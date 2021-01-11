Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı ücretsiz erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz AutoCAD yazılımına erişebilirsiniz.