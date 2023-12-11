人工智慧

Autodesk AI

您的 AI 驅動設計與製造合作夥伴

我們投資於 AI 領域，旨在協助您事半功倍

對於新的設計與製造方式的需求正在加速增長。我們的客戶被要求以更快速度、更具永續性、更低成本、更高品質的方式完成工作。我們在 AI 領域的長足進步，有助於您從容應對這一時刻的到來 – 不僅可提高生產力，還提供各種工具助力您突破可能性界限。十多年來，我們一直投資於人工智慧領域。如今，Autodesk AI 能夠增強富有創意的問題解決和探索能力、自動執行繁瑣和重複的工作，並讓個人和團隊能夠存取強大的分析工具，進而可做出更明智的決策。

AI 是人類創新的下一場徹底變革

最近的一項調查顯示，66% 的產業領導者預測 AI 將在 2 到 3 年內成為其業務不可或缺的一環。他們認為，AI 是滿足需求、減少錯誤和浪費、提高效率的重要工具。

利用 Autodesk AI 自動執行、分析並增強您的設計與製造工作流程

Autodesk AI 技術讓 Autodesk 的設計與製造平台及其他 Autodesk 產品具有各種功能，並且每天都有更多新功能問世。

 

Autodesk Forma

即時分析

即時對風、噪聲和營運能源進行預測性分析，以便您做出可改善結果的明智設計決策。

 

Autodesk Autocad

標記輔助

透過從標記檔案中識別出來的指示文字和刪除線，來轉換註釋、識別手寫文字、加入物件，以及自動編輯。

 

Autodesk InfoDrainage

機器學習雨淋工具

在敷地表面澆水時，可利用全新內建的人工智慧，快速精確地預測泛水地圖。

 

Autodesk Construction Cloud

Construction IQ

分析專案資料，以識別並排定設計、品質、安全性和專案控制風險的優先順序，以協助解決問題並及早做出決策。

 

Autodesk Fusion

圖面自動化

利用製造圖面的互動體驗，自動製作 2D 文件，以減少花在無價值工作上的時間。

 

Autodesk Fusion

衍生式設計

使用一個工作流程來探索更多設計選項，該工作流程使用製造流程感知標準，無需對每個選項進行建模和驗證。

 

Autodesk Flame

機器學習

透過自動執行去背、天空取代和美化等工作，節省數小時的重複性工作。 

 

Autodesk Maya

AI 輔助工作流程 (Beta)

使用自然語言文字提示自動控制 Maya 中的場景，以執行複製物件或增加物件大小等工作。

 

適用於您產業的 Autodesk AI

建築師和工程師

從 Forma 中的即時環境分析到 AutoCAD 中的快速迭代，建築師和工程師都能夠藉助 Autodesk AI 交付具有永續性成果的專案。

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營造

Autodesk AI 可協助營造團隊預測及預防風險、改善決策、使用輔助工作流程節省時間，以及更快、更早地存取專案資訊。

 

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設計與製造

從管理層到車間，Autodesk AI 整合到設計與製造流程的每個環節，可自動執行繁瑣的工作，讓您的團隊有更多時間專注於創新。

 

瞭解更多 (英文)

傳媒娛樂

現代內容創作需要大量人力，而傳統的生產方式已不再具有可延伸性。有了 Autodesk AI，美工人員就可以專注於藝術創作。

 

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Autodesk 平台

Autodesk 的設計與製造平台是一款雲端連接軟體，透過統一資料和工作流程，利用 AI 驅動的見解和自動化，協助每個人在任何地點設計及製造各種物品，從而在 AEC、製造和娛樂產業中獲得更好的成果。它包含 Autodesk 平台服務及我們的三個產業雲端：Forma、Fusion 和 Flow。

常見問題

什麼是 Autodesk AI？

Autodesk AI 技術在 Autodesk 產品中均有體現，是 Autodesk 設計與製造平台的原生技術。Autodesk AI 能夠增強富有創意的探索和解決問題能力、自動執行繁瑣和重複的工作，還可以分析專案資料來提供預測性見解。

Autodesk 在 AI 領域的發展歷程為何？

過去 10 年來，Autodesk 持續投資於人工智慧，因為我們意識到 AI 會為我們所服務的產業帶來變革性的力量。它已經協助我們的客戶實現事半功倍的效果。如今，Autodesk AI 可支援所有 Autodesk 軟體與 Autodesk 平台的工作流程和功能，並且每天都有更多新功能問世。

如何存取 Autodesk AI 技術？

Autodesk AI 是 Autodesk 設計與製造平台的原生技術，在許多桌面和雲端產品 (例如 AutoCAD、Maya、Fusion 和 Forma) 中皆有提供。我們每天都在開發並獲取更多由 AI 驅動的工作流程。