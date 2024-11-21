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國際工程顧問公司 Aurecon 推行數位轉型至今已達七年，現今該公司已準備好迎接下一個階段：將生成式人工智慧 (AI) 引入其設計自動化流程中。
Aurecon 運用軟體開發、自動化和運算設計的一系列數位策略，提高了在澳洲、紐西蘭和亞洲管理大型專案的能力。該公司管理的專案包括東南亞最大的太陽能發電廠 Dau Tieng 1 和 2 太陽能發電廠，以及默多克大學的 Boola Katitjin 中心，也就是西澳洲第一座大型營建的木材結構建築。
在過去一年裡，數位轉型已經成為全球企業發展的關鍵轉折點。Autodesk 針對全球設計與製造產業的企業領導者進行研究的 2024 State of Design & Make 報告 (英文) 指出，有 64% 的領導者表示，目前他們的組織已經達到數位成熟度。與前一年相較，這是一個巨大的轉變，當時只有 38% 的受訪者將他們的公司評為已達到數位成熟度。
這些企業看到了數位化工作的積極影響，並繼續投資以跟上同業的步伐。在建築、工程、營建和營運 (AECO) (英文) 領域，這可能意味著公司已開始投資建築資訊模型 (BIM) (英文) 技術、數位專案交付 (英文) 或雲端服務和平台 (英文)，例如 Autodesk Construction Cloud。
對於達到數位成熟度的公司來說，這些優勢意義重大。State of Design & Make 報告指出，與數位投資力度較低的公司相較，投資數位轉型的組織在其產業中更具競爭力、擁有更高效的員工，並且整體績效更佳。
Dave Mackenzie 是 Aurecon 的數位管理主任，負責領導推行公司數位策略的團隊。該團隊的職權範圍包括軟體開發、自動化、運算設計，近期更新增了生成式 AI。
為了建立轉型之路，Mackenzie 表示：「我們擁有橫跨組織上下的系統性關鍵績效指標來衡量業務。這些和我們用來推出和採用數位平台的數位技能和標準息息相關。也就是說，我們的全體員工都必須具備數位技能。從 50% 開始，然後到 100%，我們的企業團隊當然也不例外。」
我們務必要培養員工的數位技能才能完全創下數位轉型的優勢，這在競爭激烈的 AECO 領域更是如此。 State of Design & Make 的受訪者表示，隨著 AECO 公司正在嘗試透過新興技術取得競爭優勢，AI、數位設計和數位專案管理技能 (英文) 的需求量正逐漸增大。
要想充分發揮這些技能優勢，勢必要不斷精進與加強。Mackenzie 表示：「在意識到我們目前所處的位置以及未來要前進的方向後，就能持續推動轉型作業，更進一步加速轉型進度。」
從最初組織範圍的數位技能目標轉變為在整個企業實踐層面衡量數位成熟度。
他說：「我們已經開發出一個數位成熟度架構，其中包含六到七個我們認為對企業至關重要的關鍵專業。該架構的每個部分都與客戶價值息息相關。」這項工作已經獲得回報。Mackenzie 說：「在一些特殊領域，我們不再只是談論數位化，而是已經著手進行相關改革。隨著我們達到數位成熟度架構的頂峰，這些運作方式將完全嵌入到我們的業務中並形成制度。」
Aurecon 優先採用系統性措施，確保公司擁有相關資料以及使用、討論和管理該資料的通用方式。他表示：「資料中的資訊就是價值所在，也是客戶付費給我們所產出的成果。我們會以設計、報告等任何形式產出可交付的資訊。」
下一步是實施最新技術，建立新的商業模式和新的運作方式。Aurecon 的業務領導者利用以成熟度構架為基礎的狀態報告，制定可用來拓展機會的技術投資決策；例如，在內部和客戶解決方案引進進階自動化。Mackenzie 表示：「這就是我們如何從營業單位獲得優質支援以加速變革的方式。」
Aurecon 每隔幾年就會修訂其組織策略，過去一年則更集中於目標。Mackenzie 表示：「我們這次的戰略更集中，我們已經制定了一些實實在在的交付決策。」其中一項策略負責因應交付效率，另一個則事關自動化流程。他進一步補充道：「我們還針對生成式 AI 以及如何將該技術引入設計自動化制定了決策。」
