

  • Revit：建築資訊模型 (BIM) 軟體，可讓使用者設計建築系統並對其進行建模，包括 HVAC、衛工、電氣和結構系統。
  • AutoCAD MEP 工具集：專為滿足機械、電氣與衛工 (MEP) 專業人士的需求量身打造的製圖與設計軟體。
  • Autodesk CFD：計算流體動力學軟體，可協助設計師和工程師最佳化 HVAC 與其他建築系統的效能。
  • Insight：建築效能分析工具，可讓使用者模擬建築能源使用、採光和熱舒適度，以最佳化建築設計和作業。
  • BIM Collaborate Pro：雲端式協同合作平台，可協助團隊在設計、營造和營運階段協調與管理建築專案。

哪類工程師分組在建築工程下？

建築工程的一些重要領域包括：

  • 結構工程：這些工程師負責建築結構系統的設計和分析。它們確保建築結構良好，並可承受各種荷載和力。
  • 機械工程：這些工程師設計加熱、通風和空調 (HVAC) 系統，以及衛工和防火系統。它們還確保這些系統具有節能和環境永續性。
  • 電氣工程：這些工程師設計電氣系統，包括照明、電力和通訊系統。他們還確保這些系統是安全的，並符合建築法規與標準。

請注意，不同公司或組織可 能會為這些領域使用不同的名稱，並且這些領域的定義方式可能存在一些重疊或變化。

建築工程的最新技術和趨勢是什麼？

  • 建築資訊模型 (BIM) 是一種數位模型式技術，可讓建築師、工程師和營造專業人士在虛擬環境中針對建築專案進行協同合作。
  • 物聯網 (IoT) 是可連接到網際網路並可共用資料和相互通訊的各裝置組成的網路。在建築工程中，IoT 可用於提高能源效率、自動化建築系統，並提高居住舒適度。
  • 綠色建築實踐著重於設計和營造環境永續性、節約資源和能源的建築。這包括使用再生能源來源，例如太陽能，以及節能建築材料和技術。
  • 建築工程中可使用虛擬和增強實境技術，建立沉浸式體驗，讓專案關係人在營造開始前，視覺化建築設計並識別出潛在問題。
  • 3D 列印是透過放置連續的材料層，從數位模型建立三維物件的程序。在建築工程中，3D 列印可用於建立具有更高精確度和效率的複雜結構元件或建築模組。 

什麼是綠色或永續建築工程？

綠色或永續建築工程是建築設計、營造和營運的一種方法，旨在將建築對環境和人類健康的負面影響降到最低。這是透過使用再生能源來源、最佳化能源效率、減少耗水量，以及選取對環境影響小的材料來實現的。

 

綠色建築工程也會考量建築設計和營運的社會與經濟影響，例如居住者健康與舒適度，以及建築的生命週期成本。

 

綠色建築工程的一些特定功能包括：

 

  1. 節能加熱、通風和空調系統
  2. 再生能源來源，例如太陽能或風能
  3. 節水裝置和景觀
  4. 使用回收或環保的建築材料
  5. 建置自動化系統，用來最佳化能源使用和居住舒適度
  6. 室內空氣品質控制措施
  7. 適用於人類健康與保健的設計，例如自然採光和親自然設計。

 

整體而言，綠色建築工程旨在減少建築對環境的影響並促進永續發展。

Autodesk 軟體可協助解決建築工程中的哪些關鍵挑戰？

Autodesk 可提供一系列軟體解決方案，以解決建築工程中的各種挑戰。Autodesk 軟體可協助解決的一些關鍵挑戰包括：

 

  • 協同合作：BIM Collaborate Pro 可讓多個團隊成員同時處理專案，從而簡化協同合作並降低發生錯誤的風險。
  • 設計精確度：使用 Autodesk 軟體 (例如 Revit)，建築工程師可以建立精確詳細的建築 3D 模型，協助減少錯誤並確保最終設計滿足所有要求。
  • 專案管理：BIM Collaborate Pro 和 Autodesk Docs 可用於從頭到尾管理專案，包括排程、資源配置和成本追蹤。
  • 永續性：Revit 和 Autodesk Forma 等軟體可提供工具，用於分析建築的能源效能，讓工程師能夠識別出需要改進的區域，並設計更具永續性的建築。
  • 法規遵循：Robot Structural Analysis Professional 可協助確保建築設計符合當地的建築法規和條例，進而從而降低法律或財務處罰的風險。

建築工程與基礎建設工程有何不同？

建築工程是指建築及其內部系統 (例如加熱、通風和空調 (HVAC)、電氣和衛工系統) 的設計、營造、營運和維護。另一方面，基礎建設工程是指設計、營造、營運和維護大型公共工程，例如運輸系統 (道路橋樑機場鐵路)、供水與衛生系統和公共設施。雖然這兩個領域都涉及實體結構的設計和營造，但基礎建設工程專注於為更廣大社群服務的大型專案，而建築工程則更專注於個別結構本身。

Autodesk 是否為建築工程專業人士提供認證？

Autodesk 為建築工程專業人士提供數項認證。一個熱門的認證是 Autodesk Certified Professional: Revit for Structural Design 認證，專為使用 Autodesk Revit 進行結構工程和設計的專業人士而設計。此外，Autodesk 還為使用其軟體進行電氣或機械工程與設計的專業人士提供認證。這些認證包括 Autodesk Certified Professional: Revit for Electrical Design 認證和 Autodesk Certified Professional: Revit for Mechanical Design 認證。這些認證可展示專業人士對 Autodesk 軟體的熟練程度，並可成為就業市場上的寶貴資產。 

數位分身如何在建築工程中使用？

數位分身可用於建築工程，以建立實體建築的虛擬複本。然後，這些虛擬模型可用於模擬和測試各種情境 (例如能源消耗、溫度調節和空氣品質控制)，以最佳化建築效能。使用感應器和即時資料，數位分身還可以監控並偵測建築中的潛在問題，以便進行主動式維護和修復。數位分身也可在設計階段使用，以在營造前視覺化及測試建築設計，以便在早期發現並解決潛在問題。

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