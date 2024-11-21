Aurecon 優先採用系統性措施，確保公司擁有相關資料以及使用、討論和管理該資料的通用方式。他表示：「資料中的資訊就是價值所在，也是客戶付費給我們所產出的成果。我們會以設計、報告等任何形式產出可交付的資訊。」

下一步是實施最新技術，建立新的商業模式和新的運作方式。Aurecon 的業務領導者利用以成熟度構架為基礎的狀態報告，制定可用來拓展機會的技術投資決策；例如，在內部和客戶解決方案引進進階自動化。Mackenzie 表示：「這就是我們如何從營業單位獲得優質支援以加速變革的方式。」

Aurecon 每隔幾年就會修訂其組織策略，過去一年則更集中於目標。Mackenzie 表示：「我們這次的戰略更集中，我們已經制定了一些實實在在的交付決策。」其中一項策略負責因應交付效率，另一個則事關自動化流程。他進一步補充道：「我們還針對生成式 AI 以及如何將該技術引入設計自動化制定了決策。」

在公司開始提升數位成熟度實踐時，Mackenzie 表示：「這是一項技術的融合。但更重要的是，這是一項共同協作的多種數位技能的融合。如果我們做對了，就能針對數位成熟度建立一套系統性解決方案，我們應該在成熟度階梯上更上一級，成為一個具有數位競爭力的組織。」