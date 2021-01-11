AutoCAD LT'yi 15 gün boyunca ücretsiz deneyin

Birinci sınıf 2B tasarım özelliklerini kullanarak hassas ve hızlı bir şekilde taslak oluşturun

AutoCAD LT'nin kapsamlı araç setiyle üretkenliği nasıl artırdığını keşfedin

Hassas taslak oluşturma ve tasarım

Görevleri otomatikleştirmeye ve üretkenliği artırmaya yarayan, kullanımı kolay araçları test edin

Eğitim kaynakları

Ürün uzmanları tarafından hazırlanan eğitim kaynaklarına erişin

Trial Connect topluluğu

Uzmanlara sorun ve aynı alanda çalıştığınız insanlarla bağlantı kurun

Aboneliğe kesintisiz geçiş

İş akışlarınızı kesintiye uğratmadan deneme sürümünden aboneliğe geçin

AutoCAD LT ile yapabilecekleriniz

  • Hassas 2B geometri ile tasarlayın, çizim yapın ve belge oluşturun

  • Kapsamlı düzenleme, tasarım ve not ekleme araçları setiyle yaratıcılığınızı ortaya çıkarın 

  • AutoLISP ile arabiriminizi özelleştirip iş akışlarınızı otomatikleştirerek süreçlerinizi kolaylaştırın

AutoCAD LT ücretsiz deneme sürümünüzü bugün başlatmaya hazır mısınız?

AutoCAD LT'nin hızlı ve hassas şekilde tasarım yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini kendiniz görün

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İndirme ile ilgili yardım

Soru sorun ve popüler indirme, yükleme ve lisanslama konularını keşfedin.

 

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Eğitimler ve öğrenim

AutoCAD LT becerilerini öğrenmek ve geliştirmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.

 

Buradan öğrenin (İngilizce)

Topluluğunuzla bağlantı kurun

Diğer kullanıcılarla birlikte öğrenmek ve bilgi paylaşımı yapmak için Trial Connect topluluğunu keşfedin.

 

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Sıkça sorulan sorular (SSS)

AutoCAD LT deneme sürümünü nasıl indirebilirim?

Deneme sürümünü indirmek için "deneme sürümünüzü indirin" seçeneğine tıklayın ve verilen adımları izleyin. Mevcut indirmeleriniz Autodesk Account'ta görünür. Trial Connect topluluk sitemizde deneme sürümünü indirme, yükleme ve kullanmaya başlama konusunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

AutoCAD LT ücretsiz deneme sürümü ne kadar kullanılabilir?

AutoCAD LT ücretsiz deneme sürümü 15 günlüktür. Deneme yazılımının kullanımı, deneme süresi sona erdikten sonra otomatik olarak sona erecektir.

AutoCAD LT ücretsiz deneme sürümümü nasıl uzatabilirim?

Deneme sürümünüz sona erdikten sonra deneme sürümü dönemini uzatamazsınız. Kısa dönemlik ihtiyaçlarınız için aylık abonelik satın alıp otomatik yenileme özelliğini devre dışı bırakabilir (ücretli abonelik süresini bir aya sınırlandırmak için) veya esnek bir "kullandıkça öde" paketi için Flex belirteci satın alabilirsiniz.

AutoCAD LT indirme sorunlarını nasıl giderebilirim?

Sorun giderme ipuçlarını burada (İngilizce) ve Trial Connect topluluk sitemizde bulabilirsiniz.

Öğrenciler için ücretsiz Autodesk LT yazılımını nereden indirebilirim?

Öğrenci ve eğitmenler, Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı ücretsiz erişim hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. Öğrenci veya eğitmenseniz Autodesk Eğitim planı ile ücretsiz AutoCAD yazılımına erişebilirsiniz.

AutoCAD LT ücretsiz deneme sürümümü nasıl ücretli aboneliğe dönüştürebilirim?

Deneme yazılımından abone olabilir veya AutoCAD LT ürün merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Aboneliğinizi satın alırken ücretsiz denemenizde oturum açmak için kullandığınız aynı e-posta adresini ve şifreyi girin. Deneme sürümünü ücretli aboneliğe dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Deneme sürümümü indirmek ve yüklemek için sistem gereksinimleri nelerdir?

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