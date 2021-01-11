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Görevleri otomatikleştirmeye ve üretkenliği artırmaya yarayan, kullanımı kolay araçları test edin
Ürün uzmanları tarafından hazırlanan eğitim kaynaklarına erişin
Uzmanlara sorun ve aynı alanda çalıştığınız insanlarla bağlantı kurun
İş akışlarınızı kesintiye uğratmadan deneme sürümünden aboneliğe geçin
- Wendy Stevens, Şirket Kurucusu ve Tasarımcı
Görseli sağlayan: Wendy Stevens
—Amanda McLennan, İşletme Sahibi, Red Bean Interior Design
Resim Kelly Tomlinson Photography tarafından sağlanmıştır
—Rose Remillard, İşletme Sahibi, Nature’s Designs
Görseli sağlayan: Rose Remillard
Hassas 2B geometri ile tasarlayın, çizim yapın ve belge oluşturun
Kapsamlı düzenleme, tasarım ve not ekleme araçları setiyle yaratıcılığınızı ortaya çıkarın
AutoLISP ile arabiriminizi özelleştirip iş akışlarınızı otomatikleştirerek süreçlerinizi kolaylaştırın
Soru sorun ve popüler indirme, yükleme ve lisanslama konularını keşfedin.
AutoCAD LT becerilerini öğrenmek ve geliştirmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.
Diğer kullanıcılarla birlikte öğrenmek ve bilgi paylaşımı yapmak için Trial Connect topluluğunu keşfedin.
Deneme sürümünü indirmek için "deneme sürümünüzü indirin" seçeneğine tıklayın ve verilen adımları izleyin. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Trial Connect topluluk sitemizde deneme sürümünü indirme, yükleme ve kullanmaya başlama konusunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
AutoCAD LT ücretsiz deneme sürümü 15 günlüktür. Deneme yazılımının kullanımı, deneme süresi sona erdikten sonra otomatik olarak sona erecektir.
Deneme sürümünüz sona erdikten sonra deneme sürümü dönemini uzatamazsınız. Kısa dönemlik ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alıp otomatik yenileme özelliğini devre dışı bırakabilir (ücretli abonelik süresini bir aya sınırlandırmak için) veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex belirteci satın alabilirsiniz.
Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı ücretsiz erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz AutoCAD yazılımına erişebilirsiniz.
Deneme yazılımından abone olabilir veya AutoCAD LT ürün merkezini ziyaret edebilirsiniz.
Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız aynı e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.