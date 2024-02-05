建築工程是工程的一個分支，負責建築的設計、營造和維護，包括其結構、電氣、機械與衛工系統。建築工程師負責確保建築物對於居住者而言是安全、有效且舒適的。他們與建築師、承包商和其他營造專業人士緊密合作，設計並實作滿足其客戶需求的建築系統。
平衡強度、穩定性和成本。打造無縫高效的系統。合理配置線材管路。提供更精確、可營造的設計。
使用 Autodesk 軟體，您可能提供最簡潔高效且永續的解決方案，同時在每個階段 (從設計到營造，再到最終交付) 均實現最佳化。
人們可能永遠無法明白或瞭解您所策劃的系統，但 Autodesk 清楚地知道。我們願意隨時盡我們所能提供幫助。
與所有專案關係人即時協同合作，以保持一致。在雲端將資料、流程和團隊連接起來，使協調得到改善、衝突和重複工作減少，並且建置環境更佳。
澳大利亞公司 BG&E 使用 Autodesk 自動化和分析工具創造競爭優勢，為最具挑戰性的專案提供卓越的技術。
Bravida 採用技術成熟的 BIM，承接其歷史上最大的專案，減少了設計時間、材料成本以及 CO2 排放。
Autodesk 工具為大規模自動化和協同合作開啟了大門。進階分析工具可以測試設計選項，以最大程度地減少材料、提高效能，並縮短專案進度表。
「共用模型可減少重複工作，讓團隊有更多時間進行設計，也可以消除在解譯圖面時發生的大量人為錯誤。」
— Hatfield Group 公司的 PE、AIA、LEED AP 創辦者，Erleen Hatfield
使用 3D，您可以分析結構和系統，並在建置前瞭解建築在現實世界中的效果如何。您可以對設計進行測試和修正，同時改進整體專案交付水平。
「我們過去每週有 30 個工址問題，在專案結束時最多可修正 300 個物件。最近，我們的整個專案有大約 30 個工址問題。這大幅減少了我們修正問題的工作量。」
— Canam 設計工程師，Dominick Paradis
使用數位工作流程，您可以更輕鬆地練習在設計品質、成本和速度方面取得優異成效。如果您想要吸引並留住重要客戶和頂尖人才，採用最先進的技術是最佳做法。
「如果您能夠用這些創新的行業工具來培養年輕工程師，就能讓他們一生都追隨您。」
— Pinnacle Infotech 工程部門主管，Chip Branscom
— Graef 負責人，Michael Vogel
建築工程是工程的一個分支，負責建築的設計、營造和維護，包括其結構、電氣、機械與衛工系統。建築工程師負責確保建築物對於居住者而言是安全、有效且舒適的。他們與建築師、承包商和其他營造專業人士緊密合作，設計並實作滿足其客戶需求的建築系統。
Autodesk 提供數種建築工程解決方案，可協助建築師、工程師和營造專業人士設計和最佳化建築系統。例如：
建築工程的一些重要領域包括：
請注意，不同公司或組織可 能會為這些領域使用不同的名稱，並且這些領域的定義方式可能存在一些重疊或變化。
綠色或永續建築工程是建築設計、營造和營運的一種方法，旨在將建築對環境和人類健康的負面影響降到最低。這是透過使用再生能源來源、最佳化能源效率、減少耗水量，以及選取對環境影響小的材料來實現的。
綠色建築工程也會考量建築設計和營運的社會與經濟影響，例如居住者健康與舒適度，以及建築的生命週期成本。
綠色建築工程的一些特定功能包括：
整體而言，綠色建築工程旨在減少建築對環境的影響並促進永續發展。
Autodesk 可提供一系列軟體解決方案，以解決建築工程中的各種挑戰。Autodesk 軟體可協助解決的一些關鍵挑戰包括：
Autodesk 為建築工程專業人士提供數項認證。一個熱門的認證是 Autodesk Certified Professional: Revit for Structural Design 認證，專為使用 Autodesk Revit 進行結構工程和設計的專業人士而設計。此外，Autodesk 還為使用其軟體進行電氣或機械工程與設計的專業人士提供認證。這些認證包括 Autodesk Certified Professional: Revit for Electrical Design 認證和 Autodesk Certified Professional: Revit for Mechanical Design 認證。這些認證可展示專業人士對 Autodesk 軟體的熟練程度，並可成為就業市場上的寶貴資產。