在公司開始提升數位成熟度實踐時，Mackenzie 表示：「這是一項技術的融合。但更重要的是，這是一項共同協作的多種數位技能的融合。如果我們做對了，就能針對數位成熟度建立一套系統性解決方案，我們應該在成熟度階梯上更上一級，成為一個具有數位競爭力的組織。」
據 2024 State of Design & Make 報告稱，許多組織在採用 AI (英文) 方面取得了有意義的進展。78% 的領導者表示，AI 將會增強他們的業務；66% 的領導者表示，AI 將在兩到三年內「得到全面重視」。
Aurecon 佔得先機，六年前已經做出建立機器學習協同合作的決策。AI 對工程公司等資訊密集型產業來說，更是具備特殊價值。Mackenzie 表示：「它和各種報告、各種鑽井圖紙等完全不同；您擁有的所有資訊必須匯集在一起，才能夠做出設計決策。我們正在使用 AI 幫助我們的員工並增強他們在短時間內做出決策的能力。」
該公司還希望將生成式 AI 引入其設計流程，並開始使用大型語言模型納入設計流程的業務流程層。Mackenzie 表示：「它和收緊技術更迭週期關係密切。我們能夠從長達一週的週期變成一天甚至幾分鐘。這是一個真正的顛覆性轉變，可能會影響我們所有人。」
Aurecon 的數位轉型還支援公司的永續發展承諾，更參與了聯合國全球盟約 (United Nations Global Compact)。其中，環境目標預計在 2025 年實現營運淨零排放、車隊電氣化、最大限度減少航空旅行、使用綠色貸款融資安排以及投資綠色專案。
Mackenzie 表示：「我們的市場定位可以幫助我們的客戶實現淨零排放 (英文)，為能源轉型和氣候轉型貢獻力量。這在於選擇在前引領而不是在後跟隨。讓我們一起推動提出的倡議，一起致力於這些目標並提出報告，以確保實現相關目標。」
他更進一步表示：「氣候變化將繼續影響我們所有人。永續發展的動機可以追溯到我們的目標：將想法變為現實、實踐生活目標，並改善我們生活的社群。這些目標已經轉化成我們的業務，我們也在其中看到商業價值。」
隨著 Aurecon 在數位轉型道路上取得進展，Mackenzie 說：「最大的挑戰是駕馭變革的步伐。一直以來，我們擅長應對；但是，在經歷七年的道路上，我看到業務中出現一些變革疲勞現象。」
他的團隊致力確保組織具有足夠的敏捷性來跟隨變革的步伐，以判斷何時向前邁進和引領市場、何時跟進，以及如何管理引進新倡議的時機和風險。
— Aurecon 數位管理負責人 Dave Mackenzie
數位轉型的另一個挑戰是尋找優秀人才。Mackenzie 表示：「我們有大量的工程作業要處理，但工程師人數卻不足，尤其是真正具有領域專業知識的工程師。我們要如何擴大人才庫並指導他們發展成為真正優秀的工程師？」
主動接觸年輕一代的員工至關重要。他說：「我們正處於一個特殊時刻，工程公司嘗試解決的問題 (氣候變化和能源轉型) 與年輕人的價值觀高度一致。我認為我們確實應該把握這個獲益良機：如果您想解決這些真正具有挑戰性的問題，那就加入我們成為一名工程師吧。」
據 2024 State of Design & Make 報告稱，企業領導者對公司的韌性和績效更加樂觀 (英文)。
Aurecon 分享這一積極前景。Mackenzie 說：「我們一直很忙，過去一年的表現也不錯。多年來，我們一直在進行這一轉型之旅，談論著重新建構我們的資料。在過去 12 個月，我們不斷在此問題上湧現出許多『為什麼』。這為企業注入了動力。實際上，更是推動其他許多變革的一股隱形力量。」
他繼續說道：「我們還看到，客戶數位成熟度在我們的幫助下，在各個市場快速提高。至少，我們必須滿足市場需求；合理估計，我們領先市場 20%。這就是客戶價值所在。清楚掌握這一點是推動大規模轉型的真正動力。」
在過去一年，該公司達成所有關鍵績效指標。Mackenzie 說：「過去，有一種氛圍讓我們做出巨大的改變；現在則已經成為我們持續改進的精神動力。」
Shawn Radcliffe 是加拿大安大略的自由撰稿人和瑜伽教師，專門撰寫健康、醫學、科學、建築、工程和營造，以及瑜伽和冥想相關的報導。歡迎前往 ShawnRadcliffe.com 與他聯繫。